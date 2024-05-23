Wir alle können Frida sein

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Heute, 06:41h 6 Min.

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Am Ende des Ausstellungsparcours landet man unweigerlich im Museumsshop. Dort wartet Frida Kahlo als zehn Zentimeter große Sammlerpuppe, deren Kleidung und Accessoires ihrer Liebe zur Natur und ihrer "lebhaften Fantasie" nachempfunden sind. Daneben steht eine handbemalte Solar-Frida als erstarrte Malerin im Regal: Stellt man sie in die Sonne, beginnt sie, mit dem Pinsel über ihre Palette zu streichen. Wer es etwas sportlicher mag, kann sich Kahlos "Selbstporträt, Dr. Eloesser gewidmet" von 1940 auf einem Skateboard aus kanadischem Ahornholz an die Wand hängen  wobei der Hersteller in diesem Fall empfiehlt, die Frida vor direktem Sonnenlicht zu schützen.



Handelt es sich hier um eine besonders konsequente Marketingstrategie der Tate Modern zur aktuellen Frida-Kahlo-Ausstellung in London? Oder gehört dieser Konsumtempel womöglich als letzter Raum zur Ausstellungskonzeption? Man könnte ihn als ihren augenzwinkernd-ironischen, aber durchaus folgerichtigen Schlusspunkt verstehen. Denn bereits der Ausstellungstitel verrät, dass uns die Schau nicht einfach nur der Kunst Frida Kahlos näherbringen will. Stattdessen geht es um die Entstehung einer Ikone und die Geschichte ihrer immer neuen Aneignungen: "Frida: The Making of an Icon".



Das letzte offizielle Kunstwerk befindet sich denn auch tatsächlich im Museumsshop: eine Collage aus Camila Fontenele de Mirandas Fotoserie "Alle können Frida sein", für die sich ganz unterschiedliche Menschen als Frida Kahlo inszenierten  darunter auch mehrere queere Fridas in knallbunten Porträts.

Fridas Weg der Selbst(er)findung

Genau davon wird hier erzählt: wie immer neue gesellschaftliche Gruppen in dieser Ikone etwas von sich selbst entdecken. Nun könnte man diese These durchaus missverstehen, etwa im Sinne einer Kritik an Frida Kahlos Fanpublikum, der Malerin selbst oder ihrer hier eindrücklich vorgeführten Kommerzialisierung. Doch "Aneignung" ist in dieser Schau keineswegs als Vorwurf gemeint. Im Gegenteil: Sie kann selbst etwas Neues hervorbringen.



Und dieser Prozess beginnt bereits bei Kahlo. Frida Kahlo arbeitete beharrlich am Bild "Frida Kahlo": mit Selbstporträts und Fotografien, mit Kleidung und Frisuren, mit mexikanischen und indigenen Traditionen, mit weiblichen und männlichen Codes. Bevor die Welt sich Frida aneignete, hatte Frida sich längst selbst erfunden.



Diesen Weg der Selbst(er)findung zeichnet die Ausstellung gleich zu Beginn nach: mit Schwarzweißaufnahmen aus den 1920er Jahren von der 1907 in Coyoacán als Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón geborenen Künstlerin im Kreis ihrer Familie, auf denen sie mal im Kleid, mal mit kurz geschnittenem Haar und im Herrenanzug erscheint. Auf einem Familienporträt von 1926 setzt sich die 19-Jährige zwischen ihren Schwestern und Cousinen als einzige junge Frau im dreiteiligen Anzug auffällig von der weiblichen Familiengruppe ab.



Familienporträt mit der 19-jährigen Frida Kahlo im dreiteiligen Anzug

Den Blick selbstbewusst in die Kamera gerichtet, experimentiert sie bereits mit jenem Wechselspiel aus weiblichen und männlichen Codes, das sich später auch in ihren Selbstporträts wiederfinden sollte. Allerdings war diese Strategie kein Alleinstellungsmerkmal Kahlos  darauf verweist ein Selbstporträt von Claude Cahun aus dem Jahr 1928. Die androgyne Selbstinszenierung erinnert verblüffend an Kahlos Spiel mit Geschlechterrollen. Cahun gehörte zu jenen Figuren der "Queeren Moderne", deren internationale Verbindungen kürzlich eine Ausstellung in Düsseldorf nachzeichnete (queer.de berichtete).



Spiel mit Geschlechtercodes



In ihrem "Selbstporträt mit offenem Haar" von 1946 betont Kahlo ihre beinahe zusammengewachsenen dunklen Augenbrauen ebenso wie die feine Behaarung über ihrer Oberlippe. Letztere versucht sie nicht etwa zu kaschieren, sondern hebt sie in ihren Selbstporträts sogar hervor. Neben langem Haar und betont femininer Kleidung wird der angedeutete Schnurrbart zum Bestandteil eines Erscheinungsbildes, in dem weibliche und männliche Codes gleichzeitig präsent sind.



Frida Kahlo, Selbstporträt mit offenem Haar, 1946, Privatsammlung

Doch Kahlos Spiel mit Geschlechtercodes war nur ein Bestandteil einer sehr viel umfassenderen Selbstinszenierung. Mindestens ebenso prägend war die Kleidung, mit der sie sich demonstrativ als Mexikanerin präsentierte: lange Röcke, bestickte Blusen, auffälliger Schmuck und traditionelle Trachten indigener Frauen aus dem Süden Mexikos. Fotografen hielten diese immer wieder neu entworfene Frida fest. Körperliche Versehrtheit, Krankheit und Schmerz machte Kahlo ebenfalls zum Bestandteil ihres öffentlichen und künstlerischen Selbstbildes. Zudem widersetzte sich ihre Sexualität eindeutigen Zuschreibungen: Neben ihrer turbulenten Ehe mit Diego Rivera hatte sie Beziehungen zu Frauen wie Männern.



Aus diesem widersprüchlichen Material konnten sich spätere Generationen jeweils ihre eigene Frida erschaffen. Nach ihrem Tod 1954 wurde sie in den USA zur Identifikationsfigur der mexikanisch-amerikanischen Bürgerrechts- und Kulturbewegung, von Feministinnen neu interpretiert, in der queeren Kunst aufgegriffen und schließlich auch für die Disability-Bewegung bedeutsam. Mal stand die Mexikanerin im Vordergrund, mal die selbstbestimmte Frau, mal der versehrte Körper, mal ihr Spiel mit Geschlechterrollen und Begehren. Aus der Selbsterfindung Kahlos entstanden so immer neue Fridas.

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"Las dos Fridas" im Kampf gegen Aids

Gerade die queeren Aneignungen zeigen allerdings, dass es dabei um mehr gehen kann als um bloße Identifikation. Sie erklären Kahlo nicht einfach zur queeren Künstlerin, sondern benutzen ihre Bilder, um von ganz anderen Körpern, Zeiten und Erfahrungen zu erzählen. Besonders eindrücklich geschieht das 1989 in "Las Dos Fridas" des chilenischen Künstlerduos Las Yeguas del Apocalipsis, dessen Name (auf Deutsch: "Die Stuten der Apokalypse") unter anderem auf die Aids-Krise anspielt.



Las dos Fridas, Las Yeguas del Apocalipsis, 1989, © Yeguas del apocalipsis. Tate Collection, Image courtesy Malba Foundation, Museum of Latin American Art of Buenos Aires

In Anlehnung an Kahlos berühmtes Doppelporträt "Las dos Fridas" von 1939 inszenierten sich Pedro Lemebel und Francisco Casas selbst als die doppelte Künstlerin. Infusionsschläuche verbinden ihre Körper, Blut tropft auf die weiße Kleidung. Anstelle des kleinen Porträts von Diego Rivera, das eine der Fridas bei Kahlo in der Hand hält, ist es bei Lemebel ein Kondom. Aus den beiden weiblichen Figuren werden so zwei queere Männerkörper  und aus Kahlos Bild vom verletzten und gespaltenen Selbst ein Bild der Aids-Krise.



Das Original: Las dos Fridas (Die zwei Fridas), Frida Kahlo 1939

Liebe, körperliche Verbundenheit und Verletzlichkeit erhalten damit 1989 eine neue, unmittelbar politische Bedeutung: Die beiden Künstler lebten am Ende der Pinochet-Diktatur in einer Gesellschaft, in der Homosexuelle massiv diskriminiert wurden  und in der zugleich die Aids-Epidemie die queere Community bedrohte.



Sie werden dabei nicht zu Frida, weil sie behaupten, Frida sei eigentlich eine von ihnen gewesen, sondern weil ihr Bild es ihnen ermöglicht, etwas über sich selbst zu sagen. Kahlos Werk wird nicht einfach kopiert, sondern zum Material, mit dem eine spätere queere Generation ihre eigene Erfahrung sichtbar macht.



Wie weit sich der Begriff der Aneignung dabei fassen lässt, führt die Ausstellung am Ende noch einmal ganz praktisch vor Augen: Auch die Solar-Frida im Museumsshop gehört zu dieser Geschichte  eine Aneignung, über die sich freilich streiten lässt.