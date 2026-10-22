

Die sogenannte Rostlaube der Freien Universität Berlin (Bild: IMAGO / Jürgen Ritter)

Heute, 08:12h 2 Min.

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Nach mehreren queerfeindlichen und rechtsextremen Vorfällen am Institut für Theaterwissenschaft hat die Leitung der Freien Universität (FU) Berlin klar Stellung bezogen. Die Hochschulleitung verurteile die Taten "aufs Schärfste", heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Statement. "Sie sind Ausdruck von Queerfeindlichkeit und rechtsextremer Ideologie und richten sich gegen Menschen, ihre Rechte und das gleichberechtigte Zusammenleben an unserer Universität."



Nach Angaben der FU hatten Unbekannte während der Orientierungswoche die Pride-Flagge vor dem Institut heruntergerissen. In der Woche darauf wurden in einer Toilette des Instituts Hakenkreuze entdeckt, seitdem kamen weitere rechtsextreme Schmierereien hinzu. Die Institutsleitung hat rechtliche Schritte eingeleitet, die Berliner Polizei ermittelt.

"Queerfeindlichkeit und Rechtsextremismus dürfen an der Freien Universität keinen Platz haben"

"Allen Hochschulangehörigen, die sich durch diese Vorfälle angegriffen, bedroht oder verunsichert fühlen, gilt unsere Unterstützung und Verbundenheit", erklärte die Hochschulleitung. "Die Universität muss ein Ort sein, an dem alle Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität sicher lernen, arbeiten, lehren und forschen können."



Als Ort von Forschung, Lehre und kritischem Denken trage die Universität eine besondere Verantwortung, Freiheit, Vielfalt und gegenseitigen Respekt zu schützen. "Solidarität und diskriminierungsfreies Miteinander sind keine Selbstverständlichkeit. Sie müssen immer wieder verteidigt und aktiv gestaltet werden", so die Hochschulleitung. "Die aktuellen Vorfälle führen uns dies deutlich vor Augen."

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Die FU unterstütze die Aufklärung der Vorfälle und die Ermittlungen der Polizei ausdrücklich. "Queerfeindlichkeit und Rechtsextremismus dürfen an der Freien Universität keinen Platz haben", heißt es in der Erklärung. Betroffene ermutigt die Hochschule, bei Bedarf die Beratungs- und Unterstützungsangebote der FU zu nutzen. (mize)