Eishockey-Kommentatorin outet sich als trans



Lara Heubeck (Bild: privat)

Heute, 09:13h 2 Min.

2 Min.

Lara Heubeck, Eishockey-Kommentatorin beim Deggendorfer SC (DSC), hat sich als trans Frau geoutet. Seit ihrem Outing im Mai habe sie "fast durchweg positive Reaktionen" bekommen, sagte die 33-Jährige der "Passauer Neuen Presse" (Bezahlartikel). Zuvor hatten sie Sorgen geplagt: "Ich hatte einfach Angst, dass die Leute sich abwenden."



Mit dem Schritt an die Öffentlichkeit wartete Heubeck bewusst bis nach der Saison. "Diese Aufmerksamkeit wäre mir nicht recht gewesen", sagte sie. Erst nachdem der DSC im Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga an Memmingen gescheitert war, trat sie am 3. Mai erstmals als Lara auf. Abfällige Kommentare gebe es nur vereinzelt. "Wenn es jemandem nicht passt, ist das sein Problem."

Ausweis und Geburtsurkunde sind bereits geändert

Zehn Tage nach dem Coming-out starb Heubecks schwer kranke Mutter. Sie habe aber noch miterlebt, dass ihr die Offenheit guttue, so Heubeck, die aus Stephansposching im Landkreis Deggendorf stammt. Im Ort erfuhren viele erst durch die Traueranzeige von ihrem neuen Vornamen  einige hielten ihn für einen Druckfehler. "Eine Lara kannten sie halt nicht."

- Werbung -



Endgültig klar geworden sei ihr ihre Geschlechtsidentität im Alter zwischen 18 und 20 Jahren, berichtete Heubeck der Zeitung. Lange hielt sie sie jedoch geheim  im Beruf, im Skaterhockey-Verein und am Mikrofon. Kraft gaben ihr Gespräche mit einer Psychologin und eine Gruppentherapie, seit Dezember 2025 macht sie eine Hormontherapie. Ausweis und Geburtsurkunde sind inzwischen geändert. "Das war zum Glück gar nicht so schwierig", sagte Heubeck mit Blick auf das Selbstbestimmungsgesetz.



Seitdem fühle sie sich deutlich selbstbewusster. Mit ihrer Geschichte will sie anderen queeren Menschen Mut machen: "Niemand braucht sich für das zu verstecken, was man ist!" (mize)