Schwule Liebe, Sex und Apps mit 16

Von

Heute, 09:54h 4 Min.

Heute, 09:54h 4 Min.

Galant windet er sich durchs Fenster, rutscht die Regenrinne herab. Am Tag seiner Aufnahmeprüfung an der Kunstschule klettert Matty übers Dach zu seinen besten Freund*innen, um ihnen zu schwören, dass sie "BFFs für immer" bleiben würden.



Doch natürlich kommt alles ganz anders: Dem 16-Jährigen (gespielt von Antonio oposki) schlägt die Angst, die Prüfung nicht zu bestehen, buchstäblich auf den Magen  er übergibt sich vor dem Schulgebäude. Halb belustigt beobachtet das sein neuer Crush Radek (Adam Bu), der ebenfalls vor dem Schulwechsel steht. In Tschechien wechseln Jugendliche nach neun Jahren Grundschule auf eine weiterführende Schule.



Dabei umgeht die tschechische Miniserie "Filter" erfreulicherweise einige schwule Tropes: Die unaufgeregte Produktion macht das Coming-out ihres Protagonisten Matyá "Matty" nicht zum Thema. Bereits in der ersten Episode ist er in seinem schulischen und familiären Umfeld als schwul geoutet. Auch Radeks Interesse an Matty wird ziemlich schnell ersichtlich  wenn auch in einer anderen Gewichtung, als Matty es sich erhofft. Die Serie hält sich nicht lange mit dem (erfolglosen) Anschmachten eines heterosexuellen Jungen auf.

Pubertäres Wirrwarr aus Liebe, Sex und Intimität

Die sechs Episoden, die mit einer Laufzeit von jeweils 20 bis 30 Minuten recht kurzweilig sind, erzählen von einem Jungen an der Schwelle zwischen Grundschule und weiterführender Schule, der sich in einem pubertären Wirrwarr aus Liebe, Sex und Intimität wiederfindet. Der Titel spielt auf die gleichnamige fiktive App "Filter" an, die in Design und Funktionsweise stark an gängige Apps wie "Romeo" und "Grindr" erinnert. Zugleich verweist er auf die Filterlogiken, die diese Programme ermöglichen.



Mattys großes Problem: Radek hat eine Freundin, Nikola (Elen Kratochvílová). Im Verlauf der Serie beschließt Matty, Radek zu einem Coming-out zu zwingen, indem er Bilder von den beiden online stellt. Social Media nimmt dabei genau den richtigen Stellenwert im Leben von Teenagern ein: Ein unbedachtes Posting kann gravierende Folgen haben. Es geht aber auch um erste sexuelle Erfahrungen über Apps, die Matty nicht genießt und durch die er sich benutzt fühlt. Hinzu kommt eine Syphilis-Diagnose, die zwar stark stigmatisierend dargestellt wird, zugleich aber eine wichtige Repräsentationslücke im Streaming-Angebot für junge Menschen füllt.



Es kommt zu einer halbherzigen Annäherung an Jonas (Matyá Chochola), einen Betreuer beim Kennenlern-Ausflug der neuen Klasse, der Matty attraktiv findet und damit eine spürbare sexuelle Spannung in dessen Leben bringt. Das verstärkt Mattys ohnehin extremes Gefühlschaos zwischen Radek und Dating-Apps. Schade, dass die Serie diese Konstellation nicht weiterverfolgt! Auch wenn Mattys Verhalten in diesem Alter verständlich ist und es gerade um das (Nicht-)Verstehen sexueller und ethischer Entscheidungen sowie eigener Prioritäten geht, ist es schade zu sehen, wie wenig Solidarität und Konsequenz im Umgang mit Radeks problematischen Verhaltensweisen entstehen.

- Werbung -



Eine kurzweilige, aber nicht sonderlich tiefgründige Serie

Zu Hause erwartet Matty folgendes Szenario: eine Mutter (Martha Issová), die selbst einen neuen Freund hat, der als Handwerker dazu verdonnert wird, alles zu reparieren, und eine Oma, die neugierig ihre Nase in alles steckt, dabei alle nervt und obendrein die Hauptfigur verkuppeln will. Etwa mit der Mitschülerin Alice (Iva Zahran), der Matty zunächst ausgesprochen herablassend und desinteressiert begegnet. Doch hinter Alice verbirgt sich eine belastete Dynamik innerhalb der Clique: Sie wurde von Radek gemobbt und schikaniert. Als Matty davon erfährt, bricht die ohnehin fragile, idealisierte Welt um Radek für ihn zusammen  ein Vertrauensbruch mit weitreichenden Folgen.



Und natürlich schafft Matty es auch nicht, seinem Versprechen "BFFs für immer" gerecht zu werden. Seine Grundschulfreund*innen Tonda und Klára (Daniel íp und Julie Louthanová) bleiben dabei oberflächlich gezeichnet: Tonda ist in diesem Alter bereits als Sexarbeiter unterwegs, um sich neben seinem Job im Café etwas dazuzuverdienen, während Klára mit einem nervigen Freund zu kämpfen hat. Die Beziehung zwischen Matty und den beiden scheint jedoch von einem Übermaß an gegenseitigem Desinteresse geprägt zu sein. Das Versprechen ewiger Freundschaft steht damit im Raum, ohne dass die Serie wirklich auslotet, was es bedeutet, wenn sich Menschen auseinanderleben.



| Direktlink | Originaltrailer zur Serie

So ist "Filter" eine kurzweilige, aber nicht sonderlich tiefgründige Serie, die vielen Schauspielneulingen eine Chance bietet: Das Casting erfolgte über Aufrufe in den sozialen Medien, viele der Beteiligten standen zum ersten Mal vor einer professionellen Kamera. Auch Mattys Interesse an Kunst bleibt trotz wiederkehrender Unterrichtsstunden eher oberflächlich. Dennoch macht "Filter" über die kurze Laufzeit hinweg Spaß  nicht zuletzt, weil die Serie ihrem jugendlichen Protagonisten erlaubt, sich durch ein emotionales Chaos zu bewegen, ohne sein Schwulsein zum eigentlichen Problem erklären zu müssen.



Alle sechs Folgen der Serie können auf der Homepage des Tschechischen Fernsehens mit englischen Untertiteln kostenfrei gestreamt werden.