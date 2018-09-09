Schwules Paar auf Wache getötet: 60 Jahre Haft für Ex-Polizeichef

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Ein Gericht in Guatemala hat sieben ehemalige Polizeikräfte wegen der Tötung eines schwulen Paares zu Haftstrafen von bis zu 60 Jahren verurteilt. "Das ist eine verabscheuungswürdige Tat", sagte Richterin María Castellanos am Mittwoch bei der Urteilsverkündung, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.



Der 28-jährige Guatemalteke Eldin Choc und sein 45-jähriger salvadorianisch-kanadischer Partner Milton Santamaría waren im April 2024 in San Andrés Itzapa festgenommen worden, einer Maya-Gemeinde im Departamento Chimaltenango westlich der Hauptstadt. Anlass soll ein Streit in einem Geschäft gewesen sein. Auf der örtlichen Polizeiwache wurden die beiden Männer nach Angaben von Staatsanwalt Marco Escobar geschlagen, gefoltert und getötet. Dabei fielen homofeindliche Äußerungen.



Um die Tat zu vertuschen, gaben die Beamt*­innen an, das Paar sei bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Santamarías Leiche wurde in ein Krankenhaus gebracht, die von Choc wurde Tage später mit einer verstümmelten Hand in einer Schlucht gefunden. Als entscheidendes Beweismittel galten Tonaufnahmen, die eine Polizistin während der Folter gemacht und ihren Vorgesetzten gemeldet hatte.

Ex-Polizeichef wurde zwei Monate nach der Tat festgenommen

Der damalige Polizeichef von San Andrés Itzapa, Edy Vásquez, erhielt 60 Jahre Haft wegen außergerichtlicher Hinrichtung. Er war zwei Monate nach der Tat in Texas festgenommen und an Guatemala ausgeliefert worden. Ein weiterer früherer Polizist wurde ebenfalls zu 60 Jahren verurteilt, ein dritter zu 30 Jahren. Zwei ehemalige Polizistinnen müssen wegen Pflichtverletzung und Diskriminierung für elf Jahre ins Gefängnis, weil sie das Paar homophob beleidigt hatten. Zwei weitere Angeklagte erhielten acht und zehn Jahre Haft, unter anderem wegen Freiheitsberaubung, Amtsmissbrauchs und Strafvereitelung. Über Entschädigungen für die Angehörigen soll laut der Zeitung "La Hora" zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.



Bereits 2025 und 2026 waren zwei Feuerwehrleute zu Bewährungsstrafen von einem und drei Jahren verurteilt worden. Sie hatten gestanden, auf Druck der Polizei verschwiegen zu haben, dass Santamaría bereits tot war, als sie ihn ins Krankenhaus brachten.

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"Es war wichtig, dass dies nicht ungestraft bleibt"

Eldins Bruder Henry Choc zeigte sich nach dem Urteil "zufrieden": "Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan." Die Organisation Cristosal, die im Prozess als Nebenklägerin auftrat, betonte die Bedeutung des Urteils. "Es war wichtig, dass dies nicht ungestraft bleibt", sagte deren Rechtsdirektor Abraham Abrego der AFP. "Das ist eindeutig ein Verbrechen aus Vorurteilen."



Vor dem Gericht in Guatemala-Stadt hatten sich Aktivist*innen versammelt, Kerzen angezündet und ein Transparent mit der Aufschrift "Homophobie tötet" gezeigt. Amnesty International und drei lokale Menschenrechtsorganisationen erklärten, der Fall reihe sich ein in "die vielen anderen Hassverbrechen gegen LGBTIQ+-Personen in Guatemala".



Hassverbrechen sind im guatemaltekischen Strafrecht nicht als eigener Tatbestand definiert. Nach Angaben der Organisation Asociación Lambda wurden 2025 rund 30 gewaltsame Todesfälle queerer Menschen registriert. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind in dem mittelamerikanischen Land legal, es gibt jedoch weder einen rechtlichen Schutz vor Diskriminierung noch die Möglichkeit einer eingetragenen Partnerschaft. (mize/AFP)