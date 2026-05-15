Miley Cyrus rasiert krebskrankem Fan vor der Chemo den Kopf

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Miley Cyrus (33) hat einer Frau mit Brustkrebs im dritten Stadium vor Beginn ihrer Chemotherapie den Kopf rasiert. Das zeigen zwei Videos, die die TikTokerin Cash Jacobs selbst auf ihrem TikTok-Account veröffentlicht hat.



Begonnen hatte alles mit einem Aufruf im Netz. Jacobs besuchte vergangene Woche den ersten Abend der Cyrus-Konzerte im Hollywood Bowl in Los Angeles. Noch vor der Show wandte sie sich per Social Media an die Sängerin und bat sie, ihr beim Abrasieren der Haare zu helfen. Dabei erinnerte sie auch daran, dass gerade Brustkrebs-Aufklärungsmonat sei.

Die Perücke als Erkennungszeichen

Für den Konzertabend hatte Jacobs einen Plan. Sie werde eine Perücke tragen, weil sie wegen ihres kahler werdenden Kopfes etwas unsicher sei, sagte sie in dem Clip. "Aber wenn sie meinen Namen ruft oder etwas in der Art, reiße ich mir die Perücke vom Kopf und schwenke sie in der Luft, damit sie mich findet."



Dazu kam es an diesem Abend nicht. Wie Jacobs später erzählte, passierte beim ersten Konzert nichts. Kurz darauf landete allerdings eine E-Mail aus dem Team der Sängerin in ihrem Postfach. Cyrus ließ sie daraufhin erneut nach Los Angeles fliegen, diesmal zu ihrem zweiten Auftritt im Hollywood Bowl.



"Weich und stark zugleich"



Das Video von der Begegnung teilte Jacobs vor wenigen Tagen. Darin ist zu sehen, wie Cyrus sich mit ihr unterhält und ihr Mut zuspricht. Man könne weich und stark zugleich sein, gibt die Sängerin ihr mit auf den Weg. "Danke an das Universum, dass es uns zusammengebracht hat, und dafür, dass wir unsere Verbindung feiern können und das, was Musik für die Welt bewirkt", sagt Cyrus.



Auch an Komplimenten spart die "Flowers"-Interpretin nicht. Sie lobt das "wunderschöne" Gesicht der jungen Frau, ihre "süßen Ohren" und ihre schön geformte Kopfform. "Danke, dass du mich darum gebeten hast. Es ist mir eine Ehre, dass du ausgerechnet mich gefragt hast, diesen Moment mit dir zu teilen", sagt der ehemalige "Hannah Montana"-Star.

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"Es war alles und noch mehr"

Cyrus habe sich nach der Show Zeit für sie genommen und ihr durch einen der beängstigendsten und intimsten Momente ihres Lebens geholfen, schreibt Jacobs zu dem Video. "Man sagt, man soll seine Idole nicht treffen. Nun, ich habe es getan. Und es war alles und noch mehr."



Die Diagnose, der Port, den man ihr in die Brust eingesetzt habe, und der Start der Chemotherapie seien schon hart genug gewesen, schildert die TikTokerin. Von den Nebenwirkungen, die ihr noch bevorstünden, ganz zu schweigen. Umso mehr bedeutet ihr die Begegnung mit der Sängerin. Cyrus sei der sanfteste, coolste, freundlichste und aufrichtigste Mensch, den sie je habe treffen dürfen. "Und nicht zu vergessen: Sie hat mir den verdammten Kopf rasiert!"



Diesen Moment wolle sie festhalten, schreibt Jacobs weiter. Sie wolle sich immer an die Gespräche erinnern, die sie geführt hätten, und daran, was diese ihr in einer solchen Zeit gegeben hätten. Am Ende dankt sie Cyrus dafür, dass diese ihr ein Gefühl von Sicherheit vermittelt und ihr ihre Zeit geschenkt habe. Die Sängerin sei für immer ihre größte Inspiration. (spot/cw)