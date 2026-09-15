EPPride: Gerben Horst führt queeres EVP-Netzwerk



Gerben Horst vom CDA Pride Netwerk ist neuer EPPride-Präsident (Bild: Leonard Walpot)

Heute, 11:43h 2 Min.

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EPPride, das LGBTIQ+-Netzwerk der Europäischen Volkspartei (EVP), hat einen neuen Präsidenten. Bei der Jahrestagung am vergangenen Wochenende in Brüssel wählten die Mitglieder den Niederländer Gerben Horst vom CDA Pride Netwerk an die Spitze, wie EPPride mitteilte. Er folgt auf den Norweger Helge Ytterøy L'orange, der das Netzwerk drei Jahre lang geführt hatte. Horst habe seinem Vorgänger "ausdrücklich für all seine engagierte Arbeit" gedankt, heißt es in der Mitteilung.

In EPPride haben sich queere Gruppen konservativer, christdemokratischer und liberalkonservativer Parteien aus Europa zusammengeschlossen. Gegründet wurde das Netzwerk 2013 in der CDU-Parteizentrale in Berlin, unter anderem von den Lesben und Schwulen in der Union (LSU). Heute gehören ihm elf Organisationen aus zehn Ländern an, darunter Gruppen aus dem Umfeld der ÖVP, der niederländischen CDA und der schwedischen Moderaten. Seit 2023 ist EPPride offiziell mit der EVP verbunden, der auch CDU und CSU angehören; seit 2025 trägt es die Partei im Namen.



Zur zweiten Vizepräsidentin wurde Jenni Juulia Tikka von der finnischen Gruppe Kasary gewählt. Dem Präsidium gehören zudem der erste Vizepräsident Kevin Maas (CD&V Regenboognetwerk, Belgien) und der wiedergewählte Generalsekretär Fredrik Saweståhl (Öppna Moderater, Schweden) an.

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Resolution fordert mehr Akzeptanzarbeit an Schulen

In zwei Resolutionen fordert EPPride die EVP und ihre Mitgliedsparteien zum Handeln auf. Anlass für die erste sind "die besorgniserregenden Ergebnisse" der WHO-Jugendstudie HBSC: "Nur vier von zehn jungen Menschen haben eine positive Einstellung gegenüber Homosexualität." Der Anteil der Jugendlichen, die glauben, dass sich schwule und lesbische Schüler*innen in der Schule offen outen können, sank demnach von 60 auf 45 Prozent. Das Netzwerk will nun weitere Informationen sammeln und die EVP auffordern, "politische Maßnahmen zur Akzeptanz und zur Sicherheit an Schulen zu ergreifen".



Die zweite Resolution widmet sich der Freizügigkeit von Regenbogenfamilien in der EU. Diese dürfe gleichgeschlechtlichen Paaren und ihren Kindern nicht vorenthalten werden, "unabhängig davon, in welchem Umfang LGBTIQ+-Beziehungen in den Mitgliedstaaten anerkannt sind". EPPride betont: "Wer in einem Land Elternteil ist, dessen Kind darf in einem anderen Land nicht die Eltern verlieren." (cw)