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Tony-Preisträgerin an Bord

Londoner West End: Musical mit Amy-Winehouse-Hits in Planung

Schon vor Jahren hatte Mitch Winehouse von einer Bühnenshow über seine Tochter gesprochen. Nun nimmt das Vorhaben eines Amy-Winehouse-Musicals offenbar Gestalt an.


Amy Winehouse starb 2011 mit 27 Jahren (Bild: Universal Music)

Für Londons Theatermeile West End entsteht ein Musical rund um Amy Winehouse (1983-2011). Das berichtet das US-Branchenblatt "Variety". Das Projekt stecke zwar noch in einem frühen Stadium, die Suche nach der Besetzung laufe aber bereits. Als Produzentin soll Tony-Preisträgerin Catherine Schreiber beteiligt sein, die am Broadway unter anderem "Cabaret" und "Rent" auf die Bühne brachte.

Auch Mitch Winehouse ist demnach beteiligt. Der Vater der Sängerin verwaltet ihren Nachlass und damit auch die Rechte an ihren Songs. Für ihn ginge mit dem Musical im West End ein alter Wunsch in Erfüllung, von dem er bereits 2017 in einem "The Sun"-Interview gesprochen hatte.

"Wir wollen etwas machen, das an Amy als die erinnert, die sie war. Da ist so viel mehr an ihr als nur die Drogen und der Alkohol", sagte er damals. Ob es sich bei der Show um eine Nacherzählung des Lebens der Sängerin oder eine erfundene Geschichte mit ihren Songs handelt, ist aktuell noch offen.

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20 Jahre "Back to Black"

Amy Winehouse war im Juli 2011 im Alter von 27 Jahren in ihrem Londoner Zuhause an einer Alkoholvergiftung gestorben. Zeitlebens veröffentlichte sie nur zwei Studioalben, Hits wie "Rehab" oder "Back to Black" machten sie dennoch weltberühmt.

Am Mittwochabend wurde im Londoner Roundhouse im Stadtteil Camden der 20. Jahrestag von "Back to Black" mit einem Tributkonzert gefeiert. Produzent Mark Ronson, der das Grammy-gekrönte Album gemeinsam mit Salaam Remi verantwortete, stand dort mit der Amy Winehouse Band und Sängerinnen wie Jorja Smith und Lianne La Havas auf der Bühne.

An diesem Freitag erscheint zudem eine erweiterte Neuauflage von "Back to Black" (queer.de berichtete). Darauf finden sich unter anderem vier bislang unveröffentlichte Demos der Sängerin und ein Livemitschnitt aus dem Amsterdamer Paradiso von 2007. (spot/cw)

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