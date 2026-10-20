Berlin: Hunderte bei Demo "Hände weg von Trans Leben!"

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Symbolbild, aufgenommen bei einer Pride-Demo in New York City (Bild: followingnyc / pexels)

In Solidarität mit dem Projekt "Casa Kuà" und der Gruppe The Dolls demonstrierten Hunderte in Berlin-Kreuzberg für einen besseren Zugang zur Gesundheits­versorgung für trans Menschen. Nach Polizeiangaben versammelten sich 500 Menschen am Mariannenplatz unter dem Motto "Hände weg von Trans Leben!".

Im Projekt "Casa Kuà", einem Zentrum für queere Menschen, das unter anderem Beratung für trans Menschen anbietet, hatte es am Sonntag vergangener Woche Durchsuchungen gegeben (queer.de berichtete). Die transfeminine Gruppe The Dolls trifft sich dort sonntags. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach Angaben eines Behördensprechers wegen des Verdachts des illegalen Handels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Es soll um Hormonpräparate gehen. Die Polizei sicherte verschreibungspflichtige Medikamente und Betäubungsmittel, Datenträger sowie Bargeld im vierstelligen Bereich, wie es hieß.

"Casa Kuà" setzt sich für einen besseren Zugang zur Gesundheits­versorgung für trans, inter und nichtbinäre Menschen ein. Das Projekt sieht das deutsche Gesundheitssystem als diskriminierend an und möchte traditionelle und konventionelle Behandlungen zusammenbringen.

Nach den Durchsuchungen hatte es Protest gegeben. Maik Brückner, queerpolitischer Sprecher der Linke-Fraktion im Bundestag, nannte den Vorgang "beschämend" und forderte Aufklärung. "Die Bundes­regierung kommt nicht damit voran, eine Regelungslücke zu schließen, die es trans Personen derzeit erschwert, Hormonpräparate für ihre Transition in Arztpraxen zu erhalten und die Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet zu bekommen", erklärte Brückner.

Kritik kam auch vom Bundesverband Trans*: "Die Razzia ist ein alarmierendes Zeichen dafür, wie selbstorganisierte Gesundheits­versorgung kriminalisiert wird, während das reguläre Versorgungssystem trans* und nicht-binäre Menschen zunehmend im Stich lässt" (queer.de berichtete). (dpa/cw)

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