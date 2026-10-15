Höchte Literaturehre: Büchner-Preis für Christine Wunnicke



Christine Wunnicke hat mehrere bedeutende queere Romane veröffentlicht (Bild: Gene Glover)

Heute, 05:47h 2 Min.

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Die Autorin Christine Wunnicke ist von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung bei einem Festakt in Darmstadt mit dem Georg-Büchner-Preis 2026 ausgezeichnet worden. "Ich danke herzlich für den wunderbaren Büchner-Preis. Ich bin immer noch perplex", sagte Wunnicke am Samstagabend im Staatstheater. Der seit 1951 vergebene und mit 50.000 Euro dotierte Preis zählt zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum.



"Was ich beim Schreiben am liebsten tue und am besten kann, ist streichen", sagte Wunnicke in ihrer Dankesrede. Deshalb seien ihre Bücher irgendwann so kurz geworden. Als sie die Dankesrede geschrieben habe, habe sie auch angefangen zu streichen und am Schluss sei nur ein Satz übriggeblieben. Da habe sie sich entschlossen, lieber Büchner zu lesen und sich in die Bahn zu setzen. "Ich lese oft im öffentlichen Nahverkehr, weil ich mich da so gut konzentrieren kann." Sie erzählte von ihren Beobachtungen von Menschen und ihrer Umwelt. "Es grassiert ein entsetzlicher Müßiggang", bilanzierte sie. Sie wolle immer auf alles schauen und staunen.

Jury sah "subtilen Sprachwitz"

Christine Wunnicke werde für ihr stets überraschendes und souverän konzipiertes Erzählwerk geehrt, hatte die Jury der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung die Entscheidung begründet (queer.de berichtete). Wunnickes brillante Kunst mache im vermeintlich Historischen das Fiktionale sichtbar und ermögliche so einen entlarvenden Blick auf die europäische Wissenschafts- und Kolonialgeschichte. "Wie nur selten vereinen sich in diesen Romanen, getragen von subtilem Sprachwitz und dem Verzicht auf Selbstreferenz, das Unterhaltende und die anspruchsvolle Reflexion auf so großartige wie diskrete Weise."

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Zahlreiche queere Romane

Die in München geborene und vielfach ausgezeichnete Autorin studierte Linguistik, Altgermanistik und Psychologie in Berlin und Glasgow. Sie erhielt unter anderem den Wilhelm-Raabe-Preis und stand zweimal auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Zuletzt für ihr Buch "Wachs" im vergangenen Jahr, das im Frankreich des 18. Jahrhunderts spielt (queer.de berichtete). Es erzählt von zwei sich liebenden Frauen, unter anderem von Marie, die schon im Alter von 13 Jahren Leichen kaufen will, um Anatomin zu werden (Buchkritik von Kat Ohlmann).



Schon vor "Wachs" veröffentlichte Christine Wunnicke mehrere bedeutende queere Romane, darunter "Die Kunst der Bestimmung" und "Missouri". Bereits im vergangenen Jahr war sie für ihr Lebenswerk mit dem Jean-Paul-Preis ausgezeichnet worden (queer.de berichtete). (mize/dpa)