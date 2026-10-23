Freud und Leid einer queeren Wahlfamilie

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Heute, 06:11h 4 Min.

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Glücklich und gesund gemeinsam alt werden: Davon träumen viele Paare, egal ob queer oder nicht. Alejandro (Ernesto Larrese) und Pedro (Claudio Da Passano) sind auf dem besten Weg dazu, auch wenn es einige gesundheitliche Herausforderungen gibt und beide sich sorgen, dass der andere zu leichtfertig mit Alkohol oder Nikotin umgeht. Doch an diesem Abend gilt es, ein Auge zuzudrücken, denn das langjährige Paar hat seine engsten Freund*innen eingeladen, um Alejandros 70. Geburtstag gebührend zu feiern.



Die Gäste allerdings bringen neben kleinen Geschenken und zahlreichen gemeinsamen Erinnerungen auch allerlei Ballast mit: Da sind Edgardo (Javier Rodríguez Cano) und Miguel (Nicolás Di Pace), bei denen der Haussegen gerade schief hängt, weil Edgardo den Verdacht hat, dass Miguel kürzlich mit jemandem Sex hatte, ohne es ihm zu sagen  was ihre Abmachung über Sex außerhalb der Beziehung verletzt. Ebenfalls dabei sind Mabel (Estela Garelli) und Ricardo (Edgardo Moreira): Sie liebt ihn zwar immer noch irgendwie, kann ihn aber eigentlich nicht mehr ausstehen.

Heimliche Affäre



Poster zum Film: "Blue Lights" startet am 29. Oktober 2026 in ausgewählten Kinos

Zudem kommt Pedros Nichte Jimena (Natalia Morlacci), die sich wie üblich mit Marita (Karina Hernández) angekündigt hat; Alejandro und Pedro vermuten, dass sie ein Paar sind, doch bisher haben sie sich nicht geoutet. Ähnlich jung ist auch Fabián (Fernando Dente), der seinen neuen Freund Pablo (Hernán Morán) mitbringt, den alle äußerst sexy finden. Und dann ist da noch Germán (Osmar Núñez), der weiterhin seinem verstorbenen langjährigen Partner hinterhertrauert und zuerst eigentlich gar nicht kommen wollte.



So sehr sich alle bemühen, ihre Probleme, Geheimnisse und Ängste für sich zu behalten, um kein Drama zu veranstalten und Alejandro einen fröhlichen Geburtstag zu ermöglichen, so wenig erfolgreich sind sie damit. Besonders explosiv: Der Typ, mit dem Miguel vor Kurzem heimlich Sex hatte, war ausgerechnet Pablo, der neue Freund von Fabián. Das junge Paar ist zwar noch nicht exklusiv, aber als Miguel Pablo mitten in der Feier textet, er wolle ihn nach dem Essen noch ins Bett kriegen, geht das selbst Pablo etwas zu weit. Gleichzeitig klagt Edgardo Pedro in der Küche sein Leid: Er fürchtet, seine Beziehung könnte in Gefahr sein.



Nachwuchspläne, Alter, Tod



Jimena und Marita wiederum outen sich schon während der Vorspeise endlich offiziell als Paar und verkünden, dass sie nicht nur bald zusammenziehen, sondern auch Kinder haben wollen. Letzteres wiederum irritiert Ricardo, der dazu ein paar ziemlich altbacken-konservative Nachfragen stellt, die nicht nur seine Frau sichtlich nerven. Und durch all die großen und kleinen Dramen der queeren Wahlfamilie zieht sich den ganzen Film hindurch ein leicht melancholischer Strang, wenn die langjährigen Freund*­innen in Erinnerungen an längst vergangene Zeiten schwelgen, als sie noch jung waren und ihr Leben voller Aufregung und Möglichkeiten steckte.

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Besonders berührend ist Germáns Situation, der Pedro in einem ruhigen Moment in der Küche eröffnet, dass er kürzlich positiv auf HIV getestet wurde. Später zeigt er ihm einen Liebesbrief seines verstorbenen Partners, den er auswendig rezitieren kann. "60, ohne Alberto und mit HIV  so hatte ich mir das nicht vorgestellt", erklärt er und spricht damit die Situation vieler älterer Paare an, bei denen sich beide davor fürchten, nach dem Tod des geliebten Partners allein zurückzubleiben.



Ein Film, der nachhallt



"Blue Lights" spielt an einem einzigen Abend in (fast) einer einzigen Location und schafft es dennoch, zahlreiche große Themen des Lebens anzutippen. Nicht alle Dramen und Konflikte werden gleichermaßen überzeugend angegangen, aber einiges davon hallt Tage später noch nach  auch dank des exzellenten, sorgfältig zusammengestellten Ensembles.



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Der argentinische Regisseur und Drehbuchautor Lucas Santa Ana hat schon diverse queere Filme gedreht. Mit "Blue Lights" ging es ihm laut einem Interview darum, die Komplexität von Liebe, Alter, Verlust und gesellschaftlichem Wandel auszuloten. Das ist wohl ein zu hoher Anspruch für einen Spielfilm von rund 100 Minuten, der da bestenfalls an der Oberfläche kratzen kann  doch das macht er unterhaltsam und berührend genug, dass er manchen vielleicht als Anregung für die eigene Auseinandersetzung mit diesen großen Fragen des Lebens dienen kann.

Infos zum Film



Blue Lights. Drama. Argentinien 2024. Regie: Lucas Santa Ana. Cast: Claudio Da Passano, Ernesto Larrese, Fernando Dente, Osmar Núñez. Laufzeit: 100 Minuten. Sprache: spanische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 16. Verleih: Cinemien. Kinostart: 29. Oktober 2026