

Die Bussi Bar an der Pannierstraße 57 ist an Wochenenden bis in die frühen Morgenstunden geöffnet (Bild: Bussi Bar)

Heute, 06:41h 2 Min.

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Bei einem Messerangriff vor der queer­freundlichen Bussi Bar in Berlin-Neukölln sind in der Nacht zu Samstag zwei Männer verletzt worden. Beide kamen in Krankenhäuser und mussten operiert werden, wie die Polizei mitteilte. "Lebensgefahr soll nicht bestehen", hieß es. Eine 29 Jahre alte Mitarbeiterin der Bar erlitt Verletzungen im Gesicht. Die drei Täter sind noch flüchtig.



Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollten die drei Unbekannten gegen 3:40 Uhr in die Bar an der Pannierstraße, wurden von der 29-Jährigen jedoch nicht hereingelassen. "Daraufhin sollen sie auf die Frau eingeschlagen haben", heißt es im Polizeibericht. Zwei Männer im Alter von 36 und 31 Jahren kamen ihr zu Hilfe. "Dem Älteren gelang es kurz, zwei der Angreifer festzuhalten." Diese hätten sich jedoch losreißen können, alle drei flüchteten zunächst.

Die Unbekannten kehrten noch einmal zurück

Erst danach bemerkte der 36-Jährige, dass er verletzt war: "Gäste der Bar machten den 36-Jährigen anschließend auf eine blutende Verletzung an seinem Bein aufmerksam", so die Polizei. Er hatte eine Stichverletzung erlitten. "Dann kehrten die Unbekannten nochmal zurück und sollen auch den jüngeren Mann mit einem Messer verletzt haben." Der 31-Jährige erlitt laut Polizei ebenfalls eine Stichverletzung am Bein sowie Stich- und Schnittverletzungen am Gesäß. Anschließend flüchtete das Trio erneut.



Gäste der Bar und alarmierte Polizeikräfte versorgten die Verletzten, bis Rettungskräfte eintrafen. Eine Absuche nach den mutmaßlichen Angreifern verlief nach Polizeiangaben ohne Erfolg. Die 29-Jährige wollte ihre Gesichtsverletzungen zunächst nicht behandeln lassen.

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Kriminalpolizei ermittelt, nicht der Staatsschutz

In ihrer Meldung nennt die Polizei die Bar nicht beim Namen; dass es sich um die Bussi Bar handelt, hatten zuerst die "B.Z." und der rbb berichtet. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen  nicht der beim Landeskriminalamt angesiedelte Staatsschutz, der für politisch motivierte Taten zuständig ist. Hinweise auf ein queerfeindliches Motiv nannte die Polizei bislang nicht.



Die Bussi Bar an der Pannierstraße 57 ist an Wochenenden bis in die frühen Morgenstunden geöffnet. Die Straße liegt im Kiez zwischen Landwehrkanal und Sonnenallee, einer nachts belebten Ausgehgegend mit zahlreichen Bars und Restaurants. Nach dem Vorfall ist die Bar bis Dienstag geschlossen. (cw)