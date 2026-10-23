Ein sicherer Ort für queere Jugendliche

Von Marcel Malachowski

Heute, 07:46h 7 Min.

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Bundesweit gibt es nur wenige Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe, die sich gezielt an queere Jugendliche richten. Zwei davon betreibt die SozDia Stiftung Berlin in Weißensee: Das "Queerfeldein" entstand vor fünf Jahren, Anfang dieses Jahres kam das "Queerbeet" hinzu. Zusammen bieten die beiden WGs 17 Plätze für junge Menschen ab 14 Jahren, die sich als lesbisch, schwul, bi, trans, inter oder nichtbinär verstehen. Die Stiftung ist aus der sozialdiakonischen Jugendarbeit in Lichtenberg hervorgegangen und nach eigenen Angaben mit rund 60 Einrichtungen in der Kinder-, Jugend-, Familien- und Gemeinwesenarbeit aktiv.



Zugleich steht die Kinder- und Jugendhilfe vor tiefgreifenden Veränderungen: Mit ihrer Strukturreform will die Bundesregierung erreichen, dass künftig vorrangig allgemeine Angebote wie Beratung, Jugendsozialarbeit oder Kitas genutzt werden, bevor individuelle Hilfen zur Erziehung greifen. Der Gesetzentwurf wurde Anfang Oktober in erster Lesung im Bundestag beraten. Sozialverbände warnen vor Versorgungslücken, die kommunalen Spitzenverbände zweifeln an den erhofften Einsparungen.



Über die Lage queerer Jugendlicher in der Jugendhilfe, die Entstehung der Queer-WGs und die Reformdebatte hat queer.de mit Michael Heinisch-Kirch, Gründer und Vorstandsvorsitzender der SozDia Stiftung, und Johannes Siegmund, Fachbereichsleitung Jugend & Erziehung, gesprochen.

Die Bundesregierung hat eine Strukturreform der Kinder- und Jugendhilfe auf den Weg gebracht. Wie bewerten Sie diese?



Michael Heinisch-Kirch: Ich verstehe den kritischen Blick. Soziale Arbeit kostet Geld, und mit diesem Geld muss verantwortungsvoll umgegangen werden. Aber Zeit- und Budgetpläne sind schlechte Ratgeber, wenn es um individuelle und meist vielschichtige Herausforderungen geht.



Unser Ziel ist, dass ein junger Mensch seinen Platz findet und diesen Weg auch langfristig gehen kann. Junge Menschen brauchen Orientierung, Unterstützung und manchmal auch mehrere Chancen. Dafür braucht es Zeit. Und entsprechend natürlich auch Geld.



Momentan wird nur über mögliche Einsparungen gesprochen, indem Mittel gekürzt werden. Die langfristigen Folgen fallen unter den Tisch. Wenn junge Menschen beispielsweise den Anschluss an Schule, Ausbildung oder Arbeit verlieren, kann das bedeuten, dass sie später deutlich mehr Unterstützung benötigen. Wer die sogenannten Reformen ökonomisch begründet, sollte auch mögliche Konsequenzen ansprechen: höhere Sozialausgaben bei gleichzeitig geringeren Einnahmen durch Steuern und Sozialbeiträge.



Für uns als sozialen Träger geht es aber nicht nur um eine Kostenrechnung. Hinter jedem Fall steht ein junger Mensch mit seinen Fähigkeiten, seinen Hoffnungen und seiner eigenen Geschichte. Gerade bei jungen Menschen ist Unterstützung häufig eine Investition, deren Wirkung sich nicht sofort in Zahlen zeigt. Aber wenn sie dazu beiträgt, dass ein junger Mensch seinen Schulabschluss schafft, eine Ausbildung beginnt, eine stabile Lebensperspektive entwickelt oder wieder Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnt, dann ist das nicht nur menschlich wichtig  es ist langfristig auch für die Gesellschaft sinnvoll und nachhaltig.



Wie würden Sie denn die Lebenssituation von Queers in der Kinder- und Jugendhilfe und in Ihrer WG beschreiben? Mit welchen besonderen Schwierigkeiten und Anfeindungen haben sie zu kämpfen?



Johannes Siegmund: Das Coming-out von queeren Jugendlichen führt oftmals zu Konflikten im Elternhaus und im Freundeskreis. Auch Ausgrenzung und Mobbing, zum Beispiel in der Schule, sind keine Seltenheit. Natürlich sind die Folgen dieser Erfahrungen erheblich und reichen von Scham und Selbstablehnung über Depressionen und Angsterkrankungen bis hin zu selbstverletzendem Verhalten und Suizidalität.



Die zunehmenden gesellschaftlichen Vorbehalte und öffentlichen Anfeindungen verschärfen die Situation. Von Mobbing in der Schule erzählt mindestens die Hälfte der Jugendlichen. Besonders trans* Jugendliche sehen sich verstärkt Anfeindungen ausgesetzt. Entsprechend ist es vielleicht auch kein Zufall, dass sie in den vergangenen Jahren klar in der Mehrheit unter den Bewohner*innen des Queerfeldein waren.



Die Jugendlichen in unseren Wohngruppen sind im Durchschnitt 15 Jahre alt. Was mich immer wieder beeindruckt, ist ihre innere Gewissheit. Die Jugendlichen sind sehr, sehr klar in ihrer eigenen Vorstellung, wer sie sind, was sie sind und wo die Reise hingehen soll  und das mit 14, 15 oder 16 Jahren. Das Thema Identitätsfindung spielt bei ihnen kaum noch eine Rolle, ihr Coming-out hatten sie meist schon, bevor sie Teil der Wohngruppe geworden sind.



Schlafzimmer in der queeren Wohngruppe "Queerfeldein" (Bild: SozDia Stiftung Berlin )

Wie ist es zur Gründung dieser SozDia-WG gekommen?



Michael Heinisch-Kirch: Eine unserer Mitarbeiterinnen, die selbst queer ist, hatte damals wahrgenommen, dass es für queere Jugendliche in Berlin an einem solchen spezifischen Angebot fehlt. Sie hat diesen Bedarf bei unserem Vorstand angesprochen und angeregt, eine entsprechende Wohngruppe aufzubauen.



Uns war dabei wichtig, diese Idee nicht nur als einzelnes Projekt zu betrachten, sondern gemeinsam zu überlegen: Was brauchen queere Jugendliche, damit sie sich in einer Wohngruppe wirklich sicher und angenommen fühlen? Die Kollegin war deshalb auch an der Konzeption des Angebots beteiligt und konnte ihre fachliche Erfahrung und ihre Perspektive als queere Person einbringen.



So ist schließlich vor fünf Jahren unser "Queerfeldein" entstanden  eine Wohngruppe mit sieben Plätzen für queere Jugendliche. Mit der neuen Wohngruppe "Queerbeet" haben wir Anfang des Jahres die Anzahl der Plätze auf insgesamt 17 erhöht. Im Mittelpunkt steht für uns dabei ein geschützter Ort, an dem junge Menschen nicht das Gefühl haben müssen, ihre Identität erklären, verstecken oder rechtfertigen zu müssen.



Dass das Angebot aus einem konkreten Bedarf aus der Mitarbeiterschaft heraus entstanden ist, finde ich bis heute besonders schön. Es zeigt, wie wichtig es ist, dass Fachkräfte aufmerksam sind, zuhören und auch den Mut haben, neue Wege zu gehen, wenn sie merken: Hier fehlt etwas.



Was muss getan werden, um die Diskriminierung von trans* und anderen queeren Jugendlichen in der Kinder- und Jugendhilfe zu bekämpfen?



Johannes Siegmund: Queere Jugendliche erleben überdurchschnittlich häufig Diskriminierung und Ausgrenzung. Leider können auch Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe davon nicht gänzlich ausgenommen werden.



Um dem entgegenzuwirken, braucht es aus meiner Sicht vor allem gut qualifizierte und sensibilisierte Fachkräfte. Queere und trans* Lebensrealitäten sollten selbstverständlich Teil von Aus- und Fortbildung und auch unserer pädagogischen Konzepte sein. Wo es keine speziellen Angebote gibt, braucht es klare Schutzkonzepte, eine respektvolle Sprache und eine Haltung, die deutlich macht: Bei uns muss niemand seine Identität verstecken oder sich dafür rechtfertigen. Gleichzeitig können spezifische Angebote, wie beispielsweise unsere Wohngruppen für queere Jugendliche, für manche junge Menschen genau der richtige und geschützte Ort sein.



Genauso wichtig finde ich, dass wir nicht nur über queere junge Menschen sprechen, sondern ihnen zuhören und sie beteiligen. Sie selbst wissen am besten, was ihnen Sicherheit gibt und wo sie Unterstützung brauchen. Dazu gehört aus meiner Sicht auch ein noch stärkerer Austausch mit queeren Jugendverbänden und Selbstorganisationen.



Und schließlich braucht es verlässliche Strukturen und eine entsprechende Finanzierung  auch für bedarfsgerechte queerspezifische Angebote. Queersensible Arbeit darf kein zeitlich begrenztes Projekt sein, das nur dann stattfindet, wenn gerade Fördermittel vorhanden sind. Sie sollte selbstverständlich Teil guter Kinder- und Jugendhilfe sein.

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Welche Hauptforderungen haben Sie als Stiftung an die Politik? Und welche Erwartungen an die Mehrheitsgesellschaft? Seit Monaten wird immer öfter gegen Diversität, Inklusion und Teilhabe Stimmung gemacht.



Johannes Siegmund: Über eine verlässliche Finanzierung haben wir ja eben schon gesprochen  insbesondere auch für spezialisierte Angebote. Genauso wichtig ist für uns aber auch die Gesundheitsversorgung. Vor allem für trans* junge Menschen muss der Zugang zu spezialisierter medizinischer und therapeutischer Unterstützung verlässlich und möglichst unkompliziert sein.



Michael Heinisch-Kirch: Allgemein wünsche ich mir, dass wir Diskriminierung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreifen. Ausgrenzung und Hass sollten nicht als individuelles Problem derjenigen gesehen werden, die davon betroffen sind. Wir alle können dazu beitragen, dass junge Menschen sich sicher fühlen und nicht das Gefühl haben, sich für ihre Identität oder ihre Lebensweise rechtfertigen zu müssen.



Johannes Siegmund: Gerade in einer Zeit, in der immer wieder gegen Diversität, Inklusion und Teilhabe Stimmung gemacht wird, halte ich es deshalb für wichtig, dass wir nicht nur über Toleranz sprechen, sondern Solidarität auch ganz praktisch leben. Vielfalt ist kein Sonderthema für einzelne Gruppen. Es geht um die Frage, in welcher Gesellschaft wir miteinander leben wollen  und ob wirklich alle jungen Menschen die gleichen Chancen bekommen, ihren eigenen Weg zu gehen.