Ian McKellen: 87 und kein bisschen müde

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Heute, 09:29h 5 Min.

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Charles Dickens' "A Christmas Carol" ist der britische Weihnachtsklassiker schlechthin und wurde zahllose Male für Bühne, TV und Kino adaptiert. Da wurde es wirklich Zeit, dass auch Ian McKellen endlich mal mitspielt  kaum zu glauben, dass er es bisher noch nie getan hat.



Im Film "Ebenezer  Eine Weihnachtsgeschichte", der am 12. November in deutschen Kinos startet, verkörpert McKellen Jacob Marley, den Geist des verstorbenen Geschäftspartners des herzlosen und schwerreichen Ebenezer Scrooge (Johnny Depp in seiner ersten großen Hollywood-Rolle seit dem Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard). Regisseur Ti West bezeichnet McKellens Figur als "ziemlichen Mistkerl, den dieser jedoch auf eine Art und Weise spielt, die ihn irgendwie sympathisch macht, obwohl man ihn eigentlich nicht mögen sollte  es ist wirklich großartig".



| Direktlink | Deutscher Trailer für "Ebenezer  Eine Weihnachtsgeschichte"

Solche Figuren sind McKellens Spezialität, und wie der Zufall es will, ist er mit einem ähnlichen Charakter nur rund einen Monat später erneut im Kino: In "Avengers: Doomsday" (Kinostart: 16. Dezember) spielt er noch ein (vermutlich letztes) Mal den Super-Schurken/Mutanten-Freiheitskämpfer Magneto, an der Seite von Patrick Stewart und mehreren anderen Darsteller*innen des Original-Casts der "X-Men" (2000). Der neuste Marvel-Blockbuster integriert erstmals die Figuren der "X-Men"-Reihe, bevor diese mutmaßlich 2028 einen kompletten Reboot mit jüngeren Schauspieler*innen erhält. In "Doomsday" sind allerdings derart viele Mega-Stars im Einsatz, dass man sich kaum vorstellen kann, dass die Einzelnen mehr als ein paar Minuten Leinwandpräsenz kriegen.



| Direktlink | Deutscher Trailer für Avengers: Doomsday"

Neben Blockbustern auch kleinere queere Filme



Auf eine wohl deutlich größere Rolle McKellens dürfen wir uns für Weihnachten 2027 freuen: In Neuseeland nähern sich aktuell die Dreharbeiten für "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" ihrem Ende. Darin schlüpft er noch einmal in die Rolle des Zauberers Gandalf, die ihn 2001 zum Weltstar gemacht hat  im zarten Alter von 62. Der von Gollum-Darsteller Andy Serkis gedrehte und von Peter Jackson produzierte Film bringt auch ein Wiedersehen mit Elijah Wood als Frodo und dem ebenfalls queeren Lee Pace als Elbenkönig Thranduil.



Fast schon erstaunlich, dass Ian McKellen neben all diesen Einsätzen in großen Filmen noch Zeit hatte für ein paar kleinere Werke. Doch irgendwo muss er ja auch seine queere Seite ausleben. So war er kürzlich beim London Film Festival in "Frank and Percy" zu sehen, der Verfilmung eines Theaterstücks, in dem er mit Co-Star Roger Allam auch schon auf der Bühne stand. Die beiden spielen zwei ältere Singles  McKellen einen von seinem Partner (Stephen Fry) getrennt lebenden Schwulen, Allam einen verwitweten Hetero. Sie begegnen einander regelmäßig im Park, wo sie ihre Hunde ausführen, und nach und nach entsteht aus einer anfänglichen Freundschaft mehr. Wann der Streifen bei uns zu sehen sein wird, ist noch offen.

McKellen als bisexueller Maler

Das Gleiche gilt für Steven Soderberghs "The Christophers", eine clevere schwarze Komödie mit McKellen in Hochform. Er spielt darin den alternden bisexuellen Maler Julian Sklar, der seine beste Zeit längst hinter sich hat und allein in einem mit zahllosen Dingen vollgestellten Haus in London lebt, in dem dringend jemand Ordnung schaffen müsste. Zu diesem Zweck will er eine Assistentin anheuern. Doch seine raffgierigen erwachsenen Sprösslinge wollen dem alten Mann eine begabte Fälscherin unterjubeln, um sich ein fettes Erbe zu sichern.



"The Christophers" erlaubt es McKellen, sein in den Blockbustern nur selten aufblitzendes komödiantisches Talent voll zur Geltung zu bringen  wie einst in der großartig boshaften TV-Serie "Vicious" (2013-2016) an der Seite von Derek Jacobi, einer weiteren britischen Schwulenikone.



Ian McKellen in "The Christophers" (Bild: Neon)

Frühes Coming-out, seither Aktivist



McKellen hatte sein Coming-out bereits 1988  als direkte Reaktion auf ein neues Gesetz, das die damalige britische Regierung unter Margaret Thatcher einführte. Dieses verbot es Kommunalbehörden und Schulen, Homosexualität "zu fördern" oder gleichgeschlechtliche Lebensweisen als Familienform darzustellen. So wie man es heute aus zahlreichen queerfeindlichen Ländern kennt. Der schon damals gefeierte Bühnendarsteller McKellen outete sich daraufhin während einer Live-Debatte auf BBC und war 1989 Mitbegründer der queeren britischen Menschenrechtsorganisation Stonewall. Er ist bis heute als Aktivist für queere Belange engagiert  und wurde trotz all dem 1991 von der Queen geadelt. Seither darf er sich Sir nennen.

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Der große Wandel bei queeren Geschichten

In einem Interview mit der "Financial Times" reflektierte der Star über die enormen Veränderungen im Umgang mit queeren Geschichten. "Als ich in 'Bent' mitwirkte, Martin Shermans Stück von 1979 über das Unglück schwuler Männer im nationalsozialistischen Deutschland, war das ein schwules Theaterstück, das der Welt lautstark die Wahrheit ins Gesicht rief. Als ich ebenfalls in den 1970er Jahren in Christopher Marlowes 'Edward II.' spielte, war dies das erste Theaterstück überhaupt über einen schwulen Mann."



Ganz anders dann in "Gods and Monsters" (1998): "Dieser Film basierte auf einem Buch, das von einem schwulen Mann geschrieben wurde, unter der Regie eines schwulen Mannes, und die gesamte Crew war queer. Es war unsere Geschichte. Wir wollten einen Mann würdigen, der sich in den 1930er Jahren in Hollywood geoutet hatte  eigentlich ein Held der Schwulenbefreiung. Und Julian Sklar in 'The Christophers' ist nun einfach zufällig, aber ganz selbstverständlich bi. Vielleicht ist das Kino ja erwachsen geworden."



| Direktlink | Englischer Originaltrailer für "The Christophers"

Lebende Legende



Und wie der fiktionale Julian Sklar ist auch Ian McKellen selbst längst eine lebende Legende geworden  insbesondere wegen Peter Jacksons weltweit verehrter Fantasy-Trilogie "The Lord of the Rings". "Ich höre immer wieder von Großeltern, Eltern und Kindern, dass sie jedes Jahr zu Weihnachten alle drei Filme hintereinander anschauen", sagt McKellen. "Es ist ein alljährliches Ritual. Und dort mitten dabei zu sein als Teil ihrer Weihnachtsfeierlichkeiten  ist das nicht wunderbar?"



Genauso wunderbar wird es sein, ihn nächstes Jahr noch einmal auf der großen Leinwand in dieser Rolle zu erleben. Und hoffentlich noch in vielen weiteren.