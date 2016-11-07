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Comedy-Legende Sacha Baron Cohen (55) war schon immer ein politischer Filmemacher. So hielt er zuletzt im Jahr 2020 mit "Borat Anschluss Moviefilm" den Vereinigten Staaten den Spiegel vor. In der Mockumentary wollte er dem damaligen US-Vizepräsidenten Mike Pence (67) seine Tochter Tutar (Maria Bakalova, 30) als Braut anbieten. Zwei Oscarnominierungen gab es dafür, unter anderem für Bakalova.



Seine Kunstfigur Ali G, in den frühen 2000ern besonders durch "Da Ali G Show" und den Kinofilm "Ali G in da House" bekannt geworden, wollte Baron Cohen jedoch ursprünglich im Ruhestand belassen.



Doch der gegenwärtige politisch-kulturelle Zustand westlicher Gesellschaften ließ dem Komiker keine andere Wahl, als Ali G wieder aus der Mottenkiste der von ihm erschaffenen Kunstfiguren zu holen, erklärte er selbst gegenüber dem "Hollywood Reporter".



"Weil ich große Angst davor habe, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt  und meine Art, darauf zu reagieren, ist eben die Comedy", sagte er über seine Beweggründe, Ali zurückzubringen. Er habe "den Extremismus auf beiden Seiten des politischen Spektrums aufzeigen" wollen sowie "die Gefahr einer Gewalt, die sich auf moralische Überlegenheit beruft".

Regie-Debüt von Sacha Baron Cohen



Poster zum Film: "Ali G: Who Iz I?" läuft seit dem 23. Oktober 2026 für wenige Tage in ausgewählten deutschen Kinos

Das Ergebnis ist ein rund 90-minütiger Comedy-Film, übrigens das Regie-Debüt von Sacha Baron Cohen, der in vielem an das anknüpft, was langjährige Fans und Zuschauer*­innen von dem Komiker kennen. Ali G führt darin ein unscheinbares Leben in England, lebt mit seiner schwangeren Freundin Julie (Morgana Robinson, 44) in der Wohnung seiner verstorbenen Großmutter in Surrey.



Doch dann findet er ein altes Fax von HBO. Ihm wird darin angeboten, die "Ali G Show" noch einmal aufzulegen. Kurzerhand reist er mit der schwangeren Julie in die USA  nur um festzustellen, dass das Angebot von HBO schon seit 22 Jahren nicht mehr gültig ist.



Ohne Job und Einkünfte beschließt Ali G, zum TikTok-Star zu werden. In der Folge holt er eine Reihe prominenter und weniger prominenter Persönlichkeiten als Content Creator vor sein Mikrofon.



Das Problematische an Ali G ist Thema des Films



So folgt "Ali G: Who Iz I?" einmal mehr einer festgelegten, geskripteten Rahmenhandlung, die mit nicht geskripteten Interviews durchmischt wird. Dabei kriegen es Baron Cohen und Ali G besonders mit weißen Nationalisten aus den Vereinigten Staaten zu tun, deren Ansichten vorgeführt und satirisch parodiert werden.

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Vielen Kommentator*innen gefiel es allerdings nicht, dass Baron Cohen seine im Jahr 2026 antiquiert wirkende Figur Ali G zurückbringt. Auch diese Kritik thematisiert "Ali G: Who Iz I?" gleich selbst.



Ali G wird im neuen Kinofilm von einer neuen Nemesis verfolgt, die ebenfalls von Baron Cohen verkörpert wird: Nira Cain-N'Degeocello ist ein ultraprogressiver Professor für Gender Studies, der Ali für seine jahrzehntelange "kulturelle Aneignung" zur Rechenschaft ziehen möchte.



Abgedroschene Witze über schwulen Sex



Auch queere Themen nimmt der Film aufs Korn  auf typische Baron-Cohen-Art. In einem Interview mit dem "Guardian", das der Komiker komplett in seiner Rolle gab, behauptete Ali G, er sei inzwischen "woke" und habe deshalb einen nackten Männerhintern in den Film eingebaut  "um die LGBLT-Community glücklich zu machen". An anderer Stelle des Gesprächs verwechselt er Homosexuelle mit dem Homo sapiens: Gegen die habe er nichts, er sei nur selbst keiner.



| Direktlink | Deutscher Trailer zum Film

In der Filmkritik kommt dieser Humor schlecht an. Die kanadische "Globe and Mail" sieht einen Tiefpunkt der Mockumentary in einer weiteren Baron-Cohen-Figur, einem ehemaligen Mossad-Agenten, der offenbar nur für abgedroschene Witze über schwulen Sex und für Sprüche über "Genozid" existiere. Auch "Variety" bemängelt, der Film arbeite sich vor allem an einer Parodie auf "Wokeness" ab und verfehle dabei weitgehend sein Ziel.



Neu ist die Kritik an Baron Cohens Umgang mit queeren Themen nicht: Schon seine schwule Kunstfigur Brüno hatte 2009 die US-Organisation GLAAD gegen sich aufgebracht, die den Film als in Teilen problematisch und in Teilen beleidigend bezeichnete (queer.de berichtete).



"Ali G: Who Iz I?" läuft seit dem 23. Oktober für wenige Tage in ausgewählten deutschen Kinos. (spot/cw)

Infos zum Film



Ali G: Who Iz I?. Komödie. Großbritannien 2026. Regie: Sacha Baron Cohen. Cast: Sacha Baron Cohen, Morgana Robinson, C. Stewart Rodeheaver. Laufzeit: 89 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 16. Verleih: DCM. Kinostart: 23. Oktober 2026