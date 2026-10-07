"Feiger Schwuler": Ex-AfD-Politiker verurteilt

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Ein ehemaliger AfD-Kommunalpolitiker ist vom Hamburger Amtsgericht wegen mehrfacher Beleidigung zu einer Geldstrafe von 800 Euro verurteilt worden  in Abwesenheit. Wie die "taz" berichtete, erschien Reinhard S. am Freitag nicht zur Urteilsverkündung, obwohl er sich am Vormittag noch selbst verteidigt und auf Freispruch plädiert hatte. Der Richter habe in 15 Jahren ein solches Fernbleiben "noch nie erlebt", hieß es. Auch ein Anruf beim Angeklagten blieb erfolglos.



Nach Überzeugung des Gerichts hatte S., früher Vorsitzender der AfD Buchholz/Nordheide, im Januar 2022 bei einer Hamburger Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit rund 13.000 Teilnehmenden vier Gegendemonstrierende im Alter von 50 bis 70 Jahren gezielt angegangen. In Begleitung seines Bernhardiners umkreiste er die Gruppe und beschimpfte sie. Eine der Frauen nannte er laut "taz" eine "dreckige Schlampe", einen der Männer einen "feigen Schwulen".

Früherer Parteifreund: "Kein Chorknabe"

Die vier hatten den Demonstrierenden zuvor den Mittelfinger gezeigt. Als eine Demonstrantin sie daraufhin mit dem Handy fotografieren wollte, gingen sie auf die Frau zu, um sie davon abzubringen. Dann mischte sich S. ein. Vor Gericht behauptete er, die Gegendemonstrierenden hätten die Frau bedroht und er habe ihr helfen wollen. Einer der Männer wies das zurück: "Das ist nicht unsere Wortwahl." Der Richter hielt die Aussagen der Zeug*innen, die für S. aussagten, für falsch oder nicht relevant für das Verfahren.



Das Gericht blieb mit dem Urteil unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, folgte aber deren Einschätzung des Tathergangs. Der Staatsanwalt zitierte in der Verhandlung einen früheren Parteifreund des Angeklagten: Thorsten Prenzel, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bürgerschaftsfraktion, habe S. als "kein Chorknabe" bezeichnet. Der Anwalt von S., Martin Kohlmann, war zu keinem der vier Verhandlungstage erschienen.

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Ermittelt wurde auch gegen die Gegendemonstrierenden

Dem Prozess war 2025 ein Verfahren gegen die vier Gegendemonstrierenden vorausgegangen, das die Staatsanwaltschaft wegen der gezeigten Mittelfinger angestrengt hatte. Sie wurden freigesprochen, weil sich die Geste nicht gegen eine einzelne Person richtete und sie niemanden bedroht hatten.



Der Richter äußerte laut "taz" Verständnis für den Ärger der vier. Eine der Frauen sagte, man habe nun zwar zweimal gewonnen. Die Staatsanwaltschaft habe sich 2025 aber vor den "Karren spannen" lassen und versucht, Kritiker*innen mundtot zu machen. (cw)