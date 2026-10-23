Sehnsucht statt Liebe: Andrew Haighs nächstes Meisterstück

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Heute, 12:54h 4 Min.

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"In dieser Geschichte steckte alles, worüber ich Filme machen wollte. Ich erinnere mich, wie ich sie las und dachte: 'Das ist die perfekte Verkörperung dessen, was mir am Herzen liegt'", sagt der Brite Andrew Haigh über "A Long Winter", die Verfilmung der gleichnamigen Kurzgeschichte des Iren Colm Tóibín.



Den Schauplatz hat er aus den spanischen Pyrenäen in die verschneite Wildnis der Rocky Mountains von Colorado verlegt. Eine Farmerfamilie führt dort ein abgeschiedenes, karges Leben. Vater Lester (Ebon Moss-Bachrach) und Mutter Louise (Caitríona Balfe) haben als Ehepaar schon bessere Zeiten erlebt. Gelangweilt von der Provinz meldet sich Sohn Tommy (Kit Connor) als Soldat für den Koreakrieg. Sein älterer Bruder, der sensible Mikey (Fred Hechinger), bleibt zurück und vermisst die nächtlichen Gespräche im gemeinsamen Zimmer.

Mikey schwärmt vom neuen Mitbewohner

Beim Einkauf in der Stadt tauscht er schüchterne Blicke mit einem jungen Polizisten. Derweil gönnt sich die Mutter heimlich ein paar Drinks in der Bar. Nach einem heftigen Ehestreit verlässt die suchtkranke Louise kurzerhand ihre Familie. Ein schwerer Schneesturm macht die Suche nach ihr aussichtslos. Nur Mikey will die Hoffnung nicht aufgeben. In seiner Fantasie holt er sich den gleichaltrigen Polizisten in sein Zimmer. In den "Cosmopolitan"-Heften der Mutter bewundert er die männlichen Models.



Und dann kommt mit Jimmy (D'Pharaoh Woon-A-Tai) ein ganz realer Mann ins Haus. Den jungen Indigenen hat der Vater engagiert, damit er die Hausarbeit der verschwundenen Mutter übernimmt. Er kocht sehr gut und spricht sehr wenig. Nur als der Patriarch ihn abschätzig als "unser Mädchen" bezeichnet, droht Jimmy mit sofortiger Kündigung. Mikey ist von Anfang an begeistert von dem neuen Mitbewohner, der im Bett seines Bruders schläft.

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Haigh: "Warum ist menschliche Nähe so wichtig?"

Was da nun passiert? Eben genau nicht das, was sonst in solchen Situationen auf der Leinwand geschieht. "Ich weiß, dass viele Zuschauer erwarten werden, dass daraus eine Liebesgeschichte wird. Dass die beiden sich ineinander verlieben, miteinander schlafen und eine romantische Beziehung beginnen. Aber schon im Buch war das nicht so. Und ich wusste von Anfang an, dass ich das ebenfalls nicht wollte", erzählt Haigh im Gespräch mit queer.de. "Mich interessiert etwas Grundsätzlicheres. Warum ist menschliche Nähe so wichtig? Warum sehnen wir uns nach einer Verbindung zu anderen Menschen? Warum wünschen wir uns Liebe, sei es von einem Freund, einem Liebhaber, einem Partner oder einem Familienmitglied?"



Regisseur Andrew Haigh (Bild: Amelia Troubridge)

Wie Haigh, der mit "Weekend", der HBO-Serie "Looking" und zuletzt dem gefeierten "All of Us Strangers" zu den prägendsten queeren Filmschaffenden seiner Generation zählt, diese Sehnsucht auf die Leinwand bringt, ist phänomenal. Mit seinem Ehekrisen-Drama "45 Years" bescherte der Regisseur Charlotte Rampling und Tom Courtenay 2015 die Silbernen Bären der Berlinale für die beste Darstellung. Für seine Rolle in Haighs Herzensprojekt dürfte Fred Hechinger ebenfalls allerlei Preise abräumen. Der 26-jährige New Yorker spielte zuletzt in "Gladiator II" von Ridley Scott den römischen Kaiser Caracalla, in "Thelma" verkörperte er den queeren Enkel Danny. Als Mikey ist er fast ständig im Bild und überzeugt mit enormer Leinwandpräsenz.



Ab 18. Februar 2027 in deutschen Kinos



Seine Weltpremiere feierte "A Long Winter" im September beim Telluride Film Festival, Mitte Oktober folgte die britische Premiere beim London Film Festival. Aktuell ist das Drama auf der Viennale zu sehen (queer.de berichtete).



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

"A Long Winter" klingt wie "Die Waltons" auf schwul und hat den Charme von "Brokeback Mountain": Irgendwann gönnen sich die drei Männer im Schnee ein heißes Bad. Natürlich hintereinander und selbstverständlich mit dem gebrauchten Badewasser des Vorgängers. Was dann passiert, hat fast Klassikerqualitäten. Zu sehen ist das Bergdrama mit Sogeffekt ab 18. Februar 2027 unter dem Titel "Ein langer Winter" in deutschen Kinos.