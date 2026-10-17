The Baseballs und T-Seven singen gegen Aids

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The Baseballs (Bild: Pour Toi Photographie)

Die Benefizgala "Künstler gegen Aids" findet am 2. November zum 22. Mal im Berliner Stage Theater des Westens statt. Der Erlös kommt den Hilfsangeboten der Berliner Aids-Hilfe zugute, wie die Veranstalter*­innen mitteilten. Durch den Abend führt die Schauspielerin und Moderatorin Annabelle Mandeng, die dem Kuratorium der Aids-Hilfe angehört. Schirmherr*­innen sind Judy Winter und Klaus Wowereit.

Auf der Bühne stehen unter anderem die Rock-'n'-Roll-Band The Baseballs, T-Seven, die in den 1990er Jahren mit Mr. President und Hits wie "Coco Jamboo" bekannt wurde, das Berliner A-cappella-Quartett German Gents und der Entertainer Sven Ratzke. Hinzu kommen Akrobatik- und Tanzeinlagen sowie ein Auftritt des Ensembles aus "Wir sind am Leben", dem Berlin-Musical von Peter Plate und Ulf Leo Sommer. Bei der anschließenden After-Show-Party im Spiegelsaal legen Ades Zabel und Miss Ivanka T. auf. Alle Mitwirkenden verzichten auf ihre Gagen.

Einlass ist um 18:30 Uhr, die Show beginnt um 19-30 Uhr. Karten kosten 50, 75 oder 100 Euro und sind über das Papagena-Kartentelefon (030 47997474), online über kuenstlergegenaids.de sowie bei Comfortticket-Vorverkaufsstellen erhältlich. Premiumkarten für 175 Euro mit Vorempfang gibt es ausschließlich bei der Berliner Aids-Hilfe, ebenso Karten für Rollstuhlplätze (gala@berlin-aidshilfe.de). (cw)

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