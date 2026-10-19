Jochen Bendel: "Bei ihm konnte ich endlich ankommen"

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Jochen Bendel (58) schwärmt auf Instagram von seinem Mann Matthias Bendel-Pridöhl. In einer Fragerunde möchte ein Fan wissen: "Finde euch beide so toll! Was liebst du am meisten an Matthias?" Der Moderator antwortet in seiner Story: "Ich liebe seinen Humor, dass wir gemeinsam lachen können. Seine Verlässlichkeit, er hält alles zusammen und er ist immer da, wenn ich ihn brauche."



Auch, dass sie nicht nur gemeinsam träumen, sondern ihre Träume zusammen verwirklichen können, schätze er sehr. "Bei ihm konnte ich endlich ankommen", schreibt Bendel. Ihre Liebe wachse weiterhin  auch nach 14 Jahren noch. Zu seiner Liebeserklärung teilt der Moderator ein Foto, das ihn und Matthias eng umschlungen an einem Strand bei Sonnenuntergang zeigt.

Von München an die Nordseeküste

Jochen Bendel und sein Mann sind seit rund 14 Jahren ein Paar. Im August 2016 gaben sie sich am Starnberger See das Jawort (queer.de berichtete). Zwischen den beiden liegen 18 Jahre Altersunterschied  für ihre Liebe spiele das jedoch keine entscheidende Rolle, wie sie immer wieder betonen.

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Im September 2025 sprach Bendel auf Instagram darüber, dass Außenstehende ihrer Beziehung anfangs wenig Chancen eingeräumt hätten. Auch nach 14 Jahren Beziehung hielt er an seiner Botschaft fest: "Alter ist nur eine Zahl."



2020 kehrten die beiden München den Rücken und zogen nach Cuxhaven, wo sie ein "exklusives Hunde-Retreat an der Nordsee" betreiben. Regelmäßig gewähren sie Einblicke in ihr gemeinsames Leben an der Küste.



Im Juni zeigten sie sich etwa in einem Video bei einem Picknick im Sand vor einem Strandkorb. Dazu schrieben sie: "Das Geheimnis einer glücklichen Beziehung, nicht das gleiche Alter, nicht Perfektion, sondern jeden Tag aufs Neue füreinander da zu sein". Sie hätten "unzählige gemeinsame Abenteuer" erlebt und immer noch den richtigen Partner an ihrer Seite. (spot/cw)

