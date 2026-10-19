Juliette Schoppmann trauert um ihren Vater

Heute, 07:14h 3 Min.

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Juliette Schoppmann (46) hat ihren Vater verloren. Die lesbische Sängerin machte den Todesfall am Sonntag in einem Video auf Instagram öffentlich. Seit Anfang Oktober war es auf ihrem Account mit rund 151.000 Follower*innen still geworden, nun erklärte sie ihren Fans, was hinter der längeren Pause steckte.



"So, ich melde mich hiermit offiziell bei euch zurück, ihr Lieben", beginnt die 46-Jährige den Clip. Leicht falle ihr das nicht, räumt sie ein: "Das ist gar nicht mal so leicht, nach so einer langen Pause wieder selbst zu euch zu sprechen." Dann erzählt sie, was passiert ist: "Ich habe vor einigen Wochen meinen Papa verloren. Ich habe einfach ein bisschen Zeit gebraucht, mit meiner Familie über diesen Verlust hinwegzukommen. Ich glaube, das braucht auch noch ein bisschen mehr Zeit."

"Es wird bessere und schlechtere Tage geben"

In der Bildunterschrift zum Video bringt Schoppmann ihre Gefühlslage auf wenige Zeilen. Sie habe Zeit gebraucht, um gemeinsam mit ihrer Familie den Verlust ihres Vaters zu verarbeiten, schreibt sie. Jetzt fühle sie sich bereit, das mit ihren Fans zu teilen und in den Alltag zurückzufinden. "Es wird bessere und schlechtere Tage geben, aber es geht jetzt weiter."



Abgeschlossen ist die Trauer damit nicht, wie die Sängerin auch im Video betont. Sie werde noch Zeit brauchen, "aber ihr wisst es selber, das Leben geht einfach weiter". Sie wisse um ihr "wahnsinnig großes Glück, euch als Community zu haben und zu wissen, dass auch das Themen sind, die niemals unter den Teppich gekehrt werden müssen, sondern im Gegenteil, wir darüber gemeinsam sprechen und weiter wachsen."

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Ein Gruß an alle, die Ähnliches erleben

Zum Schluss blickt Schoppmann über ihre eigene Geschichte hinaus. "Ich drücke euch. Und an alle, die in einer ähnlichen Situation sind, ich drücke euch doppelt", sagt sie in die Kamera.



Die Resonanz auf den Beitrag ist groß. Unter den mitfühlenden Kommentaren finden sich auch prominente Namen. "Mein Beileid, Herz!", schrieb Schauspielerin Janine Kunze. Prince Damien zeigte sich tief bewegt: "Ich fühle so mit Dir!! Es wird nie ganz weg gehen Du bist so stark dass Du jetzt schon so offen darüber reden kannst." Sängerin Laura Pinski versicherte ihrer Kollegin: "Ich drücke dich ganz fest und bin in Gedanken bei dir."



Einem großen Publikum bekannt wurde Schoppmann 2003 in der allerersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Sie schaffte es damals bis ins Finale, wo sie sich nur Alexander Klaws geschlagen geben musste. Der Castingshow blieb sie verbunden: Seit 2018 betreut sie mit Unterbrechungen die Kandidat*innen als Vocal Coach und Mentorin.



Privat ist Juliette Schoppmann seit Anfang 2023 mit der Komikerin Tahnee (34) verheiratet. (spot/cw)