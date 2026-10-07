Als Alice Weidel "Miss Homophobia" wurde, war Beatrix von Storch enttäuscht

Von

Heute, 08:59h 4 Min.

Heute, 08:59h 4 Min.

Die Zielgruppe von queer.de ist größer als gedacht. Zu unserer Stammleser*innenschaft gehört offenbar auch die Bundesgeschäftsstelle der AfD, wo man uns mit bemerkenswerter Treue liest. In der täglichen "Presseauswertung" der Rechtsaußenpartei tauchen Artikel von queer.de regelmäßig auf, gleich neben "Junge Freiheit", "Nius" und Co. Wir fühlen uns geehrt. Und hoffen, dass dabei wenigstens ab und zu ein Genderstern hängen bleibt.



Bekannt ist das, weil die AfD derzeit unfreiwillig ihr Innenleben ausstellt. Unbekannte haben rund 421.000 E-Mails aus zehn Postfächern der Partei ins Netz gestellt, darunter Mails der Bundesgeschäftsstelle und alte Korrespondenz von Alice Weidel und Alexander Gauland. Die AfD bestätigte einen Hackerangriff auf einen Dienstleister, behauptet aber, betroffen seien vor allem längst verwaiste Postfächer. Seltsam nur, dass man in den Leaks selbst Mails aus dem August 2026 findet  aber mit Fakten hatte es die Partei ja noch nie so. "Spiegel" und "Süddeutsche Zeitung" halten das Material überwiegend für authentisch.



Damit niemand mühsam durch 300 Gigabyte rechte Parteiprosa waten muss, haben findige Unbekannte gleich noch eine Suchmaschine programmiert. Ihr Name: "Goebbelmail". Subtil ist anders, treffend leider auch. Wer darin stöbert, findet eine Antifa-Liste, Spendenaffären, Schiedsgerichtsverfahren und Hotelstornierungen. Und eine Perle, die uns persönlich besonders rührt.

AfD-internes Halbfinale bei Wahl zur "Miss Homophobia"

Rückblende ins Jahr 2017: Die queere Initiative "Enough is Enough" lässt ihre Fans online den "Mister Homophobia" und die "Miss Homophobia" küren. Unter den weiblichen Nominierten: Alice Weidel und Beatrix von Storch, also gewissermaßen ein AfD-internes Halbfinale. Am Ende holt Weidel mit knapp 20 Prozent der Stimmen den Sieg bei den Frauen. Von Storch dümpelt bei unter zehn Prozent  sogar noch hinter der Vorjahressiegerin Hedwig von Beverfoerde und CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Hinter Merkel! Für eine AfD-Politikerin eine ganz besondere Schmach.



Den queer.de-Bericht über die Online-Abstimmung hat auch Beatrix von Storch gelesen, und zwar zügig. Am 1. November 2017, nur einen Tag nach Veröffentlichung, leitete sie den Link an Fraktionschefin Alice Weidel weiter. Dazu schrieb sie:

Das finde ich jetzt nicht so toll Du hast mich ziemlich haushoch geschlagen. Dabei hatte ich wirklich einen Startvorteil. Aber sei's drum Ich anerkenne Deinen klaren Sieg: Herzlichen Glückwunsch

Man spürt förmlich den Schmerz einer Frau, die sich jahrelang ehrlich bemüht hat. Und man möchte ihr fast tröstend den Arm um die Schulter legen. Fast.



Die Bewerbungsmappe



Denn eines muss man Beatrix von Storch lassen: Ihren "Startvorteil" hat sie sich hart erarbeitet. Schon lange bevor sie in den Bundestag einzog, spannte sie mit ihrem Mann ein dichtes Netz von Initiativen, die gegen "Gender-Ideologie", die Ehe für alle und überhaupt alles zu Felde zogen, was auch nur entfernt nach Regenbogen aussah. Andere Ehepaare teilen sich ein Hobby wie Kegeln oder Gärtnern  bei den von Storchs ist es die Queerfeindlichkeit.



2015 brüstete sich die damalige Europaabgeordnete mit der Organisation der homophoben "Demo für alle". Im russischen Propagandasender "RT Deutsch" bezeichnete sie genderneutrale Toiletten als "geisteskrank" und "Ausdruck von Dekadenz und Unverschämtheit und eine völlige Verkennung der Probleme, die die Menschen haben". Ausgerechnet das Klo als Untergang des Abendlandes, auf einem Kremlsender  da muss man erst mal drauf kommen. Auf Facebook beklagte sie sich außerdem, dass im Fernsehen Homosexualität "beworben" werde. Als liefe zwischen "Tagesschau" und "Tatort" ein Werbeblock fürs Schwulwerden: "Jetzt neu, jetzt bunt  nur solange der Vorrat reicht!"



Mit dieser Vita in die Wahl zu gehen und dann gegen Alice Weidel zu verlieren, muss wirklich wehtun. Doch von Storch hat die "Enough is Enough"-Anhänger*innen unterschätzt: Wer seit Jahren aufs gegnerische Tor schießt, beeindruckt die Abstimmenden weniger als jemand, der als lesbische Frau gegen LGBTI-Rechte stimmt und agitiert. Eigentore sind nun mal spektakulärer.

- Werbung -



Die Revanche

Doch Beatrix von Storch ist keine, die aufgibt. Nach ihrer Niederlage legte sie noch einen Zahn zu, als trainiere sie schon für die nächste Online-Abstimmung. Im Bundestag sprach sie der Grünen-Abgeordneten Tessa Ganserer ab, eine Frau zu sein, nannte sie demonstrativ bei ihrem abgelegten Vornamen und erklärte sie für "biologisch und juristisch" männlich. Das brachte ihr Ordnungsrufe und ein Ordnungsgeld ein  und parteiübergreifende Empörung, die sie vermutlich als Applaus verbucht hat. In der Debatte über das Selbstbestimmungsgesetz warnte sie zudem, junge Menschen würden zwangsweise unfruchtbar gemacht und ganze Familien zerstört. Bei der Bundestagsverwaltung dürfte man inzwischen ein eigenes Sparschwein für ihre Ordnungsgelder aufgestellt haben.



Wer so verbissen trainiert, darf sich zu Recht betrogen fühlen, wenn am Ende die Parteifreundin auf dem Siegertreppchen steht. Frau von Storch, Ihre Enttäuschung ist berechtigt: Den Titel "Miss Homophobia" hätten Sie 2017 wirklich verdient gehabt. Spätestens heute wäre er Ihnen nicht mehr zu nehmen  als Ehrenpreis fürs Lebenswerk.