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Der Gedenkort im Berliner Tiergarten wurde bereits mehrfach beschädigt (Bild: Roy Zuo / wikipedia)

Mehrere Berliner Kulturinstitutionen wollen mit Regenbogen­bänken ein Zeichen der Solidarität mit der queeren Community setzen. Neben dem Berliner Ensemble, von dem die Initiative ausgeht, beteiligen sich das Deutsche Theater, der Friedrichstadt-Palast, das HAU Hebbel am Ufer, die Komödie am Kurfürstendamm, das Maxim Gorki Theater, die Staatsoper Unter den Linden und die Sophiensæle. Sie wollen in den kommenden Wochen an ihren Häusern Regenbogen­bänke aufstellen oder vorhandene Bänke in Regenbogen­farben streichen.

Hintergrund sind die wiederholten Angriffe auf den Gedenkort für die Opfer des islamistischen Anschlags auf den diesjährigen Berliner CSD. Der Bezirk Mitte hatte im Sommer an der Stelle im Tiergarten eine Regenbogen­bank aufgestellt und einen Baum gepflanzt. Seither wurde der Ort mehrfach beschädigt, übermalt und zerstört, auch der Gedenkbaum wurde herausgerissen (queer.de berichtete). Die Idee zur Aktion geht auf die Aktivist*­innen Barbie Breakout und Simon Dömer zurück, die vorgeschlagen hatten, für jede zerstörte Bank eine weitere im Tiergarten aufzustellen.

"Die Kultureinrichtungen Berlins stehen für eine diverse und bunte Stadtgesellschaft und sind Orte des friedlichen Miteinanders und des Austauschs", erklärte Oliver Reese, Intendant des Berliner Ensembles. "Wir verurteilen diese Angriffe auf die friedliche Zivilgesellschaft und wollen ein Zeichen setzen gegen die wiederholte Zerstörung dieses Gedenkorts und Queer­feindlichkeit." Zugleich rief er dazu auf, dem Beispiel zu folgen: "Wir rufen weitere Institutionen, Firmen und Privatpersonen auf, ihre Möglichkeiten zu nutzen und auf ihrem Gelände Regenbogen­bänke in ganz Berlin aufzustellen!" (cw)

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