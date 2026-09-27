Neuer Höchststand: Jeder zweite CSD wird angegriffen

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Dieses Jahr gab es in Deutschland mehr CSDs als je zuvor  aber auch der Anteil der Attacken hat stark zugenommen. Inzwischen gibt es bei jedem zweiten CSD Angriffe und Störungen, wie aus dem am Montag vorgestellten Monitoring-Bericht der Amadeu Antonio Stiftung hervorgeht.



Demnach fanden in diesem Jahr 299 CSDs im Bundesgebiet statt. 156 der Veranstaltungen wurden gestört  das macht einen Anteil von 52 Prozent aus. Bei manchen CSDs habe es sogar mehrfache Störungen gegeben.



Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Zahl der Angriffe auf CSDs gestiegen und erreicht einen Höchststand. 2025 war es noch bei 245 CSDs zu 112 Störungen gekommen  also bei 46 Prozent der deutschen Pride-Veranstaltungen.



"Queere Menschen sind in Deutschland nicht sicher  das zeigt nicht zuletzt der tödliche islamistische Anschlag auf den Berliner CSD", erklärte Ronja Pohl, Autorin des Monitorings und Rechtsextremismusexpertin der Amadeu Antonio Stiftung. "Es finden immer mehr CSDs statt, das ist Grund zur Hoffnung. Aber die Gefahr für Veranstalter*innen und Teilnehmende von CSDs ist enorm. Rechtsextreme Gegendemonstrationen, körperliche Übergriffe und verbale Anfeindungen gehören mittlerweile zur traurigen Realität der CSDs. Das ist nicht normal."

Immer mehr Gewalt

Die Zahl der körperlichen Übergriffe auf CSD-Teilnehmende ist ebenfalls sprunghaft angestiegen: Zählte das Monitoring im Jahr 2025 noch vier körperliche Angriffe, waren es im Jahr 2026 schon mindestens 19  ein Anstieg um 375 Prozent. Auch bei der Anzahl der Sachbeschädigungen gab es einen Anstieg: Mit 27 Vorfällen hat sie sich im Vergleich zum Vorjahr verfünffacht. Die Beleidigungen gegen CSD-Teilnehmende (58 Vorfälle) sind laut dem Monitoring im Vergleich zum Vorjahr um über 50 Prozent gestiegen.



"Neben rechtsextremen Aufmärschen, beobachten wir auch zunehmend spontane Angriffe von Passant*innen und Einzelpersonen gegen CSDs", warnte Stiftungs-Vorstandsmitglied Tahera Ameer. "Diese zunehmende Gewalt und Enttabuisierung zeigt: Queerfeindlichkeit ist wieder anschlussfähiger geworden. Die Normalisierung von Queerfeindlichkeit ist extrem gefährlich und muss mit allen Mitteln bekämpft werden."

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Trotz Gefährdungslage: CSDs erhalten weniger Unterstützung

Aufgrund der erhöhten Gefährdungslage werden CSDs laut der Amadeu Antonio Stiftung in Zukunft höhere Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen, die zunehmend aus privaten Mitteln finanziert werden müssten. Die Stiftung geht davon aus, dass ohne finanzielle Unterstützung immer weniger CSDs, besonders im ländlichen Raum, stattfinden können.



"CSDs wird es immer schwerer gemacht, Fördermittel zu beantragen. In manchen Behörden gelten sie als zu politisch, um Förderungen zu bekommen, anderen wiederum sind sie zu unpolitisch für die Anerkennung als politische Versammlung", erklärte Pohl. "Vor diesem Hintergrund haben wir dieses Jahr Sicherheitsmaßnahmen für 28 CSDs gefördert  viele davon in ostdeutschen Kleinstädten. Dabei kann es aber nicht bleiben. Der Staat muss dafür sorgen, dass queere Menschen sicher sind."



Zuletzt wurde es gerade in Ostdeutschland für CSDs schwieriger: In Dresden und Görlitz wollten die Behörden den Pride zunächst nicht in Gänze als politische Veranstaltung anerkennen und damit große Kosten auf die Veranstalter*innen abwälzen. Zudem stehen CSDs auch von der Bundespolitik unter Druck: Das Bundesbildungsministerium von Karin Prien strich dieses Jahr etwa dem CSD im brandenburgischen Rathenow kurzfristig die gesamte Förderung (queer.de berichtete). Die CDU-Ministerin hatte zuvor erklärt, dass ihr viele geförderte Projekte zu links seien. (dk)