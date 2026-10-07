Heute, 13:08h 4 Min.

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Zum heutigen internationalen Tag der Intergeschlechtlichkeit (Intersex Awareness Day) machen bundesweit Beratungsstellen und queere Initiativen auf die rechtliche und medizinische Situation intergeschlechtlicher Menschen in Deutschland aufmerksam. Neben Informationskampagnen und Fachtagungen finden rund um den 26. Oktober zahlreiche Vernetzungs- und Kulturveranstaltungen statt.



Der Tag geht auf ein Ereignis vor genau 30 Jahren zurück: Am 26. Oktober 1996 fand die Jahrestagung der American Academy of Pediatrics (AAP), der größten Vereinigung von amerikanischen Kinderärzt*innen, in Boston statt. Zu dieser Zeit war es medizinischer Standard, bei intergeschlechtlich geborenen Kindern operative und hormonelle Angleichungen im Säuglings- oder Kleinkindalter vorzunehmen  meist ohne medizinische Notwendigkeit und natürlich ohne die informierte Einwilligung der neugeborenen Betroffenen, um deren Anatomie an eine binäre Geschlechternorm anzupassen.



Aktivist*innen der 1993 gegründeten Intersex Society of North America (ISNA) reisten gemeinsam mit Verbündeten der Organisation "Transexual Menace" nach Boston an. Sie forderten von der Ärzteschaft ein sofortiges Ende kosmetischer und irreversibler Genitaloperationen an Kindern sowie das Recht auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit. Die Ärzt*innen gingen schlicht davon aus, dass sie ein nicht eindeutiges Baby zum Mädchen oder Jungen machen könnten und es sich dann daran gewöhne. Diese Annahme ist aber inzwischen widerlegt.



Die Ärzt*innen reagierten zunächst mit Abweisung auf die Proteste unter dem Banner "Hermaphrodites with Attitude" (etwa: Zwitter mit Haltung): Die Demonstration wurde ignoriert, und Sicherheitskräfte versuchten, die Gruppe vom Gelände zu verweisen. Dennoch markierte diese Kundgebung einen historischen Wendepunkt, da intergeschlechtliche Menschen erstmals sichtbar, öffentlich und kollektiv als politische Bewegung für ihre Rechte eintraten.



Im Jahr 2003 initiierte Betsy Driver, damals Leiterin des Online-Netzwerks Bodies Like Ours, gemeinsam mit Emi Koyama den ersten offiziellen Intersex Awareness Day. Als Datum wählten sie bewusst den 26. Oktober, um an die Protestaktion in Boston von 1996 zu erinnern. Driver sollte übrigens später Geschichte schreiben: 2018 wurde sie als erste intergeschlechtliche Person zur Bürgermeisterin einer amerikanischen Stadt gewählt  ihrer Heimatstadt Flemington in New Jersey.



Der Tag der Intergeschlechtlichkeit entwickelte sich schnell von einer nordamerikanische Bürgerinitiative zu einem weltweiten Aktionstag. Seit Mitte der 2000er-Jahre wird der Tag von internationalen Organisationen rund um den Globus getragen. Zehn Tage später, am 8. November, folgt der Intersex Day of Solidarity, der an den Geburtstag von Herculine Barbin (1838-1868) erinnert, einer intergeschlechtlichen Frau aus Frankreich, deren Memoiren mehr als 100 Jahre nach ihrem Tod wiederentdeckt wurden und so einen Einfluss auf die weitere Debatte hatten.

Defizite in Deutschland beklagt

Intersex-Aktivist*innen sehen auch in Deutschland noch Defizite: Zwar gibt es viele Fortschritte in den letzten acht Jahren: Der Gesetzgeber führte 2018 nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts den dritten Geschlechtseintrag "divers" für intergeschlechtliche Menschen ein (queer.de berichtete). Die Änderung des Geschlechtseintrags wurde zudem mit dem Selbstbestimmungsgesetz der Ampel-Regierung erheblich vereinfacht (queer.de berichtete).



Zudem trat im Mai 2021 "das Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung" in Kraft, das geschlechtsangleichende operative Eingriffe an einwilligungsunfähigen Minderjährigen grundsätzlich verbietet, sofern kein akuter lebensbedrohlicher Zustand vorliegt (queer.de berichtete).



Allerdings beklagen Fachverbände Umsetzungsdefizite: Ausnahmeregelungen über familiengerichtliche Genehmigungen oder medizinische Indikationsstellungen erlaubten weiterhin Schlupflöcher für nicht zwingend erforderliche Operationen an Kindern. Kritisiert wird das Fehlen flächendeckender, unabhängiger psychosozialer Beratungsangebote für Eltern und Betroffene. Zudem fordern Betroffeneninitiativen einen bundesweiten Entschädigungsfonds für Überlebende früherer Zwangsbehandlungen.



Zudem machen den Verbänden auch rückwärtsgewandte Entwicklungen Sorgen. Unter dem Druck der rechtsextremen AfD, die jegliche Anerkennung queerer Menschen ablehnt, macht auch die Union vermehrt Stimmung dafür, die Selbstbestimmung für geschlechtliche Minderheiten wieder abzuschaffen (queer.de berichtete).



Beim Anteil von intergeschlechtlichen Menschen an der Gesamtbevölkerung gibt es sehr unterschiedliche Angaben: Die Vereinten Nationen (UN) sowie Amnesty International und viele Fachgesellschaften beziehen sich häufig auf Studien der Biologin Anne Fausto-Sterling. Demnach werden bis zu 1,7 Prozent der Weltbevölkerung mit angeborenen Variationen der Geschlechtsmerkmale geboren. Dies fasst auch chromosomale Varianten wie Turner- oder Klinefelter-Syndrom ein, die oft erst in der Pubertät auffallen. Konservative Schätzungen, die sich nur auf bekannte Fälle, also sichtbare Abweichungen der äußeren Genitalien bei der Geburt, beschränken, schätzen den Anteil dagegen niedriger ein. Der Deutsche Ethikrat geht etwa nur davon aus, dass 0,1 Prozent der deutschen Bevölkerung intergeschlechtlich sind. (dk)