Baden-Württemberg: Vier Demos gegen Zwangsouting bei der Polizei

Heute, 14:15h 3 Min.

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Für das kommende Wochenende (31. Oktober und 1. November) rufen queere Aktivist*innen zu Demonstrationen in Heidelberg, Offenburg, Stuttgart und Ulm auf, um gegen die Speicherung früherer Vornamen und Geschlechtseinträge in Melderegistern und gegen deren automatisierte Übermittlung an Polizeibehörden in Baden-Württemberg zu protestieren.



Die bereits im Februar bekanntgegebenen Änderungen sollen am 1. November in Kraft treten. Demnach werden Änderungen des Geschlechtseintrags oder Namensänderungen ebenso wie bei Anmeldungen (etwa nach einem Umzug) an die örtliche Polizei sowie das Landeskriminalamt weitergegeben. Die zu übermittelnden Daten sollen den früheren Geschlechtseintrag und frühere Namen enthalten.

Petition bereits mit 14.000 Unterschriften

LGBTI-Organisationen beklagen, dass das CDU-geführte Landesinnenministerium bislang nicht auf ihre Bedenken eingegangen sei. Deshalb startete das Queere Netzwerk Baden-Württemberg eine Petition gegen das "Zwangsouting" an den Landtag (queer.de berichtete). Bislang haben mehr als 14.000 Menschen unterzeichnet. Damit wurde die Schwelle von 10.000 Zeichnungen überschritten, nach der in der Regel eine öffentliche Anhörung im Petitionsausschuss stattfindet.



Queere Aktivist*innen kritisieren insbesondere, dass die hochsensible Daten von trans*, intergeschlechtlichen und nichtbinären Menschen ohne Anlass weitergegeben werden. Dabei verweisen sie auf das im Selbstbestimmungsgesetz verankerte Offenbarungsverbot, das in Bezug auf die Polizei ausgehebelt werde. Das Innenministerium argumentierte hingegen, die Datenweitergabe  also das Outing  sei wichtig für Identitätsfeststellung und Datenaktualität. Als übergeordnetes Schutzziel nennt das Innenministerium die effektive Gefahrenabwehr, insbesondere in den Bereichen Extremismus und Terrorismusbekämpfung.

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"Die informationelle Selbstbestimmung ist ein Grundrecht"

Janka Kluge vom Queeren Netzwerk Baden-Württemberg sieht mit dieser Argumentation Probleme: "Die informationelle Selbstbestimmung ist ein Grundrecht. Sensible Daten dürfen nicht ohne ausreichenden Anlass an Polizeibehörden übermittelt werden."



Auch der baden-württembergische Landesverband von LSVD+ ist alarmiert  und sieht das Vorhaben als Anti-Trans-Schikane, die keine Verbesserungen bringe: "Bereits nach geltendem Recht können Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage und eines konkreten Anlasses auf Meldedaten zugreifen", erklärte der Verband. "Identitätsänderungen waren bislang und sind weiterhin problemlos nachvollziehbar, wenn dies zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Eine pauschale und regelmäßige Übermittlung ohne Einzelfallbezug halten wir deshalb für nicht erforderlich."



Bereits zum 1. April 2025 waren im bundesweit einheitlichen Datensatz für das Meldewesen (DSMeld) neue Datenfelder für den früheren Geschlechtseintrag, das Datum seiner Änderung sowie die zuständige Behörde und das Aktenzeichen eingeführt worden. Diese Felder werden nach vorliegenden Informationen bereits von einzelnen Meldebehörden befüllt. Das Queere Netzwerk kritisiert die zusätzliche Speicherung dieser sensiblen Daten grundsätzlich und fordert Transparenz über ihre rechtlichen Grundlagen, ihre Notwendigkeit und die Möglichkeiten ihrer Verwendung. (dk)