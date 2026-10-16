ZDF zeigt dreiteilige Dokumentation über Tokio Hotel

Heute, 15:07h 2 Min.

2 Min.

Das ZDF widmet der Band Tokio Hotel eine dreiteilige Dokumentationsreihe. Unter dem Titel "Tokio Hotel  Gegen alle Regeln" blickt die Produktion auf die mittlerweile 25-jährige Bandgeschichte von Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer zurück. Die Sendung wird ab dem 19. November kostenlos auf ZDF.de erhältlich sein. Linear soll sie zur Primetime laufen: ZDFneo strahlt alle Folgen am 19. November ab 20:15 Uhr aus, der ZDF-Hauptsender folgt am 1. Dezember  vier Tage später werden Bill und Tom Kaulitz dann erstmals "Wetten, dass..?" im Mainzer Sender moderieren (queer.de berichtete).



Regie und Buch verantwortet Timon Modersohn, der für das ZDF schon die Sportdokus "The Wagner Brothers: Zwei Brüder, ein Traum" und "Macherinnen  Die neue Ära im Basketball" gedreht hatte. Modersohns Regiestil in Dokumentationen zeichnet sich vor allem dadurch aus, klassische Karrierenarrative aufzubrechen und den Fokus auf persönliche Beziehungsdynamiken, Freundschaften und die Schattenseiten des Erfolgs zu legen.

Die Reihe, bestehend aus drei rund 30-minütigen Folgen, beleuchtet den Werdegang der Band von den Anfängen im Magdeburger Umland und dem kometenhaften Durchbruch mit "Durch den Monsun" (2005) bis zur Gegenwart. Nach Angaben des Senders stützt sich die Dokumentation maßgeblich auf die Schilderungen der Musiker selbst sowie auf bisher unveröffentlichtes privates Archivmaterial.

Inhaltlich thematisiert die Reihe neben dem internationalen Erfolg insbesondere die Schattenseiten des frühen Ruhms: problematische Vertragsstrukturen der Musikindustrie in den 2000er-Jahren, Stalking, mediale Dauerbelagerung sowie die Flucht der Kaulitz-Zwillinge nach Los Angeles im Jahr 2010. Insbesondere Frontmann Bill Kaulitz, der heute als queere Pop-Ikone gilt, war damals aufgrund seines androgynen Stylings und der Weigerung, gängigen Geschlechter- und Rollenbildern zu entsprechen, massiven medialen und gesellschaftlichen Anfeindungen ausgesetzt. Die Doku beleuchtet vor diesem Hintergrund auch die anhaltende Außenseiterrolle und das Aufbrechen von Branchenkonventionen.

- Werbung -



Regisseur: "Keine klassische Bandgeschichte"

"Die Geschichte von Tokio Hotel hat mich fasziniert, weil sie von mehr erzählt als von Musik und Erfolg", erklärte Regisseur Modersohn. Sie sei für ihn keine klassische Bandgeschichte, sondern die Geschichte einer Freundschaft. "Nicht das Scheitern, sondern der Erfolg selbst hätte sie beinahe auseinandergerissen. Vier komplett unterschiedliche Menschen, die sich nie gefunden hätten, wenn nicht die Musik gewesen wäre. Und die sich trotzdem, durch jede Krise hindurch, immer wieder füreinander entschieden haben", fuhr der Regisseur fort. "Das ist für mich der eigentliche Film: die Geschichte davon, wie vier Menschen es geschafft haben, über 25 Jahre zusammenzuhalten, als Musiker, als Freunde, als Familie." (cw)