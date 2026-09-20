Schwuler Vater wird nicht wegen Angriff auf homophoben MAGA-Influencer angeklagt



David (li.) und sein Ehemann mit dem gemeinsamen Baby (Bild: GoFundMe)

Heute, 16:23h 3 Min.

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Große Erleichterung bei einer Regenbogen­familie in West Hollywood: Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Los Angeles wird keine Anklage gegen den 32-jährigen David Vulin erheben. Vulin war im April 2026 festgenommen worden, nachdem er den 22-jährigen Rechtsaußen-Streamer Ryley Niemi auf offener Straße körperlich attackiert hatte. Wie Vulins Anwalt bestätigte, schloss sein Mandant ein Diversionsverfahren ab. Damit werde die Festnahmeakten gerichtlich versiegelt. Das Verfahren gilt in der Regel für Ersttäter und Vergehen mit geringerer oder mittlerer Schwere, insbesondere wenn besondere strafmildernde Umstände vorliegen.



Der Vorfall hatte sich im April auf dem Santa Monica Boulevard in West Hollywood ereignet. David Vulin war mit seinem Ehemann Anthony und dem gemeinsamen Säugling unterwegs, als Niemi an die Familie herantrat. Niemi gab sich laut Vulin fälschlich als CNN-Reporter aus und konfrontierte das Paar mit der Behauptung, schwule Männer würden überproportional häufig Kindesmissbrauch begehen.

Konfrontation und Festnahme

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Vulin den Influencer daraufhin zunächst wegschubste. Wenige Straßenblöcke weiter kam es zu einer erneuten Konfrontation, bei der Niemi die Sicherheit des Kindes wegen der sexuellen Orientierung der Eltern anzweifelte. Vulin schlug Niemi daraufhin mehrfach gegen den Kopf; zudem ging eine Kamera zu Bruch. Niemi behauptete, eine Gehirnerschütterung erlitten zu haben. Das Sheriff's Department nahm Vulin später wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Sachbeschädigung fest.



Vertreter*innen der Stadt West Hollywood kritisierten Niemi öffentlich als Aggressor, der das schwule Paar wegen ihrer sexuellen Orientierung gezielt zu einer Gewalttat provoziert habe. Sie appellierten daher an die Staatsanwaltschaft, von einer Strafverfolgung Vulins abzusehen  mit Erfolg.

Die Familie Vulin äußerte sich erleichtert über die Einstellung, kritisierte jedoch, dass Hassrede, die zur Monetarisierung im Netz provoziert werde, straffrei bleibe. Anthony Vulin arbeitet laut einer Stellungnahme mit Abgeordneten des Bundesstaats an einer Gesetzesinitiative, um Content-Ersteller*innen für bewusstes Schüren von Aggressionen haftbar zu machen.



Das Paar hatte nach dem Vorfall um Spenden für Anwaltskosten gebeten und eine große Solidaritätswelle erfahren: Auf "GoFundMe" nahmen die Männer über 212.000 Dollar (190.000 Euro) ein. Dazu schrieben sie: "Als schwules Paar mit unserem neugeborenen Baby wurden wir auf eine Weise angegriffen, die für unsere Familie zutiefst verstörend und destabilisierend war. Mein Ehemann und ich haben unglaublich hart dafür gekämpft, uns das Leben aufzubauen, das wir heute führen, und unser Baby darin willkommen zu heißen  was diesen Moment besonders schmerzhaft und überwältigend macht."

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Provokateur sieht sich als Opfer

Der Streamer Ryley Niemi zeigte sich über die Entscheidung überrascht, verwies auf seine Verletzungen und kündigte an, zivilrechtliche Schritte gegen das Paar zu prüfen. Niemi, der sich selbst als MAGA-Influencer bezeichnet, ist hauptsächlich für Straßeninterviews bekannt, in denen er vorrangig queere Menschen mit queerfeindlichen Äußerungen provoziert. Er mischt sich auch unter linke Demonstrationen, bei denen er etwa für Abschiebungen wirbt, oder provoziert Studentinnen mit frauenfeindlichen Äußerungen. So vertritt er die Auffassung, dass Frauen in erster Linie für Haushalt, Mutterschaft und die Unterordnung unter den Mann bestimmt seien.



Nach dem Vorfall in West Hollywood stellte er sich als Opfer dar, das nur wegen seiner politischen Überzeugung angegriffen worden sei. So sagte er in einem Podcast: "Wenn sie mir gesagt hätten, wie schlecht es ist, konservativ zu sein, und ich hätte sie geschlagen, glaube ich wirklich nicht, dass ich damit ungeschoren davongekommen wäre." Niemi verbreitete auch mehrere unbelegte Behauptungen über das Aufeinandertreffen mit der Regenbogenfamilie  etwa, dass das Paar sein Kind gerade in eine Schwulen-Disco bringen wollte. (dk)