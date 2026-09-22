"Die Aidskrise nötigte CSU-Politiker dazu, über Analverkehr zu sprechen"

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Heute, 03:15h 12 Min.

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Axel, du hast dein Projekt als "ein wenig größenwahnsinnig" bezeichnet. Warum?



Größenwahnsinnig deshalb, weil ich die Geschichte von HIV erzählen wollte, also von der Entstehung des Virus um die Jahrhundertwende bis Ende 2025, als die Regierung Trump innerhalb von 24 Stunden die internationale Finanzierungshilfe von HIV-Projekten gekürzt hat. Zudem hatte ich mir vorgenommen, eben nicht nur die Auswirkungen der Pandemie in Deutschland, sondern weltweit in den Blick zu nehmen. Und zu guter Letzt war mir wichtig, nicht allein über die medizinischen, gesellschaftlichen und politischen Aspekte zu schreiben, sondern auch Lebensgeschichten von Menschen zu erzählen, die auf unterschiedlichste Weise mit HIV und Aids konfrontiert waren oder sind: Erkrankte und deren Angehörige, Aktivist*innen, Pflegekräfte oder auch Verantwortliche in der Politik.



War dir von Anfang an bewusst, dass das eine größenwahnsinnige Idee ist?



Ich arbeite journalistisch schon sehr lange und breit zu dem Thema, konnte also bereits auf jahrelange Recherchen und zahllose Interviews und Material zurückgreifen. Ich hatte während der Arbeit am Buch dann aber gemerkt, dass in einigen von mir bis dahin wenig oder gar nicht beachteten Ländern sehr spannende Geschichten zu entdecken sind. Zudem war mir auch wichtig, möglichst viele Aspekte und Lebenserfahrungen im Kontext HIV im Buch zumindest anzureißen. Und so wuchs das Projekt immer weiter an. Das hatte ich zu Beginn doch ein wenig unterschätzt.



Wie lange hast du insgesamt am Buch gearbeitet?



Intensiv daran gearbeitet habe ich rund zwei Jahre. Enge Freund*innen und vor allem auch mein Mann hatten keine leichte Zeit mit mir, weil mich die Arbeit an diesem Buch streckenweise doch sehr absorbiert hat. Hinzu kam auch die Unsicherheit, ob ich der Aufgabe auch wirklich gerecht werde.



Du bezeichnest das Buch als Herzensprojekt. Was genau meinst du damit?



Ich habe über die Jahre durch die Arbeit in diesem Kontext nicht nur sehr viele Menschen und deren Geschichte kennengelernt, sondern ich bin auch an ehrenamtlichen Projekten beteiligt, die sich der Archivierung von HIV- und Aidsgeschichte widmen. Daraus ist auch Verantwortung erwachsen. Und ich hoffe, dass ich all jenen, die sich mit dieser Geschichte etwas näher beschäftigen wollen, einen guten Einstieg bieten kann.



Du hast dein Buch als Chronik geschrieben. Warum hast du diese Form gewählt?



Das ist einer gewissen Notwendigkeit geschuldet. Ich bin Journalist und kein Wissenschaftler. Ich habe mich der Geschichte von HIV also nicht mit einer konkreten wissenschaftlichen Frage genähert, sondern wollte vielmehr ein gut lesbares und auch ohne Vorkenntnisse verständliches Panorama dieser Pandemie zeichnen. Durch die Form der Chronik konnte ich in kurzen wie längeren Abschnitten Informationen komprimieren und den Blick unmittelbar auf andere Länder, Schauplätze und Menschen richten. Auf diese Weise lässt sich unter anderem direkt erleben, wie unterschiedlich die Entwicklung in den einzelnen Ländern  seien es die USA, Thailand, der Iran oder die Schweiz  verlief: Welche Infektionswege vorherrschten, wer besonders gefährdet war, wie die Regierungen auf die Krise reagierten und wie es um die medizinische Versorgung bestellt war.



Das Taschenbuch "Aids: Chronik einer Pandemie" ist im Suhrkamp Verlag erschienen

Du schreibst nicht nur darüber, wie sich die Pandemie auf das Leben schwuler Männer ausgewirkt hat, sondern auch über Drogenabhängige oder Menschen, die durch Blutprodukte infiziert wurden. Wo hast du all das Wissen gesammelt?



Ich habe auf die Arbeit sehr vieler Menschen zurückgegriffen und sie als Quelle herangezogen: Zeitungsartikel, medizinische Publikationen, aber auch Tagebücher, Autobiografien und andere Selbstzeugnisse. Darüber hinaus habe ich aber auch sehr, sehr viele Interviews geführt und eine ganze Reihe Archive durchforstet.



HIV und Aids sind im gesellschaftlichen Bewusstsein immer weniger präsent. Gleichzeitig gibt es aktuell einige Filme und Dokumentationen, zum Beispiel Ira Sachs' Drama "The Man I Love" oder die ZDF-Produktion "Aids in Zeiten der Liebe". Würdest du sagen, es gibt gerade eine gewisse Gegenbewegung zum Verschwinden von HIV und Aids aus dem öffentlichen Bewusstsein?



Dem würde ich nicht ganz zustimmen. In vielen Regionen der Welt steigen die HIV-Zahlen aus verschiedensten Gründen wieder. In Deutschland haben wir zum Glück die Situation, dass die Neuinfektionsraten stagnieren. Gleichwohl haben wir eine gleichbleibend hohe Zahl an Personen, die mit HIV leben bzw. die noch gar nicht wissen, dass sie positiv sind. HIV im Bewusstsein zu behalten, bleibt notwendig, auch in unseren Breitengraden  sei es, um Menschen zum regelmäßigen Test anzuhalten oder sich vor einer Infektion zu schützen. Was die ersten Jahrzehnte mit HIV angeht, sind wir inzwischen allerdings in eine Phase der Historisierung eingetreten. Man kann diese Zeit nun mit Abstand betrachten. Mich hat auch motiviert, dass sich gerade sehr viele jüngere Menschen, auch Kunstschaffende und Wissenschaftler*­innen, inzwischen dieser Geschichte widmen. Ich hoffe, dass das Buch dafür eine gute Handreichung sein kann.



Wo wir bei Abstand sind: Du selbst bist 1965 geboren. Das heißt, als der erste "Spiegel"-Artikel "Schreck von drüben" 1982 veröffentlicht wurde, warst du Teenager. Wann hast du selbst zum ersten Mal von Aids gehört?



Das war infolge der ersten "Spiegel"-Titelgeschichte 1983. Ich war ein völlig unbedarftes Landei, und in meiner schwul-lesbischen Schülergruppe hielt uns ein junger Biologiestudent einen kurzen Vortrag darüber, was über das Virus bis dahin bekannt war. Ich hatte den Alarmismus damals nicht verstanden, aber gemerkt, wie aufgelöst und verängstigt er war. Zwei Jahre später war ich zum Studium nach Berlin gezogen. Da hatte sich die Situation, gerade in der schwulen Szene, bereits völlig verändert. Aids war unweigerlich auch Teil meines Lebens geworden.



Wie hat dein eigenes Erleben das Buch mitgeprägt?



In den 90er Jahren habe ich mich zunächst intensiv mit der kulturellen Verarbeitung von HIV und Aids  in der bildenden Kunst, Literatur, im Film und Theater  auseinandergesetzt. Später erweiterte sich die Beschäftigung. Dieses inzwischen jahrzehntelange Interesse rührt natürlich auch daher, dass ich durch diese ersten Aidsjahre zutiefst geprägt bin und, wenn man so will, auch verwundet wurde. Insbesondere durch die Verluste, die man zwangsläufig, zumal in einer Großstadt, erlitt. Wäre ich in der Provinz geblieben, hätte mich das womöglich nicht in dieser Intensität berührt. So aber sind Narben geblieben, und ich habe sie zu meiner eigenen Überraschung in den letzten Jahren wieder sehr intensiv gespürt und mich häufig an bestimmte, sehr emotionale Erlebnisse in dieser Zeit erinnert.



Diese Verwundung kennen junge Schwule heute kaum mehr. Viele nehmen PrEP  fertig. Findest du, die jüngere schwule Generation braucht mehr Bewusstsein für die Traumata der Älteren?



Ich fände es ein bisschen übergriffig zu sagen: "Ihr habt euch gefälligst damit zu beschäftigen und über diese Zeit zu lernen!" Das wäre altväterlich. Ich glaube aber, dass es guttut, wenn man sich der eigenen Geschichte bewusst ist. Das gilt gleichermaßen für die westdeutsche Schwulenbewegung oder auch die Verfolgung Homo­sexueller in der NS-Zeit beziehungsweise im Nachkriegsdeutschland. Respekt und Anerkennung haben meines Erachtens zudem auch jene verdient, die die Aidskrise durchgemacht haben, und jene, die zum Beispiel die Aidshilfen ins Leben gerufen haben. Denn in diesen Krisenjahren wurden Strukturen aufgebaut, von denen wir noch heute profitieren. Ohne die Aidskrise hätten wir vermutlich sogar die Homo-Ehe nicht so schnell bekommen. Sich mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen und sich solche Zusammenhänge bewusst zu machen, kann unglaublich Spaß machen.



Der Punkt mit der Ehe-Öffnung ist eine interessante These. Kannst du das erläutern?



Die Gesellschaft, aber auch die Gesundheitspolitik, musste sich plötzlich mit diesen sogenannten Randgruppen beschäftigen: mit Drogengebraucher*­innen, Sexarbeiter*­innen oder eben auch Schwulen. Sie, die bislang gerne ausgegrenzt wurden, mussten nun an den Verhandlungstisch geholt werden, zum Beispiel um über die Finanzierung der Aidshilfen und wirksame Prävention zu sprechen. Die Aidskrise nötigte CSU-Politiker dazu, in einer öffentlich-rechtlichen Talkshow über Analverkehr zu sprechen. Das wäre vorher undenkbar gewesen! Schwule waren einerseits zwar in besonderem Maße von Aids betroffen, aber sie wurden nun auch sichtbar: Sie saßen in Talkshows, wenn auch nur als HIV-Positive oder als Aktivisten, aber sie waren sichtbar. Die Aidskrise hat zudem zu einer neuen Politisierung der Bewegung beigetragen und Strukturen gefestigt. Aids hat die schwule Community sehr getroffen, aber auch sehr viel in Bewegung gesetzt.

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Du beschäftigst dich seit Jahrzehnten mit dem Thema. Hat dich dennoch etwas bei der Recherche überrascht oder schockiert?



Überraschend waren vor allem die Recherchen zu Regionen in dieser Welt, mit denen ich mich zuvor gar nicht oder nur am Rande beschäftigt hatte. Ich bin dabei auf einige Geschichten gestoßen, die ich unfasslich finde: wie etwa in ländlichen Regionen Chinas ganze Dörfer durch Aids verwaisten, weil bei unsachgemäß durchgeführten Blutplasma-Spendeaktionen das Virus massenhaft verbreitet wurde. Oder dass in Myanmar Bergarbeiter die harte Arbeit überhaupt nur durchstehen konnten, weil sie sich vor Schichtbeginn Heroin spritzen ließen. Und weil stets die gleiche Nadel verwendet wurde, kam es auch hier zu zahllosen Infektionen.



Mir war aber auch wichtig, an Episoden in der Geschichte zu erinnern, die in Vergessenheit zu geraten drohen. Zum Beispiel, dass, wie in vielen anderen Ländern, auch in Deutschland Hämophile durch kontaminierte Blutpräparate infiziert wurden  auch dann noch, als die Gefahr längst bekannt war. Anderes ist aus naheliegenden Gründen tabuisiert und faktisch kaum dokumentiert, weshalb ich erst nach intensiven Recherchen konkrete Beispiele schildern konnte: etwa die keineswegs seltenen Fälle von assistiertem Suizid Schwerstkranker in den 80er und 90er Jahren oder Zwangssterilisationen und Zwangsabtreibungen, die übrigens auch in der Bundesrepublik durchgeführt wurden.



Du schreibst nicht nur über die wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen, sondern du erzählst HIV und Aids auch anhand von ausgewählten Persönlichkeiten, zum Beispiel dem Schriftsteller Horst Bienek, den Aktivisten Friedl Nussbaumer und Michel Handl oder der Arzthelferin Brigitte Zika-Holoubek. Wieso waren dir diese Perspektiven wichtig?



Diese Lebensgeschichten stehen beispielhaft für zahllose andere. Durch sie lässt sich an konkreten Beispielen nacherleben, welche vielfältigen Auswirkungen die Pandemie auf die Menschen hat, im privaten wie im gesellschaftlichen. Und auch, wie die Menschen darauf reagierten.



Besonders auffällig ist die Rolle der Medien. Wie würdest du die beurteilen?



Die Rolle des "Spiegels" in Deutschland in den ersten entscheidenden Jahren der Pandemie ist nun wirklich kein Ruhmesblatt, zumal die Berichterstattung durch die Bedeutung des Nachrichtenmagazins auch stark nach Österreich, in die DDR und die Schweiz ausgestrahlt hat. Statt eines sachlichen Tons wurde zunehmend auf Panikmache und Skandalisierung gesetzt und ein Bild von schwulen Männern gezeichnet, das mit der Realität nur bedingt zu tun hatte. Aber nicht nur der "Spiegel", sondern auch andere Illustrierte und die Boulevardzeitungen belieferten ihre Leserschaft lieber mit spektakulären Schlüssellochblicken in die Schlafzimmer und Darkrooms der Schwulen, anstatt medizinische Fakten zu vermitteln und sachlich aufzuklären. Das gilt übrigens für Medien weltweit. Da wurde leider sehr kontraproduktiv gearbeitet und unnötig Angst und Ressentiments geschürt.



Interessant ist auch die Bedeutung von Prominenten, sowohl von Unterstützer*innen, zum Beispiel Prinzessin Diana oder Elizabeth Taylor, als auch von Promis, die mit ihrer Infektion an die Öffentlichkeit gegangen sind. Wie wichtig war das?



Rock Hudson war die erste internationale Persönlichkeit, deren Aidserkrankung öffentlich gemacht wurde. Der Medienrummel war entsprechend groß, aber er hatte einen enormen Effekt, weil plötzlich jemand von dieser Seuche betroffen war, der Weltstar und der Schwiegersohn-Typ schlechthin war  und bis dahin von der Öffentlichkeit als heterosexuell gelesen wurde. Selbst in den Frauenzeitschriften musste nun Aids thematisiert werden. Hudsons Coming-out hat daher sehr viel zur Normalisierung der Krankheit beigetragen, und die ist bis heute notwendig.



Lass uns in die Gegenwart springen: Würdest du sagen, dass man aus der Aidsepidemie gelernt hat, zum Beispiel mit Blick auf Covid oder Mpox?



Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass man bei Covid-19 versäumt hat, die Erfahrungen aus der HIV-Prävention zu nutzen. Zum Beispiel, wie man Verhaltensbotschaften gezielt für bestimmte Bevölkerungsgruppen formuliert und transportiert. Stattdessen begnügte man sich in der ersten Phase der Corona-Pandemie damit, sehr einfallslose Plakate an die Litfaßsäulen zu kleben.



Mpox wiederum ist ein gutes Beispiel dafür, wofür Strukturen, die im Zuge von HIV/Aids aufgebaut wurden, sinnvoll genutzt werden konnten. Dass Mpox so schnell eingedämmt werden konnte, ist diesen bereits erwähnten Strukturen zu verdanken. Einrichtungen wie Beratungsstellen und Aidshilfen standen im engen Austausch mit den Behörden und wussten vor allem, wo und wie man die Menschen erreichen kann, die der Gefahr ausgesetzt sind. So konnten dann sehr effektiv Informationen an den Mann gebracht und Impfangebote gemacht werden. Das alles dauerte keinen Monat, dann war alles organisiert.



Aids ist eine wahnsinnig tragische Geschichte, und trotzdem schreibst du, man könne die Zeit als Erfolgsgeschichte lesen. Wie kommst du darauf?



Da sind die genannten Beratungs- und Gesundheitseinrichtungen, die unmittelbar durch die Aidshilfebewegung mitaufgebaut und unterstützt wurden und von denen wir bis heute profitieren. Es gibt aber auch Veränderungen und Errungenschaften, von denen die Gesamtgesellschaft profitiert, von denen viele jedoch nicht wissen, dass sie auf die HIV-Pandemie zurückzuführen sind. So ist es in großem Maße dem Aidsaktivismus zu verdanken, dass die Patient*innenrechte gestärkt wurden und Patient*innenvertretungen auf Fachkongressen und bei medizinischen Studien heute selbstverständlich dazugehören. Erst im Zuge der Aidskrise wurden hierzulande Hospize eingerichtet.



Durch die Aufklärungsarbeit hat die Gesellschaft ganz zwangsläufig gelernt, mit anderer Selbstverständlichkeit über Sexualität zu reden. Kondome sind nichts mehr, was man mit hochrotem Kopf in der Apotheke kauft, sie liegen im Supermarkt zwischen Duschgel und Zahnpasta. Oder nehmen wir die Friedhofskultur. Es wurden sehr viele oft noch sehr junge schwule Männer zu Grabe getragen, für die die althergebrachten Formen und Vorgaben etwa für Trauerfeiern und die Grabgestaltung schlicht nicht passten. Deshalb wurden sie  oft gegen den Widerstand der Friedhofsverwaltungen  einfach ignoriert. Das hat so zu einer Modernisierung der Bestattungskultur geführt.



Der wohl wichtigste Erfolg der Aidsgeschichte aber ist ein medizinischer: Eine HIV-Infektion muss nicht mehr zwangsläufig zum Tod führen, und Menschen mit HIV können dank der Therapie das Virus nicht mehr weitergeben. Wie bedeutsam gerade diese Errungenschaften sind, wissen insbesondere all jene in der ganzen Tragweite zu würdigen, die noch andere Zeiten erlebt haben.

Infos zum Buch



Axel Schock: Aids. Chronik einer Pandemie. 664 Seiten. edition suhrkamp 2835. Suhrkamp Verlag. Berlin 2026. Taschenbuch: 28  (ISBN 978-3-518-12835-0). E-Book: 27,99 