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Zahlen des Statistischen Landesamts

Köln ist Hochburg der Ehe für alle in NRW

In Köln war 2025 jede 15. Hochzeit eine zwischen zwei Männern oder zwei Frauen  Spitze in NRW und sogar knapp vor Berlin. Überraschend ist, welche Städte dahinter folgen.


Symbolbild (Bild: alinaskazka / pexels)

Köln ist die Hochburg der Ehe für alle in Nordrhein-Westfalen. 6,5 Prozent aller Eheschließungen in der Domstadt waren 2025 gleichgeschlechtlich  so viele wie in keiner anderen Stadt und keinem anderen Kreis des Landes. Das geht aus einer Auswertung amtlicher Daten des Statistischen Landesamts IT.NRW hervor, die das Portal Erotik.com als Ergänzung zu seinem "Heiratsindex Deutschland 2025" veröffentlicht hat. Der Landesdurchschnitt liegt bei 2,7 Prozent.

Insgesamt gaben sich in Köln im vergangenen Jahr 335 gleichgeschlechtliche Paare das Jawort. Dahinter folgen Bochum (68 Ehen, 4,3 Prozent), Münster (52, 4,1 Prozent), Oberhausen (29, 3,8 Prozent) und Düsseldorf (112, 3,7 Prozent). Köln liegt damit sogar knapp vor Berlin, das mit 6,4 Prozent den höchsten Anteil unter den Bundesländern meldet (queer.de berichtete). Die Berliner Statistik zählt allerdings auch Ehen mit, an denen eine Person mit diversem Geschlechtseintrag beteiligt ist.

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Bochum vor Düsseldorf

"Überraschend ist die Reihenfolge hinter Köln", heißt es in der Mitteilung: Bochum lässt die Landeshauptstadt Düsseldorf deutlich hinter sich. Auch die Universitätsstadt Münster landet vor den größeren Städten Essen (3,4 Prozent) und Dortmund (2,7 Prozent).

Wo queere Paare tatsächlich leben, lässt sich aus den Zahlen allerdings nur bedingt ablesen. Die amtliche Statistik ordnet eine Ehe dem Standesamt zu, das sie beurkundet, nicht dem Wohnort des Paares. "Städte, in denen auch auswärtige Paare heiraten, schneiden daher tendenziell besser ab", heißt es in der Auswertung selbst.

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Schlusslicht Bottrop

Die wenigsten gleichgeschlechtlichen Ehen wurden in Bottrop geschlossen: Mit sieben Trauungen lag der Anteil dort bei 1,2 Prozent. Knapp dahinter folgen der Kreis Coesfeld (19 Ehen, 1,3 Prozent) sowie die Kreise Lippe und Siegen-Wittgenstein und der Märkische Kreis mit je 1,4 Prozent.

Landesweit wurden 2025 in Nordrhein-Westfalen 2.073 Ehen zwischen Personen gleichen Geschlechts geschlossen. Bundesweit waren es laut Statistischem Bundesamt 8.884 von insgesamt 348.813 Eheschließungen, ein Anteil von 2,5 Prozent. Die Ehe für alle gibt es in Deutschland seit Oktober 2017. (cw)

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