Mika Brunold nach Coming-out: "Ich habe mehr Selbstvertrauen und weniger negative Gedanken"

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Der Schweizer Tennisprofi Mika Brunold spürt die Folgen seines Coming-outs bis auf den Platz. "Ich spüre es auch auf dem Court. Ich habe mehr Selbstvertrauen und weniger negative Gedanken. Und ich kann mehr Energie in mein Tennis stecken", sagte der 22-Jährige in einem Interview mit dem Zürcher "Tages-Anzeiger" (Bezahlartikel). Das Coming-out sei für ihn "absolut" eine Befreiung gewesen.



Brunold hatte sich im November vergangenen Jahres auf Instagram als schwul geoutet (queer.de berichtete). Seitdem ging es sportlich steil bergauf: Mit Siegen bei den Challenger-Turnieren in Tulln und Roanne verbesserte er sich innerhalb von sechs Wochen von Rang 410 auf Rang 191 der Weltrangliste (queer.de berichtete). Damit ist er hinter Stan Wawrinka der zweitbeste Schweizer und darf im Januar erstmals in der Qualifikation der Australian Open antreten.

"Für mich war es der richtige Zeitpunkt"

Der Schritt an die Öffentlichkeit sei lange gereift, sagte Brunold der Zeitung: "Ich wusste schon lange, dass ich irgendwann offen mit meiner Homosexualität leben möchte. Für mich war es der richtige Zeitpunkt. Die Saison war fertig, und mein Bauchgefühl sagte mir, dass ich ready bin." Gesprochen habe er vorher vor allem mit seiner Mutter. "Sie fand auch, es sei für mich das Beste, wenn ich offen damit leben könne und mich nicht mehr verstecken müsse."



Sein Instagram-Post erhielt rund 75.000 Likes. Wichtiger seien ihm aber die vielen Nachrichten gewesen, die er danach bekam. "Einige schrieben mir: 'Dein Coming-out hat mir geholfen, mich selbst zu outen.' Oder: 'Jetzt habe ich es auch geschafft, es meinen Eltern zu sagen.' Das waren für mich die schönsten Reaktionen. Es ist cool, dass ich ein Vorbild für andere sein kann." Als Last empfinde er diese Rolle "überhaupt nicht": "Zu seiner Homosexualität zu stehen, ist immer noch ein Thema, mit dem viele kämpfen. Für mich ist es ein Privileg, dass ich mit meinem Beispiel anderen helfen kann."



"Wenn du auf der Tennistour niemanden kennst, der so ist wie du, fühlst du dich allein"



Wie sehr ihn das Versteckspiel belastet hatte, sei ihm früher gar nicht bewusst gewesen. "Eigentlich sollte es ja gar kein Thema sein, ob jemand homosexuell ist oder nicht. Aber leider ist es das in unserer Gesellschaft immer noch", sagte Brunold. "Und wenn du auf der Tennistour niemanden kennst, der so ist wie du, fühlst du dich allein. Du machst dir Gedanken, die sich andere nicht machen."



Bestärkt habe ihn der Brasilianer João Lucas Reis da Silva, der sich ein Jahr vor ihm als erster aktiver männlicher Tennisprofi geoutet hatte (queer.de berichtete). Ausgerechnet gegen ihn gewann Brunold im Finale von Tulln seinen ersten Challenger-Titel (queer.de berichtete). "Ich sah bei ihm, dass es schon jemanden gibt, der das getan hat. Und dass die Reaktionen mehrheitlich positiv ausfielen. Das war für mich schön zu wissen und hat mich bestärkt", sagte der Schweizer. Über das Coming-out hätten die beiden in Tulln allerdings nicht gesprochen. "Auch sonst war mein Coming-out auf der Tour kein Thema. So sollte es auch sein."

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"Ich bin Tennisspieler, nicht der schwule Tennisspieler"

Dass Reis da Silva und er bis heute die einzigen geouteten männlichen Tennisprofis sind, führt Brunold auf die gesellschaftliche Lage zurück: "Die Gesellschaft ist in puncto Homosexualität noch nicht dort, wo sie sein sollte. Das spiegelt sich auch im Tennis." Wie fortschrittlich der Sport sei, wolle er aber nicht bewerten.



Im Vordergrund sollen für Brunold seine sportlichen Leistungen stehen. "Ich bin Tennisspieler, nicht der schwule Tennisspieler", betonte er. "Aber ich habe kein Problem, darüber zu reden, weil mich auch das ausmacht." (mize)