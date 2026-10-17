Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?60123

Buchtipp

Mit Hexenschuss im schwulen Fetischkeller

Kein Ratgeber, kein Gejammer: Sirko Salka erzählt in seinem neuen Buch "Junger Mann  Ihr Krückstock! von Körper, Begehren und Scham in der Lebensmitte  und lässt dabei Stück für Stück die Fassade aus Witz und Schlagfertigkeit bröckeln.


Sirko Salka ist Journalist und Autor. Er war 17 Jahre in redaktioneller Leitungsverantwortung tätig und veröffentlicht mit "Junger Mann  Ihr Krückstock!" sein fünftes Buch (Bild: Tanja Schnitzler)

Der Berliner Autor Sirko Salka hat ein Buch über die Midlife-Krise veröffentlicht. "Junger Mann  Ihr Krückstock! Mit 50 Kolumnen durch die Midlife-Krise" (Amazon-Affiliate-Link ) ist am 29. September in der Edition Salka erschienen.

Ein Ratgeber zur Lebensmitte soll das Buch ausdrücklich nicht sein. Laut Verlag ist es vielmehr der Versuch, "mit Witz und Selbstironie über das zu schreiben, was sonst nur murmelnd in der Sauna zur Sprache kommt". Gemeint sind Themen wie Körper, Begehren, Scham, ostdeutsche Herkunft und die Frage nach Nähe.

- Werbung -
Video - The KLM Pride House: When Pride Takes Flight 🌈✈️

Glücksgefühle beim Staubsaugen


"Junger Mann  Ihr Krückstock!" ist Ende September 2026 in der Edition Salka erschienen

Salka erzählt etwa von einem Hexenschuss im schwulen Fetischkeller, von FKK-Cruising, den Glücksgefühlen beim Staubsaugen und der Scham über einen offenen Hosenstall. Dabei behandelt er die Alltagsmomente, "als wären das die großen Fragen des Lebens", wie es in der Ankündigung heißt.

Die 50 Kolumnen lassen sich einzeln lesen. Zusammen ergeben sie jedoch eine zweite Geschichte: Mit jeder Episode bröckelt die Fassade aus Witz, Schlagfertigkeit und Rollen, das Selbstbild des Erzählers als Mann, Liebhaber und Mensch gerät ins Wanken. Was leicht beginnt, wird nach Verlagsangaben zunehmend persönlicher, ohne den Humor zu verlieren. Die Midlife-Krise sei dabei nur der Anlass  worum es wirklich gehe, erschließe sich erst nach und nach.

Sirko Salka ist Journalist und Autor. Er war 17 Jahre in redaktioneller Leitungsverantwortung tätig und veröffentlicht mit "Junger Mann  Ihr Krückstock!" sein fünftes Buch. Im April 2026 erschien bereits sein Gedichtband "Brennstoff im Blut" (queer.de berichtete). (cw/pm)

Infos zum Buch

Sirko Salka: Junger Mann  Ihr Krückstock! Mit 50 Kolumnen durch die Midlife-Krise. 330 Seiten. Edition Salka. Berlin 2026. Taschenbuch: 18  (ISBN 978-3-912695-02-1)

Links zum Thema:
» Mehr Infos zum Buch, Leseprobe und Bestellmöglichkeit bei amazon.de 

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Buch
27.10.26 | Interview
"Die Aidskrise nötigte CSU-Politiker dazu, über Analverkehr zu sprechen"
25.10.26 | "Immer noch perplex"
Höchte Literaturehre: Büchner-Preis für Christine Wunnicke
23.10.26 | "Verfolgt, verurteilt, vergessen?"
Linz als Vorreiterin: Stadt erforscht NS-Verfolgung Homo­sexueller
19.10.26 | Buchtipp
Sex gegen Unterkunft
19.10.26 | Buchtipp
Eine schwule Liebe zwischen Staub und Sehnsucht
17.10.26 | Buchtipp
Ein bewegender Roman über queere Solidarität
-w-
Neu auf queer.de
"Werde ich für immer in Ehren halten"
Taylor Swift offiziell in Nashville Hall of Fame aufgenommen
Tränen bei "Selling Sunset"-Star
Nach vier Jahren: G Flip hat sich von Chrishell Stause getrennt
"Mein Herz ist schwer"
Tod von "Star Trek"-Ikone Walter Koenig: George Takei nimmt Abschied
Buchtipp
Mit Hexenschuss im schwulen Fetischkeller
Tennis
Mika Brunold nach Coming-out: "Ich habe mehr Selbstvertrauen und weniger negative Gedanken"
Gewinnspiel
Freitickets für die Liveübertragung von "Carmen"
Zahlen des Statistischen Landesamts
Köln ist Hochburg der Ehe für alle in NRW
Bild des Tages
Lexa Pink ist "Trans Star of the Year"