Mit Hexenschuss im schwulen Fetischkeller



Sirko Salka ist Journalist und Autor. Er war 17 Jahre in redaktioneller Leitungsverantwortung tätig und veröffentlicht mit "Junger Mann  Ihr Krückstock!" sein fünftes Buch (Bild: Tanja Schnitzler)

Heute, 07:38h 2 Min.

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Der Berliner Autor Sirko Salka hat ein Buch über die Midlife-Krise veröffentlicht. "Junger Mann  Ihr Krückstock! Mit 50 Kolumnen durch die Midlife-Krise" (Amazon-Affiliate-Link ) ist am 29. September in der Edition Salka erschienen.



Ein Ratgeber zur Lebensmitte soll das Buch ausdrücklich nicht sein. Laut Verlag ist es vielmehr der Versuch, "mit Witz und Selbstironie über das zu schreiben, was sonst nur murmelnd in der Sauna zur Sprache kommt". Gemeint sind Themen wie Körper, Begehren, Scham, ostdeutsche Herkunft und die Frage nach Nähe.

Glücksgefühle beim Staubsaugen



"Junger Mann  Ihr Krückstock!" ist Ende September 2026 in der Edition Salka erschienen

Salka erzählt etwa von einem Hexenschuss im schwulen Fetischkeller, von FKK-Cruising, den Glücksgefühlen beim Staubsaugen und der Scham über einen offenen Hosenstall. Dabei behandelt er die Alltagsmomente, "als wären das die großen Fragen des Lebens", wie es in der Ankündigung heißt.



Die 50 Kolumnen lassen sich einzeln lesen. Zusammen ergeben sie jedoch eine zweite Geschichte: Mit jeder Episode bröckelt die Fassade aus Witz, Schlagfertigkeit und Rollen, das Selbstbild des Erzählers als Mann, Liebhaber und Mensch gerät ins Wanken. Was leicht beginnt, wird nach Verlagsangaben zunehmend persönlicher, ohne den Humor zu verlieren. Die Midlife-Krise sei dabei nur der Anlass  worum es wirklich gehe, erschließe sich erst nach und nach.



Sirko Salka ist Journalist und Autor. Er war 17 Jahre in redaktioneller Leitungsverantwortung tätig und veröffentlicht mit "Junger Mann  Ihr Krückstock!" sein fünftes Buch. Im April 2026 erschien bereits sein Gedichtband "Brennstoff im Blut" (queer.de berichtete). (cw/pm)

Infos zum Buch



Sirko Salka: Junger Mann  Ihr Krückstock! Mit 50 Kolumnen durch die Midlife-Krise. 330 Seiten. Edition Salka. Berlin 2026. Taschenbuch: 18  (ISBN 978-3-912695-02-1)