Tod von "Star Trek"-Ikone Walter Koenig: George Takei nimmt Abschied

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"Star Trek"-Fans mussten am Montag den Tod von Walter Koenig (1936-2026) verkraften, der am Sonntag im Alter von 90 Jahren verstorben ist. In der Kultserie "Raumschiff Enterprise" spielte er Ende der 1960er Jahre Pavel Chekov, den Navigator der Enterprise. Auch in nachfolgenden Kinofilmen verkörperte er erneut die Figur.



Koenigs Tod wurde unter anderem von seiner Agentur Galactic Productions auf X bekannt gegeben. Er sei "in Anwesenheit seiner Tochter und seiner Nichte in seinem Haus in North Hollywood an Altersschwäche gestorben", heißt es in dem Beitrag.



Today we mourn the passing of Walter Koenig, whose talent, warmth, and unforgettable performances left a lasting mark on generations of fans around the world. He passed of old age at home in North Hollywood last night surrounded by his daughter and niece. pic.twitter.com/IVdxTYv6JK Galactic Productions  An Appearance Agency (@GalacticProds) October 26, 2026 / GalacticProds

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Somit sind lediglich noch zwei originale Besatzungsmitglieder der ersten "Star Trek"-Serie am Leben. Einer von ihnen, George Takei (89), hat mit bewegenden Worten auf den Todesfall reagiert.

"Mein Herz ist schwer": Bewegende Worte von George Takei

Der mittlerweile 89-jährige Takei verkörperte in "Raumschiff Enterprise" Lieutenant Sulu. Die von ihm gespielte Figur und Chekov bildeten auf dem TV-Bildschirm und später auf der Kinoleinwand oftmals ein Duo. Im sozialen Netzwerk Facebook schrieb Takei jetzt: "Mein Herz ist schwer. Walter Koenig, unser Fähnrich Pavel Chekov, ist heute früh verstorben."



Koenig und Takei verband Zeit ihres Lebens mehr als die Zusammenarbeit vor der Kamera. Aus Kollegen wurden Freunde, wie der 89-Jährige weiter in seinen Social-Media-Beiträgen bemerkt: "Walter und ich lernten uns in den 1960er Jahren auf der Brücke der Enterprise kennen und blieben fast sechs Jahrzehnte lang Freunde. Als Brad und ich 2008 heirateten, stand Walter als unser Trauzeuge an unserer Seite."

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"Ruhe in Frieden, mein lieber Freund"

Weiter bemerkt der Darsteller von Sulu über den Verstorbenen: "Walter war mehr als nur Chekov. Er war ein Schriftsteller, ein Lehrer, ein nachdenklicher Mensch und ein treuer Freund. An die Fans, die ihn so viele Jahre lang geliebt haben: Danke. Auch er hat euch geliebt. Ruhe in Frieden, mein lieber Freund. Halte weiterhin einen festen Kurs."



Gegen Ende der 1960er-Jahre war es durchaus revolutionär, dass "Star Trek"-Schöpfer Gene Roddenberry (1921-1991) eine asiatische und eine russische Figur regulären Dienst auf der Brücke der Enterprise verrichten ließ  ebenso wie weitere Handlungsstränge der Sci-Fi-Serie, etwa den um Lieutenant Uhura. Deren Darstellerin Nichelle Nichols (1932-2022) küsste als erste schwarze Frau in einer TV-Serie einen weißen Mann: Captain Kirk, gespielt von William Shatner (95), in der Folge "Platons Stiefkinder" (1968).



Shatner ist nun neben George Takei das letzte überlebende Original-Crewmitglied der ersten Enterprise-Besatzung. Uhura-Darstellerin Nichelle Nichols war zuletzt vor Koenig im Juli 2022 im Alter von 89 Jahren verstorben. (spot/cw)