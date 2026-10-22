Nach vier Jahren: G Flip hat sich von Chrishell Stause getrennt

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Musikstar G Flip (33) hat sich von "Selling Sunset"-Darstellerin Chrishell Stause (45) getrennt. Die beiden waren mehr als vier Jahre zusammen. Stause gab die Trennung am Montag unter Tränen in einem Instagram-Video bekannt. Zuvor hatte das US-Portal "TMZ" berichtet, dass die Trennung von G Flip ausgegangen sei.



Beide haben sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet



"Ich habe ein ziemlich ernüchterndes Update für euch", begann Stause ihre Videobotschaft. "G und ich sind nicht mehr zusammen." Beide hätten vereinbart, bei ihrer öffentlichen Trennung liebevoll und respektvoll miteinander umzugehen. Das falle ihr nicht schwer, erklärte sie, denn sie liebe diesen Menschen noch immer. Allerdings kenne sie nicht alle Hintergründe und Gründe für das Beziehungsende.



Stause sagte, sie glaube, aus dieser Erfahrung irgendwann etwas lernen zu können, räumte aber ein, dass die Trennung schmerzhaft sei. "Ich fühle mich ein bisschen wie eine Versagerin. Es gibt nichts, was jemand über mich sagen könnte, das schlimmer wäre als das, was ich mir selbst sage", so die 45-Jährige. "Ich muss jetzt einfach heilen und versuchen, das alles zu verstehen. Es ist schwer. Es tut weh."

Sie sprach auch darüber, dass ihr eigener Blick auf die Liebe die Trennung besonders schwierig mache. "Ich bin ein hoffnungsloser Romantik-Fan. Ich wage viel und scheitere manchmal", sagte sie. "Oder vielleicht scheitert man gar nicht. Vielleicht sind es einfach die Lebensphasen und die Zeit, die man mit bestimmten Menschen verbringen soll, und ich hatte mit G mehr als vier wundervolle Jahre." Vielleicht sei das also gar kein Scheitern, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass eine Beziehung anders ende, als man es sich vorgestellt habe.



Zum Abschluss ihres Videos betonte Stause, dass sie G Flip weiterhin liebe. "Ich werde G immer lieben, und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich das jemals ändern wird", sagte sie. "Das ist schrecklich. Aber jeder Mensch verdient es, glücklich zu sein, und das wünsche ich uns beiden. Danke."

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Auch G Flip äußert sich zur Trennung

Auch G Flip meldete sich in den sozialen Medien zu Wort. "Nach mehr als vier Jahren sind Chrishell und ich nicht mehr zusammen. Ich werde sie immer lieben. Wir werden immer eine besondere Verbindung haben, und ich schätze unsere gemeinsamen Erinnerungen sehr", so der Musikstar aus Australien.



"Mir geht es gerade seelisch sehr schlecht, und ich bin im Moment nicht in der Lage, darüber zu sprechen. Ich möchte mich aber bei euch allen für eure Unterstützung bedanken und bitte euch, unsere Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren", fügte G Flip hinzu.



Jason Oppenheim (49), Stauses Ex-Partner, bekundete der 45-Jährigen in den Kommentaren zu ihrem Beitrag ebenfalls seine Unterstützung. "Es tut mir wirklich leid, das zu hören. Ich denke an dich und schicke dir ganz viel Liebe", schrieb er. "Ihr seid beide wundervolle Menschen. Manchmal funktioniert es einfach nicht  das bedeutet aber ganz sicher nicht, dass jemand versagt hat."



Er ergänzte: "Wahrscheinlich gibt es gerade nichts, was dich wirklich trösten kann. Vielleicht braucht es einfach etwas Zeit, um das alles zu verarbeiten. Aber bitte vergiss nicht, dass du sehr geliebt wirst und ich immer für dich da bin, ganz gleich, was passiert."



Paar kam 2022 zusammen



Chrishell Stause machte ihre Beziehung mit G Flip im Mai 2022 beim Wiedersehen der "Selling Sunset"-Besetzung öffentlich. Fünf Monate zuvor hatte sie ihre Trennung von Jason Oppenheim bekannt gegeben. Die beiden hatten sich an Halloween 2021 kennengelernt. Im Mai 2023 gaben sie sich bei einer privaten Zeremonie in Las Vegas das Jawort. (spot/cw)