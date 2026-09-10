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"Werde ich für immer in Ehren halten"

Taylor Swift offiziell in Nashville Hall of Fame aufgenommen


Taylor Swift ist inzwischen seit 20 Jahren im Musikgeschäft aktiv (Bild: Paolo V / flickr)

Taylor Swift (36) ist am Montagabend auch offiziell in die Nashville Songwriters Hall of Fame aufgenommen worden. Mit 36 Jahren ist sie das jüngste Mitglied in der Geschichte der Institution. Die Gala fand im Music City Center in Nashville statt, die Laudatio hielt Brad Paisley (53), für den Swift einst als Vorband auf Tour ging.

Für ihren großen Abend wählte Swift ein trägerloses Minikleid aus burgunderrotem Samt von Raisa Vanessa mit orangefarbenen Blütendetails. Dazu trug sie eine Kette, Ohrringe und lilafarbene High Heels. "Es gibt keine Musik-Community wie diese. Ich weiß es. Ich habe alle Communitys überprüft", schwärmte Swift unter anderem laut "Variety" in ihrer Dankesrede.

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"Mir ist bewusst, wie verrückt das ist"

Dazu teilte sie Anekdoten aus ihren Anfängen in der Country-Industrie. "Ich hatte das Glück, mit 14 einen Vertrag bei Sony Publishing zu bekommen und habe sofort losgelegt", erinnerte sich Swift. Ihr Debütalbum feierte am 24. Oktober sein 20. Jubiläum. "Der einzige Grund, warum ich in meinem kreativen Prozess so vielseitig sein kann, sind die Grundlagen, die ich hier in Nashville gelernt habe", betonte sie.

Die Erinnerungen an diese Zeiten gäben dem Popstar Halt in dem massiven Rummel um ihre Person, der seitdem ausgebrochen ist. Den Ruhm beschrieb sie als Nebenprodukt ihrer Liebe zur Musik, das ihr alle paar Stunden eine Dosis Chaos beschere. "Mir ist bewusst, wie verrückt das ist. Ich werde es für immer in Ehren halten", sagte sie zum Abschluss.

Selbst singen müssen die Geehrten bei der Gala traditionell nicht. Stattdessen interpretierte Lainey Wilson eine reduzierte Version von Swifts Hit "Love Story". Swift bedankte sich bei der Kollegin, die sie "einfach für einen der coolsten Menschen der Welt" halte.

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Neben der Sängerin wurden in Nashville unter anderem Lyle Lovett und Bruce Channel geehrt, George Strait erhielt den Career Maker Award. Für Swift ist es bereits ihre zweite Aufnahme in eine Songwriter-Ruhmeshalle in diesem Jahr: Im Juni war Swift als jüngste Frau überhaupt Teil der Songwriters Hall of Fame in New York geworden. (spot/cw)

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