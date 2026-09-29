Niederlande machen doch nicht beim ESC mit

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Die Niederlande werden auch im nächsten Jahr wegen der Teilnahme Israels dem Eurovision Song Contest (ESC) fernbleiben. Der öffentliche Rundfunkverband NPO zog seine zunächst erteilte Zusage zurück. Es gebe "unzureichende Unterstützung" bei den Sendern, teilte der Verband in Hilversum mit.



Noch im September hatte NPO entschieden, wieder an dem Wettbewerb teilzunehmen (queer.de berichtete). Der niederländische Beitrag sollte ein Gemeinschaftsprojekt des öffentlichen Rundfunks werden. Doch der Widerstand bei den einzelnen Sendern war zu groß. So waren Dutzende Beschwerden beim Ombudsmann für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingereicht worden, während rund 400 NPO-Mitarbeitende einen Brief unterzeichneten, in dem sie die Organisation aufforderten, ihre Teilnahme zu überdenken. Die nationale Nachrichtenanstalt NOS wird aber die Halbfinals und das Finale im Hauptprogramm NPO 1 ausstrahlen.

Im vergangenen Jahr hatten die Niederlande bereits den ESC in Wien wegen der Teilnahme Israels boykottiert. Im August hatte der verantwortliche Sender Avrotros erneut entschieden, sich wegen der Teilnahme von Israel nicht an dem Musikwettbewerb zu beteiligen.



Auch Irland hält an Boykott fest



Auch Irland wird im nächsten Jahr aus Protest gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen nicht am ESC teilnehmen (queer.de berichtete). Irland und die Niederlande gehörten zu den fünf Ländern, die bereits den vorigen Eurovision Song Contest in Wien boykottiert hatten. Der nächste ESC findet im Mai 2027 in Burgas an der bulgarischen Schwarzmeerküste statt.



EBU bedauert Entscheidung



Die Europäische Rundfunkunion (EBU) bedauerte die Absage der Niederlande. EBU-Chef Martin Green erklärte aber auch: "Wir verstehen diese Entscheidung und respektieren die starken Emotionen, die in den Niederlanden dahinterstehen." Man erkenne an, dass die Meinungen über den Wettbewerb auseinandergingen. "Der öffentlich-rechtliche Rundfunk existiert, um seinem Publikum zu dienen, und es ist richtig, dass unsere Mitglieder diese Fragen im Dialog mit ihrer eigenen Bevölkerung sorgfältig abwägen", so Green weiter. "Gleichzeitig glauben wir, dass der Eurovision Song Contest in einer gespaltenen Welt von Bedeutung ist. Er ist einer der wenigen Momente im Jahr, in denen Menschen aus ganz Europa und darüber hinaus durch Musik, Kreativität und ein gemeinsames Erlebnis zusammenkommen. Dieser Geist der Einheit ist das, wofür der Wettbewerb seit jeher steht, und wir setzen uns dafür ein, ihn zu schützen."



Nach dem Rückzug der Niederlande haben 32 Länder die Teilnahme beim Eurovision Song Contest 2027 bestätigt. Bei mehreren Ländern steht die offizielle Zusage bzw. die Bestätigung der Einreichung allerdings noch aus. Neu dabei ist dieses Jahr Kanada, Nordmazedonien will zudem erstmals seit 2022 wieder an dem Festival teilnehmen. Dagegen hat Tschechien aus finanziellen Gründen seine Teilnahme abgesagt. (dpa/cw)