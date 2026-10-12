Studie: Frauenfeindlichkeit und Transphobie gehen Hand in Hand

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Eine Befragung von Politikwissenschaftler*innen der University of Massachusetts in Amherst legt nahe, dass in den Vereinigten Staaten die Befürwortung von Sportverboten für trans Frauen und -mädchen eng mit sexistischen Rollenbildern zusammenhängt. Damit stellt die Untersuchung die verbreitete politische Argumentation infrage, derartige Sanktionen gegen trans Menschen dienten primär dem "Schutz von Frauenrechten".



Für die Studie wurden 1.000 erwachsene Amerikaner*innen zu ihren Ansichten über Frauen und den Zugang von trans Personen zum Sport befragt: Die Zustimmung zu Ausschlussregeln war unter Personen mit stark ausgeprägten sexistischen Einstellungen am höchsten: 79 Prozent dieser Gruppe befürworteten staatliche Sportverbote für trans Personen. Unter Befragten mit den geringsten sexistischen Vorbehalten lag die Zustimmung hingegen bei nur 28 Prozent.



Befragte mit einem überwiegend negativen Frauenbild unterstützten Sportverbote zu 58 Prozent, während es bei Personen mit einem überwiegend positiven Bild 45 Prozent waren.



Sexistische Einstellungen wurden gemessen mit Aussagen wie "Frauen versuchen, Macht zu erlangen, indem sie die Kontrolle über Männer übernehmen", "Frauen sind zu leicht gekränkt" und "Frauen übertreiben Probleme, die sie am Arbeitsplatz haben". Zudem wurden Teilnehmende gefragt, ob sie einen Gesetzentwurf befürworten oder ablehnen, der trans Jugendlichen verbietet, "in von Schulen geförderten Sportteams anzutreten, die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen".

Trans-Hasser*innen sind eher gegen Antidiskriminierungsschutz für Frauen

Die Forschenden fragten auch nach der Einstellung der Amerikaner*innen zu "Title IX", einem historischen Bürgerrechtsgesetz aus dem Jahr 1972, das Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in staatlich geförderten Bildungseinrichtungen untersagt. Während der Biden-Regierung schloss "Title IX" auch ein Diskriminierungsverbot für trans Frauen ein, unter der Trump-Regierung wurden trans Menschen aber aus der Definition von Diskriminierung entfernt.



Konservative Akteur*innen verweisen häufig auf "Title IX ", um die Ungleichbehandlung von trans Frauen als Schutz von cisgeschlechtlichen Frauen zu rechtfertigen. Die Daten zeigen aber: Unter den Befürworter*innen von "Title IX" stimmten nur 43 Prozent Sportverboten zu. Unter Personen, die das Gesetz generell ablehnen, waren es 70 Prozent.



Nach Angaben des Forschungsteams blieben diese statistischen Zusammenhänge auch stabil, wenn Faktoren wie Parteipräferenz, politische Ideologie und demografische Variablen herausgerechnet wurden.



"Das bedeutet nicht, dass jede Person, die ein Verbot unterstützt, von Frauenfeindlichkeit motiviert ist", schrieben die Autor*innen im unabhängigen Nachrichten- und Mediennetzwerk "The Conversation". "Doch die Beständigkeit dieser Ergebnisse macht es schwer zu glauben, dass der Schutz von Frauen ein Hauptgrund dafür ist, warum Menschen in den USA diese Einschränkungen befürworten."

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Trump-Wahlkampf setzt auf Trans-Feindlichkeit

In den USA macht die Trump-Regierung im gegenwärtigen Wahlkampf insbesondere die Teilnahme von trans Kindern oder Jugendlichen beim Schulsport zum Thema. Immer wieder wird auch versucht, trans Kindern den Zugang zu Schultoiletten zu verweigern und weitere Verbote aufgrund ihrer Geschlechtsidentität zu verhängen. Am 3. November finden USA-weit Zwischenwahlen statt, bei denen die oppositionellen Demokraten laut Umfragen stärker abschneiden und so die Macht des Weißen Hauses einschränken könnten.



Trump war bereits bei der Präsidentschaftswahl 2024 mit diskriminierenden Äußerungen gegen geschlechtliche Minderheiten erfolgreich: Im Wahlkampf-Endspurt gab seine Kampagne 35 Millionen Dollar für drei transfeindliche Werbespots aus (queer.de berichtete). Laut Analyst*innen half ihm das beim Wahlsieg  insbesondere evangelikale Christ*innen hätten sich von der Transphobie angesprochen gefühlt und für ihn gestimmt. Daraufhin erließ Trump mehrere Verbote  so dürfen trans Menschen wegen ihrer Geschlechtsidentität etwa nicht mehr im US-Militär dienen.



Aus wissenschaftlicher Sicht haben trans Frauen übrigens nicht die pauschalen sportlichen Vorteile, die ihnen von Konservativen zugeschrieben werden. Eine Metastudie kam erst Anfang des Jahres zu dem Ergebnis, dass trans Sportlerinnen nach einer geschlechtsangleichenden Hormontherapie keine strukturellen Vorteile hätten (queer.de berichtete). (dk)