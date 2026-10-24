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"Klang nach einem Streich"

Noah Wyle ist neuer "Sexiest Man Alive"

Das US-Magazin "People" hat einen neuen "Sexiest Man Alive" gekürt: Noah Wyle. Der Schauspieler folgt auf Jonathan Bailey, der als erster offen schwuler Mann den Titel erringen konnte.


Na, du Schnittchen? (Bild: IMAGO / ZUMA Press)

Die Welt hat einen neuen "Sexiest Man Alive"! In diesem Jahr hat "People" den US-Schauspieler Noah Wyle (55), unter anderem bekannt aus den Unterhaltungsserien "Emergency Room", "Falling Skies" und "The Pitt", gekürt. Er selbst scheint niemals damit gerechnet zu haben.

"Ich dachte, das klang nach einem Streich. Im Leben wäre ich nicht darauf gekommen, dass mir eine solche Ehre zuteilwerden würde", sagt der Schauspieler im Gespräch mit dem Magazin. Seine Ehefrau Sara Wells habe ihn aber davon überzeugen können, dass ihm der Titel durchaus zustehe.

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Seine Tochter Auden wird Noah Wyle damit aufziehen

"Sie hält mich für einen guten Kerl und sie findet, dass meine Art als Mensch, als Vater und als Ehemann es wert ist, hervorgehoben zu werden", erklärt Wyle. "Na gut, wenn du das sagst", habe er sich gedacht. Daneben sei Sara "sehr erfreut darüber [gewesen], dass dies ein gutes Licht auf ihren Geschmack wirft", scherzt der Schauspieler.

/ people

Wyle hat drei Kinder, seinen Sohn Owen sowie seine Töchter Auden und Frances. Viel für ihn werde sich mit dieser Ehre wohl nicht ändern, glaubt er. Außer, dass er sich von Familie und Freunden wohl einige Sticheleien anhören müssen wird. Auden werde ihn wohl noch die nächsten 50 Jahre damit aufziehen.

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Noah Wyle in George Clooneys und Jonathan Baileys Fußstapfen

Noah Wyle folgt als "Sexiest Man Alive" damit seinem ehemaligen Serienkollegen George Clooney (65), der 1997 und 2006 den Titel errungen hatte. Beide spielten in "Emergency Room" mit. Auch sonst ist Wyle in bester Gesellschaft. Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre gehören unter anderem John Krasinski, Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd und Michael B. Jordan. Letztes Jahr gewann Jonathan Bailey als erster offen schwuler Mann (queer.de berichtete).

Direktlink | Noah Wyle trat 1995 auch gemeinsam mit George Clooney als Gast in der Sitcom "Friends" auf
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Der neue "Sexiest Man Alive" ist auch als Unterstützer für LGBTI-Rechte bekannt. In der achtteiligen Miniserie "The Red Line" (2019) verkörperte er einen schwulen Mann, dessen Ehemann stirbt. Zu dieser Besetzung erklärte er, dass er seine Rolle als Einstiegspunkt sieht, um beim Publikum Empathie und Verständnis für queere Lebensrealitäten zu fördern. Für Serien wie "The Pitt" setzte er sich als Hauptdarsteller und Produzent für eine authentische, vielfältige Repräsentation  einschließlich queerer Figuren und Schauspieler  ein. (spot/cw)

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