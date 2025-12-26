Berlinale zeigt unveröffentlichtes Konzertmaterial von Bowie

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David Bowie "Stage" (Bild: JTE / Blackout)

Die Berlinale kündigt eine Weltpremiere an: Sie zeigt bei ihrer nächsten Ausgabe bislang unveröffentlichtes Konzertmaterial der Popikone David Bowie (1947-2016). Unter dem Titel "David Bowie "Stage"" kündigten die Filmfestspiele ein "immersives Konzerterlebnis" an. Der Begriff "immersiv" beschreibt ein Erlebnis, bei dem man mit Hilfe von Medien in eine interaktive Welt eintaucht.

Die Produktion basiere auf neu entdecktem und restauriertem Filmmaterial der Isolar-II-Welttournee aus dem Jahr 1978. Damals präsentierte Bowie unter anderem Stücke seines Albums "Heroes", das er komplett in Berlin aufgenommen hatte.

Bei der Weltpremiere am ersten Berlinale-Wochenende Mitte Februar bekomme das Publikum auf drei Leinwänden und transparenten LED-Bildschirmen die Gelegenheit, die Show in Kombination mit einem "Live-Licht- und Sounderlebnis zu erleben", teilte das Filmfestival mit. Die Zuschauer*­innen sollten so ins Zentrum eines Livekonzerts von Bowie versetzt werden.

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Filmemacher Brett Morgen habe die originalen Kameranegative während der Arbeit an seinem Dokumentarfilm "Moonage Daydream" (2022) über Bowie entdeckt. Tickets soll es in einem ersten Vorverkauf der Plattform Eventim bereits ab diesem Mittwoch (28. Oktober) geben. Der allgemeine Vorverkauf beginne am Freitag.

Berlin ist eng mit der Biografie des britischen Sängers verknüpft, die Stadt von 1976 bis etwa 1979 erscheint in der Erzählung seiner Biografie oft als Dreh- und Angelpunkt. Er kam damals in die Mauerstadt als Flucht vor diversen Problemen, unter anderem um sich von Drogenmissbrauch zu erholen, und schuf dort legendäre Musik. Die Berlinale findet vom 10. bis zum 21. Februar 2027 statt. (dpa/cw)

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