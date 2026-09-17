BBC zensiert queere Symbole in Unterhaltungssendungen



Die (entqueerte) Version der BBC-Gameshow "University Challenge" (Bild: BBC)

Heute, 15:19h 4 Min.

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Die britische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt BBC steht erneut wegen des Umgangs mit queerer Sichtbarkeit in der Kritik. Wie britische Medien berichten, wurden in einer Ausgabe der traditionsreichen Spielshow "University Challenge" die Pride-Anstecker zweier Teilnehmender für die TV-Ausstrahlung digital entfernt. In der seit 1962 ausgestrahlten Traditionsshow treten Studierende verschiedener Universitäten in einem Quiz-Format gegeneinander an.



Betroffen sind Samuel Carlier, ein Astrophysik-Student, und Emmeline Hague-Wright, eine Geschichtswissenschaftsstudentin, die für das Team der Universität Leicester aus Mittelengland antraten. Während der Aufzeichnung durch die Produktionsfirma ITV Studios trug Carlier zwei kleine Pins (mit Regenbogen- und Bi-Flaggenmotiv) an seiner schwarzen Jacke, während Hague-Wright eine regenbogenfarbene Feder angesteckt hatte. Vor Ort wurden die Teilnehmenden nach eigenen Angaben nicht aufgefordert, die Anstecker abzulegen.



Die BBC betrieb viel Aufwand, um die kleinen Pins von Samuel Carlier zu verstecken

Die Ausstrahlung der ursprünglich für August geplanten Episode verzögerte sich zweimal. Vor dem Sendetermin im September wurde Hague-Wright von der Produktion kontaktiert und darüber informiert, dass ihre Regenbogenfeder für die Ausstrahlung digital entfernt werde. Bei der tatsächlichen Ausstrahlung fehlten schließlich auch Carliers Anstecker im Bild.

Kandidat erinnert Zensur an George Orwell

Gegenüber der "Leicester Gazette" bezeichnete Carlier die nachträgliche Bildbearbeitung durch einen öffentlich-rechtlichen Sender in einer liberalen Demokratie als "absurd" und "orwellsch". Er stellte infrage, wo der Sender die Grenze zur geforderten Unparteilichkeit ziehe. Hague-Wright kritisierte zudem den unverhältnismäßigen Aufwand für Symbole, die im Fernsehbild aufgrund ihrer geringen Größe kaum erkennbar gewesen seien.



Ein BBC-Sprecher verteidigte das Vorgehen mit Verweis auf die redaktionellen Richtlinien des Senders. Demnach werde Teilnehmenden vorab geraten, während der Aufzeichnungen keine Abzeichen, Flaggen, Embleme, Symbole oder Kleidung mit offensichtlichen Markenlogos und Slogans zu tragen. Werde dies am Set übersehen, entschieden Produktion und Sender im Nachgang über entsprechende Bearbeitungen.

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Erinnerung an (eigene) Opfer des Krieges ist erlaubt  aber nicht an Opfer von Aids

Allerdings trifft das nicht auf alle Symbole zu: In Kürze tragen viele BBC-Leute nämlich wieder stilisierte rote Mohnblumen am Revers, um an Kriegsgefallene aus Großbritannien und aus Commonwealth-Staaten zu erinnern. Hier gibt es sogar öffentlichen Aufruhr, wenn Nachrichtensprecher*innen oder Moderator*innen diese Symbole nicht tragen  ihnen wird mangelnder Patriotismus oder antibritisches Verhalten vorgeworfen. Die Mohnblumen werden stets Anfang November getragen, weil Deutschland am 11. November 1918 eine Kapitulation unterschrieben hatte, die den Ersten Weltkrieg beendete.



Auch religiöse Symbole  etwa Kruzifixe an Halsketten  sind erlaubt, ebenso wie Symbole für BBC-eigene Wohltätigkeitskampagnen wie den "Red Nose Day". Bei queeren Symbolen hört der Spaß aber grundsätzlich auf: Die Retusche bei "University Challenge" folgte nur wenige Tage auf einen ähnlich gelagerten Fall in der BBC-Tanzshow "Strictly Come Dancing" (der britischen Version von "Let's Dance"). Mitte Oktober wurde dort in Einspielern aus dem Training der Schriftzug "Protect the Dolls" auf dem T-Shirt der offen lesbischen Schauspielerin und Kandidatin Bethany Antonia ("House of the Dragon") unkenntlich gemacht. Der Slogan ist ein weltweit bekannter Ausruf der Solidarität und Unterstützung für trans Frauen.



Das Hemd von Bethany Antonia wurde nachträglich digital bearbeitet (Bild: BBC)

Auch hier begründete die BBC die Zensur mit dem Verbot von politischen Slogans und Kampagnen-Branding in Unterhaltungsformaten. Antonia selbst äußerte sich vor wenigen Tagen beschwichtigend: Ihr sei beim Tragen nicht bewusst gewesen, dass das Shirt mit einer Charity-Organisation verknüpft sei, weshalb der Schritt der BBC zur Wahrung gleicher Regeln für alle nachvollziehbar gewesen sei  freilich ist Antonia aber auch auf das Wohlwollen der BBC angewiesen, da sie regelmäßig in prominenten Rollen für den Sender arbeitet.



Die aktuellen Eingriffe reihen sich in eine jahrelange Debatte darüber ein, ab wann Symbole queerer Sichtbarkeit oder Solidarität gegen das strenge Neutralitätsgebot der BBC verstoßen. Dabei macht der Sender selbst vor der Roten Schleife nicht halt, einem Symbol für Solidarität mit HIV-Infizierten und Aids-Kranken. Bereits Ende November 2013 erhielt der irische Moderator Graham Norton sowie seine Produktionsfirma eine formelle Verwarnung der BBC, weil der langjährige ESC-Kommentator in seiner Talkshow anlässlich des bevorstehenden Welt-Aids-Tages einen "Red Ribbon" am Revers getragen hatte. Die BBC-Beschwerdestelle stellte schließlich fest, dass die Rote Schleife kein universell genehmigtes Symbol wie das Kriegsgedenken mit der Mohnblume sei. (dk)