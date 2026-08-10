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105 Menschen haben in Sachsen-Anhalt im ersten Halbjahr 2026 ihren Geschlechtseintrag ändern lassen. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor. Seit Inkrafttreten des Selbst­bestimmungs­gesetzes im November 2024 gab es demnach in dem Bundesland 813 Änderungen des Geschlechtseintrags.



274 Änderungen wurden den Angaben zufolge in den Monaten November und Dezember im Jahr 2024 registriert. 434 Änderungen waren es 2025. Im Verlauf des vergangenen Jahres wurden in den einzelnen Quartalen immer weniger Änderungen registriert. Im ersten Halbjahr 2026 sei die Zahl auf konstantem Niveau geblieben.



Die häufigste Änderungsart des Geschlechtseintrags in Sachsen-Anhalt war sowohl 2024 (48 Prozent) als auch 2025 (51 Prozent) die Änderung von weiblich zu männlich. Sonstige Änderungen machten 17 Prozent (2024) und 24 Prozent (2025) aus. Darunter fallen unter anderem Änderungen von männlich oder weiblich zu divers oder ohne Angabe. Für das erste Halbjahr 2026 lagen für die Verteilung der Änderungsart noch keine Angaben vor. (dpa/cw)