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Gegen Vorurteile im Klassenzimmer

Würzburg ehrt queeres Aufklärungsprojekt an Schulen

Das Schulprojekt der queeren Jugendgruppe Deja-Wü ist mit dem Preis "Queer sein in Würzburg" ausgezeichnet worden. Die Ehrung ist mit 1.000 Euro dotiert, wie die Stadt Würzburg mitteilte. Überreicht wurde sie von Würzburgs Drittem Bürgermeister Joachim Spatz (FDP). Elf Personen und Organisationen waren in diesem Jahr nominiert  verdient hätten den Preis nach den Worten von Spatz alle.

Das prämierte Projekt klärt an Schulen über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt auf. Queere Menschen kommen dabei mit Schulklassen ins Gespräch, um Vorurteile abzubauen und für das Thema zu sensibilisieren. Schulen können das Angebot buchen.

Neben dem Schulprojekt waren die Würzburger Dragnight, Kapitel 3, Talia Klenk, die Queere Stadtführung Würzburg, Martina Kapuschinski, Lillet Lube, Deja-Wü, Burkard Hose, die Queere Hochschulgruppe der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) und die Rosa Hilfe Würzburg nominiert.

Der Würzburger Stadtrat hatte die Einführung des Preises im Jahr 2023 beschlossen. Er würdigt herausragendes ehrenamtliches Engagement in der queeren Community und kann an Vereine, Initiativen oder Einzelpersonen gehen. Über die Vergabe entscheidet eine siebenköpfige Jury aus Fachleuten verschiedener Einrichtungen. Ausgezeichnet wurden bislang das PRISM Kollektiv, das WuF-Zentrum und Queerpride Würzburg. (cw)

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