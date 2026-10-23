Mit 59 Jahren gestorben: Musikstars trauern um André Höhl

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Die deutsche Musikwelt trauert um Fernsehballett-Tänzer André Höhl (1967-2026). Dem "Berliner Kurier" zufolge starb er im Alter von 59 Jahren in Berlin. Sängerin Stefanie Hertel (47) war eine der Künstlerinnen, mit denen Höhl im Laufe seiner Karriere aufgetreten ist. In einer Instagram-Story schreibt sie zu gemeinsamen Fotos: "Es ist so unfassbar traurig. Unser lieber Freund und Kollege André Höhl ist für immer von uns gegangen."



Anschließend verabschiedet sich Stefanie Hertel mit emotionalen Worten: "Lieber André, ich werde dich nie vergessen. Man konnte über deine witzige Art Tränen lachen, von deinen großartigen und herausragenden Tanzkünsten überwältigt sein und dich einfach nur gern haben. Ruhe in Frieden."

Mary Roos: "Mein Herz weint"

Auch Sängerin Mary Roos (77) trauert auf Facebook um den schwulen Tänzer: "Mein Herz weint. Du warst einer der besten, lustigsten Tänzer im ehemaligen unvergessenen MDR Fernsehballett. Ich denke gerade an die Endlichkeit, die wir auf Erden haben. Wir werden da oben, mit allen die wir mögen, eine Gang gründen. RIP , Deine Mary", heißt es von ihr zu einem Bild, das sie mit dem Tänzer zeigt.



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Lange Karriere als Tänzer

André Höhl stammte aus Leipzig und absolvierte nach dem Abitur eine Tanzausbildung. Anschließend arbeitete er am Opernhaus in Leipzig. 1989 wechselte er dann zum Deutschen Fernsehballett, mit dem er unter anderem in der DDR-Unterhaltungssendung "Ein Kessel Buntes" auftrat. Als Solist des Balletts feierte er große Erfolge.



André Höhl tanzte unter anderem mit Stars wie Marika Rökk (1913-2004), Ute Lemper (63), Helene Fischer (42) und Dagmar Koller (87). Das Deutsche Fernsehballett gibt es seit 2020 nicht mehr, Höhl hatte seine Karriere dort aber schon zuvor beendet. Neben seinen Engagements als Tänzer war er auch als Kabarettist und Schauspieler zu sehen.



Nach Angaben des "Berliner Kurier" starb Höhls Mann bereits vor einigen Jahren. (spot/cw)