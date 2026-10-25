Penis-Prothese bei Nacktszene in "La Bola Negra"?

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Der spanische Schauspieler Miguel Bernardeau ("Élite") hat sich zu der Frage geäußert, ob er für seine Nacktszene in dem schwulen Historiendrama "La Bola Negra" eine Prothese getragen hat. Bereits Anfang Oktober sprach ihn die Moderatorin Henar Álvarez in ihrer Talkshow "Al cielo con ella" im spanischen Fernsehsender La 1 darauf an.



Bernardeau verneinte zunächst  und korrigierte sich dann: "Ah, doch. Moment, Moment, nein, Entschuldigung, Entschuldigung. Doch, es wurden welche verwendet. Ich trage viele Arten von Prothesen", sagte er. Gemeint waren allerdings die Prothesen, mit denen die Verletzungen seiner Filmfigur dargestellt wurden.



In "La Bola Negra" spielt Bernardeau Rafael Rodríguez Rapún, einen Bergbauingenieur, Fußballer und Schauspieler, der dem Dichter Federico García Lorca nahestand und als dessen Geliebter gilt. Im Handlungsstrang des Jahres 1937 wird Rafael im Spanischen Bürgerkrieg verwundet und in ein Krankenhaus gebracht. Dort lernt er den Trompeter Sebastián kennen, gespielt von dem Musiker Guitarricadelafuente, der in dem Film sein Leinwanddebüt gibt. Sebastián soll Rafael bewachen und pflegen  zwischen den beiden Männern entwickelt sich eine Liebesbeziehung. In einer Duschszene, in der Sebastián Rafael beim Waschen hilft, ist Bernardeau vollständig nackt zu sehen; die Kamera zeigt kurz seinen Penis.



In derselben Sendung machte Bernardeau auch öffentlich, dass er seit dem Kinostart in Spanien in sozialen Netzwerken beleidigt wird. Das berichtete das spanische Portal FormulaTV.

Regisseur verteidigt Besetzung

Bernardeau ist heterosexuell. Regisseur Javier Ambrossi hat die Entscheidung, ihn für eine schwule Rolle zu besetzen, gegenüber dem US-Branchenblatt "Variety" verteidigt: "Ich verstehe absolut, warum heterosexuelle Schauspieler schwule Rollen spielen wollen. Es ist ihr Handwerk, Menschen darzustellen, die anders sind als sie selbst. Ich bin nicht dagegen."



Die politische Aussage sei dennoch vorhanden  durch die queeren Menschen vor und hinter der Kamera, so Ambrossi weiter. "Ich vermute, Miguel ist gerade an einem so guten Punkt seiner Karriere, dass er eine Herausforderung wollte." Über die Figur sagte er: "Rafael war kein offen schwuler Mann. Er war verunsichert  jemand, der nicht aussprechen konnte, was er wollte."

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Drei schwule Männer, drei Epochen

Das Drama des Regie-Duos Javier Calvo und Javier Ambrossi, bekannt als Los Javis, verbindet drei Geschichten aus den Jahren 1932, 1937 und 2017. Erzählt wird von Sebastián, Rafael und Alberto, deren Lebenswege miteinander verknüpft sind, auch wenn sie sich nie begegnen. Inspiriert ist der Film von einem unvollendeten Werk Lorcas, der 1936 ermordet wurde. "La bola negra" bedeutet "Die schwarze Kugel": Mit solchen Kugeln stimmten Mitglieder mancher Clubs über Neuaufnahmen ab, eine schwarze Kugel bedeutete Ablehnung. In seinem Fragment erzählt Lorca von einem jungen schwulen Mann, der auf diese Weise zurückgewiesen wird.



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Neben Bernardeau und Guitarricadelafuente spielen Carlos González und Milo Quifes, außerdem sind Penélope Cruz als Revuesängerin und Glenn Close als Literaturwissenschaftlerin zu sehen. In Cannes gewann "La Bola Negra" im Mai den Regiepreis, zudem wurde der Film beim Filmfest in Toronto ausgezeichnet (queer.de berichtete). Spanien schickt ihn ins Rennen um den Auslands-Oscar. In Deutschland startet das Drama am 19. November im Verleih von Pandora Film in den Kinos. (cw)