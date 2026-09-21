Drei offen schwule Politiker in die neue Knesset gewählt

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Heute, 10:48h 5 Min.

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Bei der Knesset-Wahl am Dienstag liegt nach Auszählung von zwei Dritteln der Stimmen der rechtsreligiöse Block von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu knapp vor dem Oppositionsbündnis unter Führung von Ex-Militärchef Gadi Eisenkot und seiner Mitte-Partei Jaschar! (hebräisch für "Geradeaus!"), verfehlt aber die absolute Mehrheit. LGBTI-Organisationen hatten zuvor vor der Wiederwahl des Netanjahu-Blocks gewarnt. Eine entscheidende Rolle spielen nun arabische Listen, die wohl rund ein Siebtel der Mandate im 120 Mitglieder zählenden Parlament erreicht haben.



Insgesamt kommt der Netanjahu-Block auf ungefähr 54 Mandate  die absolute Mehrheit liegt bei 61. Der Eisenkot-Block erreicht 47 Mandate, arabische Parteien kommen auf 19 Sitze. Stärkste Einzelpartei ist Netanjahus Likud-Partei mit voraussichtlich 27 Mandaten vor Jaschar! mit 21 Sitzen. Insgesamt konnten elf Parteien die 3,25-Prozent-Hürde überspringen.

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Schwuler Knesset-Präsident wiedergewählt

Laut den vorläufigen Ergebnissen wurden drei offen schwule Männer in die Knesset gewählt, davon einer aus dem Netanjahu-Lager und zwei aus dem Oppositionsbündnis. Der Likud-Politiker Amir Ohana, der seit 2022 als Knesset-Präsident das Parlament leitet, hatte einen sicheren Listenplatz. Ohana hatte 2015 Geschichte geschrieben, als er als erster offen schwuler Mann für die Rechtspartei Likud in die Knesset eingezogen war (queer.de berichtete).



Seine sexuelle Orientierung sorgt im rechten Lager immer wieder für Aufregung: Kurz vor der Wahl attackierte etwa der ultraorthodoxe Abgeordnete Yitzhak Pindrus von der Partei "Vereinigtes Thora-Judentum" Ohana wegen dessen Homosexualität. Pindrus behauptete, die Regierung unter Netanjahu sei letztlich an göttlichem Unmut und moralischem Versagen gescheitert, weil man Ohana trotz seiner sexuellen Orientierung zum Knesset-Chef gemacht habe.



Viele queere Aktivist*innen sehen Ohana ebenfalls kritisch und werfen ihm vor, dem Likud und Benjamin Netanjahu als liberales Feigenblatt zu dienen, während die Regierungskoalition gleichzeitig Gelder für queere Schutzeinrichtungen kürzte und die offene Queerfeindlichkeit ihrer ultrareligiösen und rechtsextremen Minister tolerierte. Auf CSDs und queeren Kundgebungen wurde Ohana wiederholt lautstark ausgebuht und auf Plakaten als "Verräter an den Grundrechten" gebrandmarkt.



Ebenfalls sicher ins Parlament einziehen wird der frühere Kommunikationsminister Eitan Ginzburg von der Mitte-Rechts-Partei Bejachad (hebräisch für "Gemeinsam"), die dem Oppositionslager zurgerechnet wird. Mit großer Wahrscheinlichkeit zieht auch Israel Zari für die Partei Jaschar! ein, der Vizebürgermeister von Ramat Gan und früherer Sprecher der LGBTI-Organisation Aguda. Offen lesbische, bisexuelle oder trans Politiker*innen sind allerdings weiterhin nicht in der Knesset vertreten.



Bereits in der letzten Legislaturperiode waren drei offen schwule Politiker ins Parlament gewählt worden. In der 2020 gewählten 23. Knesset saßen zeitweise sogar sechs offen schwule Abgeordnete im Jerusalemer Parlament.

Sorgen wegen geplanter Justizreform Netanjahus

LGBTI-Aktivist*innen machte vor allem die geplante Justizreform der Netanjahu-Regierung Sorgen. Damit wollte der Premierminister Gerichte praktisch entmachten und seine eigene Macht ausbauen  nach dem Vorbild von Ministerpräsident Viktor Orbán in Ungarn. Da zentrale queere Rechte in Israel  wie das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare oder die Registrierung im Ausland geschlossener gleichgeschlechtlicher Ehen  ausschließlich durch Urteile des Obersten Gerichts erkämpft wurden, sah die queere Bewegung die Justizreform als existenzielle Bedrohung an.



Am Ende konnte sich Netanjahu mit der Reform nicht durchsetzen  zum einen wegen Widerstands aus der Justiz und monatelangen Massenprotesten, an denen sich auch queere Organisationen beteiligt hatten. Zum anderen änderte das von der Hamas verübte Massaker vom 7. Oktober 2023, das schließlich zum Gaza-Krieg führte, die Prioritäten grundlegend.



| Direktlink | Auch aus Deutschland sind Israelis extra angereist, um von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen

Schwierige Regierungsbildung



Nun dürfte eine schwierige Regierungsbildung anstehen. Zünglein an der Waage werden die arabischen Parteien sein, die  wie auch die anderen Wahlblöcke  zu LGBTI-Rechten keine einheitliche Linie haben. Ihre Ausrichtung reicht von säkular-sozialistisch (pro-LGBTI) zu strikt religiös-konservativ (anti-LGBTI).



Der Konflikt zwischen dem Oppositionsbündnis und den arabischen Parteien läuft vor allem über das Selbstverständnis Israels. Jaschar! und die anderen jüdischen Oppositionsparteien definieren Israel unverrückbar als jüdischen und demokratischen Staat, was von den arabischen Parteien abgelehnt wird. Sie lehnen etwa das Rückkehrgesetz für jüdische Menschen, staatliche jüdische Nationalsymbole und den Status Israels als jüdischer Nationalstaat ab. Allerdings halten sie den Netanjahu-Block für das größere Übel. Dabei verweisen sie etwa darauf, dass sich die Zahl der Tötungsdelikte in der arabischen Gemeinschaft Israels in den letzten Jahren mehr als verdoppelt hat und der Staat nichts dagegen unternommen habe.



Rechnerisch wäre für die Opposition eine Minderheitsregierung unter Tolerierung der arabischen Parteien möglich, was allerdings zu tiefen Verwerfungen innerhalb des Bündnisses führen würde. Auch eine Regierung der nationalen Einheit zwischen den Lagern von Benjamin Netanjahu und Gadi Eisenkot wird als eine Option in Betracht gezogen, um das politische Patt zu überwinden. Wegen der starken Polarisierung um die Person Netanjahu gilt das allerdings als unwahrscheinlich. Netanjahu dürfte seinen Posten auch nicht so schnell freiwillig räumen, da ihm dann die Fortsetzung eines Gerichtsverfahrens wegen Korruption droht  der Premierminister war bereits 2020 angeklagt worden, besitzt aber als Regierungschef vorübergehend Immunität.



Das israelische Mehrparteiensystem ist historisch berüchtigt für dramatische Wechsel von Parteien von einem Lager ins andere oder Parteiübertritte von Abgeordneten. Rein rechnerisch könnten also geschlossene Fraktionen oder Teile davon die Seiten wechseln, um die 61-Stimmen-Mehrheit zu erreichen. Allerdings halten Analyst*innen dies derzeit für wenig wahrscheinlich.



Israel droht nun eine monatelange Hängepartie. In diesem Fall bliebe die bisherige Regierung geschäftsführend im Amt. Sollte es keine Einigung geben, müssten die Israelis wohl in einem halben Jahr erneut an die Wahlurne.