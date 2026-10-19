Tokio Hotel starten Arena-Tour: Das erwartet die Fans bei den Shows



Tokio Hotel sind wieder auf Reisen (Bild: Ariel Oscar Greith)

Heute, 11:16h 2 Min.

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Ein Jahr nach ihrer letzten Europatournee gehen Tokio Hotel erneut auf Tournee. Für Bill und Tom Kaulitz (37), Gustav Schäfer (38) und Georg Listing (39) stehen 17 Konzerte in zehn Ländern auf dem Programm. Den Auftakt macht die Band am Mittwoch (28. Oktober) in London.



Spektakuläre Show mit riskanten Stunts geplant



Tokio Hotel haben ihre Arena-Tour als ihr "bisher größtes Live-Erlebnis" angekündigt. Produktion, Bühnenbild und Setlist sollen laut einer Pressemitteilung "auf ein neues Level" gehoben werden. Dabei könnte es für Frontmann Bill Kaulitz sogar gefährlich werden. "Wir haben darüber geredet, dass ich während eines Konzerts sterben könnte", erzählte er bei einem Pop-up-Event in Berlin. Er habe durchaus Angst, sich bei einem der geplanten Stunts zu verletzen.



Auch musikalisch hat die Band einiges vor. Wie Tom Kaulitz verriet, dürfen sich die Fans auf eine "sehr lange Show" freuen. Neben Songs vom neuen Album "Encore" sollen auch Stücke auf der Setlist stehen, die Tokio Hotel seit "zehn oder 15 Jahren" nicht mehr live gespielt haben. Zudem stellte Bill Kaulitz einen möglichen Coversong in Aussicht.



An Material mangelt es der Band nicht: Inzwischen haben Tokio Hotel sieben Studioalben veröffentlicht. Das jüngste Album "Encore" erschien am 16. Oktober und schaffte es in der vergangenen Woche auf Platz drei der Deutschen Album-Charts. Zuvor hatte die Band 2022 mit "2001" ihre letzte Platte veröffentlicht.

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Nur noch wenige Tickets verfügbar

Nach Auftritten in London und Paris steht für Tokio Hotel am 1. November in Hamburg das erste Deutschlandkonzert der Tournee an. Weitere Stationen sind Frankfurt am Main (5. November), Berlin (7. November) und Nürnberg (8. November). Anschließend macht die Band in Leipzig (13. November), München (16. November) und Düsseldorf (19. November) Halt. Das große Tourfinale findet am 23. November in Madrid statt.



Für die Konzerte in Hamburg und Berlin sind derzeit noch Premium-Tickets verfügbar. Für die restlichen Termine werden bei Eventim vereinzelt Fan-Resale-Karten angeboten.

Tokio Hotel gehen auch 2027 auf Tour

Wer Tokio Hotel bei ihrer aktuellen Arena-Tour verpasst, bekommt im kommenden Jahr eine weitere Gelegenheit. Zwischen Juli und August 2027 spielt die Band 16 Open-Air-Konzerte und Festivalauftritte, unter anderem in Italien, der Schweiz, Griechenland und Deutschland. Ein besonderer Termin steht am 15. August an: Erstmals seit 2005 treten Tokio Hotel wieder in Magdeburg auf  auf den Tag genau 22 Jahre nach der Veröffentlichung ihres Durchbruchhits "Durch den Monsun". Weitere Konzerte sind unter anderem in Berlin, Dortmund, Mönchengladbach, Hamburg, Frankfurt am Main und Hannover geplant. (spot/cw)