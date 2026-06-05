Alfonso Pantisano bis Ende März 2027 im Amt



Alfonso Pantisano wird bis mindestens Frühjahr im Auftrag des Senats auf queer­feindliche Entwicklungen aufmerksam machen (Bild: privat)

Heute, 12:27h 3 Min.

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Das neu gewählte Berliner Abgeordnetenhaus kommt am Donnerstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Eigentlich würde dann die Amtszeit des ersten Landesqueerbeauftragten Alfonso Pantisano (SPD) enden, der nur für die abgelaufene Legislaturperiode ernannt worden war. Wie Pantisano gegenüber queer.de mitteilte, hat der Berliner Senat entschieden, dass seine Amtszeit  ebenso wie die aller anderen befristeten Ansprechpersonen des Senats  bis "mindestens" zum 31. März 2027 weiterlaufen werde.



In Kürze wollen Linke, Grüne und SPD ihre Koalitionsverhandlungen beginnen. Unklar ist, ob der Posten der "Ansprechperson Queeres Berlin" unter einer möglichen rot-grün-roten Koalition in dieser Form beibehalten wird  und ob Pantisano erneut diese Rolle übernimmt. Im Sondierungspapier der drei Parteien heißt es lediglich: "Wir stärken die Ansprechpersonen für marginalisierte Gruppen und entwickeln sie gemeinsam weiter."

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Ernennung im Juli 2023

Pantisano war im Juli 2023 von der schwarz-roten Koalition zum ersten Queerbeauftragten ernannt worden (queer.de berichtete). Der SPD-Politiker sei "künftig die Ansprechperson und das Sprachrohr für die queeren Communitys in Berlin", teilte die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung damals mit.



Während seiner Amtszeit hat sich Pantisano, der zuvor Landesvorsitzender der SPDqueer und Bundesvorstandsmitglied im queeren Dachverband LSVD war, immer wieder offensiv zu queeren Themen geäußert  etwa zum Vorgehen gegen Cruising oder zu queerfeindlicher Gewalt.

Kontroversen während Pantisanos Amtszeit

Dabei sorgte er auch immer wieder für Kontroversen. Als er etwa den damaligen SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert 2024 scharf kritisierte, gab es Rücktrittsforderungen aus seiner eigenen Partei (queer.de berichtete). Kurz vor der Abgeordnetenhauswahl forderten auch die Lesben und Schwulen in der Union (LSU) Pantisanos Entlassung, weil der Queerbeauftragte Konservative "diffamiert" habe (queer.de berichtete).



Kritiker*innen von Pantisano bemängeln gelegentlich seinen ihrer Ansicht nach stark personalisierten oder polarisierenden Kommunikationsstil in den sozialen Medien. Befürworter*innen sehen in seiner deutlichen Haltung hingegen eine notwendige Entschlossenheit angesichts zunehmender Anfeindungen gegen queere Menschen.



Rechte verbreiten Lügen über Pantisano



Pantisano wurde insbesondere von rechtspopulistischer und rechtsextremer Seite angefeindet. Der Sozialdemokrat berichtete mehrfach, wie er mit homophobem Hass überschüttet wurde und deshalb seine Wohnung nicht mehr alleine verlassen konnte (queer.de berichtete). Insbesondere das rechte Portal "Nius" machte Stimmung gegen den Queerbeauftragten, teilweise mit fragwürdigen Tatsachenbehauptungen. Das beschäftigte auch Gerichte: "Nius"-Chefredakteur Julian Reichelt wurde etwa letztes Jahr zur Zahlung eines Ordnungsgeldes verurteilt, weil er in einem Posting auf der Plattform X wahrheitswidrig behauptet hatte, ein wegen Besitzes kinderpornografischer Schriften verurteilter Mann sei "u.a. vom Queer-Beauftragten Alfonso Pantisano" finanziert worden (queer.de berichtete).



Dieses Frühjahr berichtete Pantisano auch von gesundheitlichen Problemen durch eine schwere Lebererkrankung (queer.de berichtete). (cw)