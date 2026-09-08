Datende queere Männer sollten nicht nur eine Dating-App nutzen



Welche Dating-App kann ich noch runterladen? (Bild: magnific.com

Heute, 13:53h 3 Min.

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Die parallele Nutzung unterschiedlicher Dating-Plattformen  von queeren Netzwerken bis zu heteronormativen Mainstream-Diensten  wirkt sich messbar positiv auf das psychische Wohlbefinden queerer Männer aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine im Fachjournal "Psychology & Sexuality" (PDF) veröffentlichten Untersuchung der staatlichen Flinders University im australischen Adelaide. Während die Beschränkung auf einen einzigen Dienst bei schwulen und bisexuellen Männern mit erhöhten Angstwerten einhergeht, berichten Nutzer mehrerer Apps über ein signifikant stabileres seelisches Gleichgewicht. Für die Studie wurden die Daten von in Australien lebenden 578 App-Nutzern ausgewertet, die online befragt worden waren.



Die Forschenden führen den positiven Effekt des plattformübergreifenden Datings bei queeren Männern auf konkrete verhaltenspsychologische Mechanismen zurück: Queere Dating-Motive sind oft vielschichtig  von unverbindlichen sexuellen Kontakten über Community-Austausch bis hin zu fester Partnersuche. Wer unterschiedliche Apps parallel nutzt, verteilt seine Erwartungen auf spezialisierte Umgebungen, anstatt ein einzelnes Netzwerk mit sämtlichen Beziehungs- und Anerkennungsbedürfnissen zu überfrachten.



Auf Apps wie Tinder oder Hinge, die sich nicht speziell an die queere Community wenden, suchen Nutzer häufiger nach langfristiger Romantik, während queere Plattformen wie Grindr eine schnelle sexuelle oder lokale Kontaktaufnahme erleichtern, so die Forschenden. Die Kombination beider Sphären erhöht die Wahrscheinlichkeit, die eigenen Ziele tatsächlich zu erreichen, und minimiert Unzufriedenheit und Frustration.



Das liegt auch an der unterschiedlichen Weise, wie die Apps funktionieren: Gay-Apps basieren überwiegend auf einem Raster, das raschen visuellen Zugriff ermöglicht, aber durch ständige Objektifizierung und ungefragte explizite Bildnachrichten mental belasten kann. Mainstream-Apps arbeiten hingegen mit beidseitigem Swipe-and-Match. Beide Seiten müssen also Interesse aneinander bekunden, um in Kontakt zu treten. Dies schützt nach Überzeugung der Forschenden vor Reizüberflutung, kann aber bei geringer Resonanz zu Passivitätsgefühlen führen. Die abwechselnde Nutzung beider Systeme neutralisiert die plattformspezifischen Nachteile.

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Heterosexuelle Männer sind anders

Auffallend ist der Unterschied zu heterosexuellen Studienteilnehmern: Männer, die sich als heterosexuell einstuften und parallel schwule Dating-Apps nutzten, wiesen im Vergleich die höchsten Angstwerte der gesamten Erhebung auf. Das Studienteam vermutet hinter diesem Befund die Belastung durch gesellschaftliche Stigmatisierung, die Angst vor Beurteilung durch das Umfeld oder unverarbeitete Unsicherheiten bezüglich der eigenen sexuellen Orientierung. Für queere Männer hingegen fungiert die Multi-App-Praxis nicht als Identitätskonflikt, sondern als pragmatische Streuung des eigenen Dating-Verhaltens.



Die Autor*innen merken in der Studie an, dass "schwule Dating-Apps von Personen unterschiedlichster sexueller Orientierungen genutzt werden, darunter bisexuelle Männer, sexuell neugierige Männer oder heterosexuelle Männer, die nach Freundschaften suchen". (cw)