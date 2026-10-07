Mindestens 36 Länder nehmen beim nächsten ESC teil

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Am nächsten Eurovision Song Contest (ESC) in Bulgarien werden mindestens 36 Länder teilnehmen. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) hat am Mittwoch die vorläufige Liste veröffentlicht. Unklar sei noch, ob Spanien und Slowenien Acts zum weltweit größten Live-Musikevent schickten. Die EBU habe den öffentlich-rechtlichen Sendern RTVE (Spanien) und RTVSLO (Slowenien) eine Nachfrist bis Dezember eingeräumt, teilte die Organisation weiter mit.



Beide Staaten hatten den ESC 2026 in Wien aus Protest gegen den Gazakrieg und die Teilnahme Israels boykottiert. Irland, Island und die Niederlande haben aus dem gleichen Grund bereits angekündigt, wie 2026 auch 2027 keine Teilnehmer*innen zum Wettbewerb zu entsenden (queer.de berichtete). Erstmals beim ESC dabei ist laut EBU im nächsten Jahr Kanada (queer.de berichtete). Nordmazedonien kehre nach mehrjähriger Pause zurück.





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Damit steht bereits jetzt fest, dass 2027 mehr Länder teilnehmen werden als in diesem Jahr, als nur 35 Staaten um die europäische Musikkrone kämpften (queer.de berichtete). Dabei handelte es sich um die niedrigste Teilnehmerzahl seit 2003. Den Teilnehmerrekord halten weiter die ESCs in Düsseldorf (2011) und Lissabon (2018), als 43 Länder gegeneinander konkurrierten.

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EBU: ESC ist wichtiges Karriere-Sprungbett

"In einer Welt, die sich zunehmend gespalten anfühlt, bringt der Wettbewerb Menschen durch Musik zusammen  über Grenzen, Sprachen und Kulturen hinweg. Das ist heute wichtiger denn je", sagte ESC-Direktor Martin Green.



Der ESC sei ein wichtiges Karriere-Sprungbett für die Sängerinnen und Sänger, hieß es. Die 35 Lieder des diesjährigen Wettbewerbs hätten im Zeitraum von Januar bis August insgesamt fast 600 Millionen Abrufe auf allen verfügbaren Audio- und Video-Streaming-Plattformen erzielt. Der Siegertitel des 70. ESC "Bangaranga" von Dara habe in 11 Ländern Platz 1 der Charts, in fünf weiteren Ländern eine Platzierung unter den Top 5 sowie in fünf zusätzlichen Ländern eine Platzierung in den Top 10 erreicht.

Der 71. ESC findet im Mai 2027 in Burgas an der bulgarischen Schwarzmeerküste statt. Tickets für die insgesamt neun Shows sollen ab Anfang nächsten Jahres zum Verkauf stehen. (dpa/dk)