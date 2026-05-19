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Ohne Schwarze, ohne trans Menschen

Elon Musk stellt entqueerte und "unwoke" KI-Version von "Die Odyssee" vor

Christopher Nolans "Die Odyssee" regte Elon Musk auf, weil darin ein trans Schauspieler und eine schwarze Schauspielerin zu sehen waren. Jetzt stellte er seine "historisch akkurate" Version vor.


Elon Musks "Die Odyssee": Die KI-Figuren wirken zwar hölzern, sind aber zumindest weiß (Bild: X)

Elon Musk hatte im Juli angekündigt, mit seinem KI-Tool "Grok Imagine" eine "historisch akkurate" KI-generierte Filmversion von Homers "Die Odyssee" zu produzieren (queer.de berichtete). Der Grund: Der Tech-Milliardär war erbost über Christopher Nolans aktuelle Kino-Adaption, weil daran die schwarze Schauspielerin Lupita Nyong'o und trans Schauspieler Elliot Page mitwirkten  zu woke, urteilte der 55-Jährige. Wörtlich beklagte der Unternehmer: "Nolan entweiht Homer, um den Woke-Regeln zu genügen, die man braucht, um einen Oscar zu gewinnen", schrieb er etwa auf X.

Jetzt hat er auf seiner Social-Media-Plattform ein siebenminütiges Video veröffentlicht, das den Auftakt einer vollständigen, rein künstlich generierten Adaption von Homers Epos bilden soll. Der Kurzfilm wird von "Grok Imagine" als "Episode 1 unserer Odyssee-Serie" bezeichnet.

/ imagine

Während Nolans Verfilmung bei Kritik und Publikum großen Erfolg feierte und auch von Althistoriker*innen für ihre mythologische Tiefe gelobt wurde, fällt das Echo auf Musks KI-Alternative verhalten bis negativ aus. Branchenmedien bescheinigen dem siebenminütigen Clip zwar vereinzelt überzeugende visuelle Oberflächen, bemängeln jedoch starre Mimik, hölzerne Dialoge und das Fehlen einer künstlerischer Haltung. "Aber hey, immerhin haben alle Figuren eine von Musk abgesegnete Hautfarbe, während die Erzählerin einen britischen Akzent anschlägt, der jedem vertraut vorkommen dürfte, der in den vergangenen 25 Jahren ein Fantasy-Videospiel gespielt oder ein generisches Hollywood-Epos gesehen hat", merkte ein Bericht von "TechCrunch" lakonisch an.

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Dass der KI-Film, wie von Musk angekündigt, "historisch akkurat" ist, wird ebenfalls angezweifelt. Fraglich ist ohnehin, wie dieses Ziel bei einer Geschichte erreicht werden kann, die kein historischer Tatsachenbericht, sondern ein mythologisches Epos ist. Althistoriker*innen merkten aber an, dass die KI-Bilder Krieger in glänzenden, anatomisch geformten Muskelpanzern und korinthischen Helmen zeigten; diese sind historisch rund 600 bis 800 Jahre nach dem von Homer angelegten Zeitraum  dem 12. Jahrhundert vor Christus  entstanden. Auch die Architektur wird als anachronistisch für diese Zeit kritisiert, ebenso wie die Schiffe, die eher an römische Galeeren erinnerten.

Musk ist für seine Transfeindlichkeit berüchtigt. Hintergrund ist das Coming-out seiner Tochter Vivian Jenna Wilson, die er wegen ihrer Transgeschlechtlichkeit auch öffentlich attackierte. So beklagte er, sie sei von einem "woken Gedankenvirus" befallen. Er erklärte sie deshalb sogar 2024 für tot (queer.de berichtete). Ihre Antwort: "Ich sehe ziemlich gut aus für eine tote Bitch" (queer.de berichtete). Im aktuellen US-Wahlkampf gibt Musk Unsummen für die republikanische Kampagne aus (queer.de berichtete). (cw)

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