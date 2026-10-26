Zombie-Apokalypse im queeren Club

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Heute, 04:00h 4 Min.

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Wenn man etwas auf einer Party überhaupt nicht gebrauchen kann, dann sind es verstopfte Toiletten. Immerhin: Der Schwager von Veranstalterin Dre (gespielt von Katy O'Brian, bekannt aus "Love Lies Bleeding") kommt zu Hilfe. Auf seine queerfeindlichen Sprüche könnte Dre wohl verzichten, aber wenn dafür am Ende die Klos funktionieren, muss sie das wohl in Kauf nehmen.



Zumal sie sowieso noch einige andere Probleme zu lösen hat, und das nur kurz vor ihrer großen queeren Party. Ihr Haupt-Act ist kurzfristig abgesprungen, denn Yasmine (Dominique Jackson aus "Pose") lässt sich lieber auf einem gut bezahlten Event sehen.



Zombie oder Überdosis?



Dres Partnerin hat eine Idee: Ihr Kollege Sam könnte doch einspringen. Doch Sam und die Party haben eine nicht ganz reibungslose Geschichte, bei der noch nicht alle Konflikte ausgesprochen wurden. Lieber nicht, sagt Dre.



Die Party läuft, doch dann taucht das größte Problem der Nacht auf: In New York herrscht eine Zombie-Apokalypse. Und die erste Untote ist schon im Club. Wobei Dre noch denkt, sie hätte einfach zu viel genommen, das wäre auf so einer Party ja nicht ganz unwahrscheinlich.

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Die Dragqueens glitzern von oben bis unten



Poster zum Film: "Queens of the Dead" startet am 29. Oktober 2026 im Kino

Was tun? "Das Gehirn zerstören", lautet die Erklärung. Mit Vergnügen, das sagt zumindest der Blick des queer­feindlichen Schwagers, er hält seine Armbrust schon im Anschlag. Doch die queere Crowd kann das nicht übers Herz bringen  und sperrt die Untote in den Gogo-Käfig ein. Damit ist die Gefahr gebannt, erst einmal zumindest.



"Queens of the Dead" ist weit davon entfernt, ein klassischer Zombie-Film zu sein. Regisseurin Tina Romero verpasst ihrem ersten Spielfilm nicht nur durch den Cast einen durch und durch queeren Anstrich. Auch optisch unterscheidet er sich deutlich von anderen Zombie-Filmen: In "Queens of the Dead" ist das Licht oft bunt, die Kleider und Juwelen der Dragqueens glitzern von oben bis unten, die Outfits der anderen Gäste versprühen aufreizende Sexyness.



Keine blutrünstige Gewaltorgie



Außerdem punktet der Film vor allem als Komödie: Die Dragqueens tun, was Dragqueens am besten können: Sie teilen mit ihren spitzen Zungen kräftig aus. Die Figuren sind witzig, die Gags zünden, das Tempo stimmt.



Typische Horrorelemente sind dagegen eher rar gesät: Ja, ein paar Zombies müssen natürlich gekillt werden, aber "Queens of the Dead" gönnt sich eher ein durchschnittliches Blutbad als eine blutrünstige Gewaltorgie. Der Ekelfaktor ist ebenso überschaubar  wahrscheinlich ist die Ratte, die der Schwager als Grund für die Verstopfung hervorzieht, noch am unappetitlichsten.

"Die Fackel" des Vaters weitertragen

Regisseurin Tina Romero kann es aber auch nicht leicht gehabt haben bei ihrem Debüt: Ihr Vater George A. Romero schuf mit Filmen wie "Night of the Living Dead" oder "Dawn of the Dead" genreprägende Werke, die bis heute Kultstatus genießen. Schafft sie es, knapp neun Jahre nach dessen Tod, in seine Fußstapfen zu treten?



Sie wolle "die Fackel Romeros" weitertragen, dabei aber authentisch bleiben, sagt Tina Romero. Der Film sei ihr und dem Vermächtnis ihres Vaters "so treu ist, wie es nur geht", gleichzeitig wollte sie beweisen, dass sie ihre eigene Stimme hat.



| Direktlink | Deutscher Trailer zum Film

Mehr als ein queerer Stempel



Treu, das heißt: Der Film kratzt unter der Oberfläche auch gesellschaftliche Themen an: Drogenkonsum, Solidarität in der Community, Pinkwashing. Vielmehr aber beweist ihr Film, dass Tina Romero hier nicht einfach nur einen queeren Stempel auf einen Zombie-Film drückt.



Sie und Co-Autorin Erin Judge nutzen die Community nicht als bloße Kulisse, sondern verstehen sie  denn nur so kann der Film so lustig sein, wie er ist. Ob es "Queens of the Dead" zum Klassiker schafft, ist fraglich. Angst und Schrecken verbreitet der Film zwar nicht, aber als queere Horrorkomödie überzeugt er mit einer Community, die sich selbst von einer herannahenden Apokalypse nicht unterkriegen lässt.

Infos zum Film



Queens of the Dead. Horrorfilm. USA 2026. Regie: Tina Romero. Cast: Katy O'Brian, Margaret Cho, Jack Haven. Laufzeit: 99 Minuten. Sprache: englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 16. Verleih: Filmperlen. Kinostart: 29. Oktober 2026